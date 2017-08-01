ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: В ожидании шторма и избирательного союза Сависаара

Сегодня, 1 августа, эстонская метеослужба объявила по всей Эстонии штормовое предупреждение первого уровня — ожидаются дожди, грозы и сильные порывы ветра. Также в этот день продолжились разговоры об избирательном союзе Эдгара Сависаара, однако о его создании пока не заявлено. Об этом и о других событиях вторника читайте в нашей подборке новостей.

ФОТО: Сависаар провел встречу своего "союза". Дальнейшее туманно

Erakogu

В понедельник вечером, пока проходило собрание совета таллиннского отделения Центристской партии, Эдгар Сависаар собрал своих сторонников — "Союз Сависаара".

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Яна Тоом о возможном союзе Сависаара: я бы не спешила кого-то исключать из партии

Yana Toom, Oudekki Loone ja Olga Ivanova plaanisid sügisel kandideeerida valimisliidus. Toom loobus sellest ja nüüd on nendevaheline vaidlus jõudnud ka sotsiaalmeediasse. Foto: Karin Kaljuläte

Депутат Европарламента, член правления Центристской партии Яна Тоом не поддерживает исключение из партии центристов, которые будут баллотироваться в избирательном списке Эдгара Сависаара, и говорит, что в Таллинне для партии сложилась неприятная ситуация, в которой начнется ожесточенная борьба за голоса избирателей.

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Эрнитс: предложение первого номера в общем списке прозвучало для Сависаара как издевательство

Edgar Savisaar ja Peeter Ernits Foto: Priit Simson

Депутат-центрист Пеэтер Эрнитс сказал, что вчерашнее собрание Сависаара показало, что пропасть между двумя лагерями в Центристской партии слишком большая для того, чтобы выступить на выборах в Таллинне единым списком.

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ФОТО: Карилайд: если Сависаар хочет создать избирательный союз, то пусть создает

Вице-председатель Центристской партии Яанус Карилайд сказал после сегодняшнего собрания членов партии, что, очевидно, Эдгар Сависаар не удовлетворится вчерашним предложением Таллиннского совета баллотироваться на местных выборах первым номером общего списка Таллинна.

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Четыре вопроса, которые журналистам не удалось задать Пенсу от имени народа Эстонии

Mike Pence kohtus Kadrioru lossis Balti riikide presidentidega. Eesti Päevalehele teadaolevalt arutati laua taga muu hulgas USA ja Euroopa Liidu kaubanduskokkuleppeid. Foto: Andres Putting

Вице-президенту США Майку Пенсу, который провел в Таллинне 24 часа, журналисты не смогли задать ни одного вопроса от имени народа Эстонии, пишет Eesti Päevaleht.

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Метеослужба: завтра ожидаются дожди, возможна буря с грозой

Reede päeval arenevad kohati välja hoovihmapilved, võimalik on ka äike Foto: Mikk Mihkel Vaabel

По оценке Финского института метеорологии в странах Балтии завтра будет буря с грозой. Свежий прогноз погоды в Эстонии также обещает грозы и предостерегает о возможном урагане.

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Метеоролог: теплое лето закончится совсем скоро

“Так же как в 2004-м и в 2012 году, и в этот раз середина лета наступила в конце июля. Середина лета — это время, когда средняя суточная температура воздуха больше 15 °C или дневные максимумы не меньше 25 °C (в живой природе начинает слышаться стрекотание сверчков) — в последние пару недель обоих было достаточно”, — считает докторант природоведения Юри Каменик.

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Официально: по всей Эстонии объявлено штормовое предупреждение первого уровня

Äike täna hommikul Foto: Jüri Voit

Эстонская метеослужба предупредила, что ночью в Эстонию придет дождевой фронт, который принесет с собой грозу и сильные порывы ветра.

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Купаться в Маардуском озере не рекомендуется

Foto on illustratiivne. Foto: Andres Putting

Пробы воды в Маардуском озере не соответствуют требованиям, в связи с чем купаться в данном водоеме не рекомендуется.

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Из-за ошибки в расчетах автобусная фирма недоплачивала 157 водителям. Заметивший это работник был уволен

Hansa Bussiliinid AS pakub teenust Eestimaa eri piirkondades. Ago Tammik

Водитель Hansa Bussiliinid AS обнаружил в расчетах рабочего времени ошибку, из-за которой он на протяжение семи месяцев получал меньшую зарплату. Мужчина недополучил в общей сложности более 360 евро. Разочарованный водитель решил уволиться, но работодатель сам прекратил с ним договор, пишет Eesti Päevaleht.

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Погранпункт ”Парусинка” откроют в сентябре, а Ивангород будут развивать, не прислушиваясь к Варламову

Piirpunkt Narva-2 Foto: Roman Vikulov, Delfi

Хотя эстонская сторона еще в конце 2015 года завершила работы по реконструкции инфраструктуры пешеходного погранпункта ”Нарва—2” (в народе он известен как погранпункт ”Парусинка”) российский пропускной пункт до сих пор не сдан и границу там пересечь невозможно. Но как сказал Delfi глава администрации муниципального образования "Город Ивангород" Константин Платонов, российский погранпункт отроют в сентябре.

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Мужчину, задушившего соседа по палате в психбольнице, приговорили к 7 годам тюрьмы

Foto: Teet Malsroos, Õhtuleht

Харьюский уездный суд сегодняшним решением признал 25-летнего Кейто Кальюлайда виновным в убийстве и приговорил его к 7 годам лишения свободы, из которых будет вычтен один день, проведенный в камере предварительного заключения. Уголовное дело обсуждали на закрытом заседании — в целях защиты деликатных (связанных со здоровьем) личных данных обвиняемого.

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Три фигуранта дела "банды ГТА" убиты при стрельбе в Мособлсуде

Moskva Foto: Valeri Melnikov, Sputnik

Сотрудники Росгвардии открыли огонь по фигурантам громкого дела "банды ГТА" в здании Московского областного суда. Трое обвиняемых убиты, еще двое тяжело ранены. Они отобрали оружие у конвоиров и вступили в перестрелку, в которой был ранен один сотрудник Росгвардии.

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ВИДЕО DELFI: Дачная Нарвская Венеция, где летом кипит жизнь

Многие жители Нарвы и окрестностей, как только позволяет погода, отправляются на дачи. Вблизи города есть целые поселки: небольшие и очень большие домики, огороды, клумбы, гаражи, часть из которых переоборудована под водный транспорт.

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ПостБалтика. "Машина угодила в пространственно-временной портал" – как Прибалтика отбросила приставку "при"

Каунас, 5 утра. Я вышел из гостиницы покурить. На крыльце стоял администратор — молодой светловолосый парень в пиджаке. За всё путешествие по Балтийским странам он оказался одним из немногих, кто совершенно не говорил по-русски и был удивительно далек от этого дискурса.

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