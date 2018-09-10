ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: В Рийгикогу началась осенняя сессия, в Йыхви истребители напугали детей, в Таллинне погиб экскаваторщик

В понедельник, 10 сентября, в Рийгикогу начинается осенняя сессия — восьмая по счету для данного созыва. На открытии сессии выступили с речью спикер Рийгикогу Эйки Нестор и президент Керсти Кальюлайд.

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Керсти Кальюлайд: только в 33 странах мира средняя зарплата превышает ее сегодняшний уровень в Эстонии

President Kaljulaidi teine päev Narvas Foto: Jaanus Lensment

Сегодня президент Эстонии выступила с речью на открытии осенней сессии Рийгикогу. Приводим речь президента в полном объеме.

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Кровь или соевый соус? Во время судебного процесса "водителя с битой" показывали реальные фильмы ужаса

Urmas Einroos 2016. aastal kohtus seoses kurikajuhtumiga. Foto: Karin Kaljuläte

Ласнамяэский "водитель с битой" Урмас Эйнрооз обвиняется в изнасиловании, пытках и убийстве сожительницы. Обвиняемый снимал весь процесс на камеру, и на заседании показали эти реальные фильмы ужаса.

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Руководитель Йыхвиского отделения полиции покидает занимаемую должность: он выплатил премию коллегам

Foto: ALDO LUUD, Õhtuleht

Руководитель Йыхвиского отделения полиции Калле Куузик покидает занимаемую должность и продолжит службу в бюро погранохраны. До тех пор, пока не будет выбран новый руководитель отделения, исполнять обязанности руководителя будет глава Раквереского отделения полиции Тармо Таммисте, который пока будет руководить двумя отделениями полиции.

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Эдгар Сависаар возвращается в Таллиннское горсобрание

KOV Tegus Tallinn ja Savisaare valimisliit valimispidu 15.10.2017 Foto: Andres Putting

ТОП ФОТО И ВИДЕО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ: В парке Таммсааре на месте раскопок погиб экскаваторщик. Возможно, он родом из Украины дополнено в 21:14 ГАЛЕРЕЯ| Шикарные бегуньи: подборка красивых девушек с Таллиннского марафона Вакра: я не представляю, как получающий ”минималку” человек может платить и за жилье, и за продукты

В середине июня Эдгар Сависаар приостановил свои полномочия в городском собрании Таллинна.

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Пеэтер Эрнитс покинул Центристскую партию и присоединился к EKRE

Edgar Savisaar tutvustab uusi volikogu kandidaate Foto: Priit Simson

Член парламентской фракции Центристской партии и комиссии по окружающей среде Пеэтер Эрнитс сегодня вышел из партии. Он собирается стать членом EKRE.

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СТУДИЯ DELFI | ”Перезагрузка” в среде соотечественников в Эстонии: „Мы хотим быть понятыми и чтобы нас понимали!”

Этим летом в руководстве Координационного совета российских соотечественников Эстонии произошли изменения. Мы пригласили новых руководителей КСРСЭ в студию Дельфи, чтобы побеседовать о том, чем живет сообщество соотечественников сегодня и обсудить планы этой организации на будущее.

На вопросы Дмитрия Кукушкина отвечали председатель КСРСЭ Владимир Чуйкин и заместитель председателя по вопросам культуры Владимир Барсегян.

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Имеющая за плечами запрет на работу в Финляндии семейный врач продолжает принимать пациентов в Таллинне. Как такое возможно?