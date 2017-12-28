ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: В Нымме продолжают орудовать вандалы, повышение акциза на алкоголь привело к неожиданным результатам

В Рождество в Нымме орудовала группа вандалов: портила автоматику на воротах частных домов и занималась прочими непортебностями. Сегодня же пал жертвой и салон красоты на улице Парги. А вот еще сегодняшняя новость про повышение акцизов на алкоголь: по данным за 11 месяцев текущего года, покупка жителями Эстонии более дешевого алкоголя в Латвии полностью компенсирует или даже превышает сокращение продаж в Эстонии, т.е. повышение акциза на алкоголь привело не к сокращению его потребления, а лишь к изменению географии покупок. Подробнее об этом и других новостях — в нашей подборке "Главное за день".

Приграничная торговля алкоголем между Эстонией и Латвией бьет рекорды ЕС

Alko 1000 Foto: Rauno Volmar

По данным за 11 месяцев текущего года, покупка жителями Эстонии более дешевого алкоголя в Латвии полностью компенсирует или даже превышает сокращение продаж в Эстонии, т.е. повышение акциза на алкоголь привело не к сокращению его потребления, а лишь к изменению географии покупок. Среди других негативных последствий — сокращение поступлений акциза и потеря финских туристов, пишет rus.err.ee.

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В Рождество в мирном Нымме беспредельничали вандалы. Бесчинства продолжаются

Madis Veltman

В Рождество в Нымме орудовала группа вандалов: портила автоматику на воротах частных домов и занималась прочими непортебностями.

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ФОТО: В Старом Таллинне загорелся ресторан

Tulekahju Šoti klubis Foto: Madis Veltman

Сегодня в Таллинне по адресу Уус, 31 загорелся ресторан Šoti. На данный момент возгорание локализовано.

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Заподозренный в пособничестве мошенничеству нарвский чиновник продолжает работать. Дело не развалилось?

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Три месяца назад, 25 сентября, сотрудники Полиции безопасности (КаПо) задержали в Нарве четырех человек для того, чтобы проверить подозрения, связанные с вероятными махинациями при строительстве дорог в пограничном городе. Прокуратура ход следствия с той поры не комментировала, а задержанный в сентябре КаПо на неродолжительное время чиновник Нарвской горуправы, старший специалист по дорогам Тоомас Мяги, продолжает работать, что вызывает у некоторых нарвитян подозрения, что дело уже развалилось.

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Праздничные пробки на границе туристов не отпугивают: в гостиницах и спа-отелях Ида-Вирумаа опять аншлаг

Meresuu konverents Foto: Andres Putting

В нарвском отеле Inger рассчитывают извлечь пользу из автомобильных заторов на границе, сопровождающих выезд российских туристов из Эстонии после новогодних каникул, а в усть-наровском спа-отеле Meresuu отмечают, что плохая проходимость границы по-прежнему сильно тормозит развитие туристического сектора экономики Северо-Востока.

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ФОТО: Почему в Ыйсмяэ в этом году не установили живую рождественскую ель?

Foto: Delfi

Традиционно в декабре около остановки Нурменуку в Ыйсмяэ устанавливается живая ель. Однако в этом году на ее месте красуется пластиковое дерево с подсветкой. По сообщению управы Хааберсти, это временное явление.

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Авария водопровода в центре Таллинна устранена, но движение восстановят только завтра

В среду вечером в центре Таллинна близ Stockmann произошла крупная авария водопровода.

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Какие изменения в выплате пособий произойдут в 2018 году

Eurod Foto: Madis Veltman

Смотрите, какие изменения в сфере управления Министерства социальных дел начнут действовать с 2018 года.

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Государство будет облагать подоходным налогом проценты по вкладам: как спасти свои кровные?

(c) panthermedia.net / Thomas Klee

С 1 января 2018 года государство будет облагать проценты по вкладам подоходным налогом. Это значит, что если вы откладываете деньги – на черный день, на учебу ребенка, свои похоронные, наконец, – то пятую часть процентов, которые вы получите после нового года, придется отдать государству.

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Взрыв в супермаркете в Петербурге: что нам известно

Как сообщают власти Санкт-Петербурга, один из пострадавших в результате взрыва в супермаркете "Перекресток" находится в тяжелом состоянии. Состояние остальных пострадавших легкой и средней тяжести. Всего в больницы было доставлено 10 человек.

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