ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: В Манчестере произошел теракт, депутат Рийгикогу перенес инфаркт

Сегодня, 23 мая, появилась информация о том, что накануне вечером при взрыве на стадионе Manchester Arena погибли 22 человека. В этот же день стало известно, что член фракции Центристской партии в Рийгикогу Мярт Сультс на прошлой неделе после ночного заседания в парламенте перенес инфаркт. Подробности читайте в нашей подборке новостей этого вторника.

ФОТО И ВИДЕО: Взрыв на концерте в Манчестере: число жертв выросло до 22 человек, подозреваемый задержан

Manchester Arena Foto: Peter Byrne, AP

При взрыве на стадионе Manchester Arena погибли 22 человека. Об этом сообщили утром 23 мая в полиции Манчестера. Ранее сообщалось о 19 погибших. 59 человек пострадали.

Loe edasi...

Взрыв на концерте в Манчестере: рассказы очевидцев

REUTERS

Вечером в понедельник на поп-концерте в центре Манчестера произошел взрыв. Полиция расценивает произошедшее как теракт и сообщает о по меньшей мере 19 погибших и 50 раненых.

Loe edasi...

Ответственность за теракт в Манчестере взяло на себя "Исламское государство"

BRITAIN-SECURITY/MANCHESTER Foto: ANDREW YATES, REUTERS

Ответственность за взрыв в Манчестере во время концерта Арианы Гранде, в результате которого погибли 22 человека и около 60 получили ранения, взяла на себя террористическая организация "Исламское государство", сообщают AP.

Loe edasi...

Полиция Манчестера назвала имя подозреваемого в совершении теракта

BRITAIN-ATTACK Foto: BEN STANSALL, AFP

Теракт в Манчестере совершил 22-летний Салман Абеди. Об этом сегодня заявил глава полиции графства большой Манчестер Иэн Хопкинс, передает ТАСС.

Loe edasi...

Уроженец Эстонии в Манчестере: местные жители говорят, что это низко — взрывать бомбу на концерте с подростками

Manchester Arena Foto: ANDREW YATES, REUTERS

При взрыве на стадионе Manchester Arena погибли 22 человека, 59 человек пострадали. По словам уроженца Эстонии Леонида, который проживает в Манчестере уже пять лет и работает менеджером по развитию бизнеса, местные жители потрясены, но не напуганы.

Loe edasi...

Эстонка в Манчестере: ты никогда не знаешь, что с тобой может случиться

Foto: ANDREW YATES, REUTERS

По словам проживающей в Манчестере уроженки Эстонии Рики Вильямс, местные в шоке от произошедшего теракта, но все сплотились, чтобы оказать необходимую помощь.

Loe edasi...

Депутат Рийгикогу Мярт Сультс перенес инфаркт

Riigikogu Foto: Rauno Volmar

Член фракции Центристской партии в Рийгикогу Мярт Сультс на прошлой неделе после ночного заседания в парламенте перенес инфаркт.

Loe edasi...

ФОТО И ВИДЕО: Аас — о Рейди теэ: у обратившихся в суд нет предложений по поводу того, что можно было бы изменить

Кандидат в мэры Таллинна от Центристской партии Таави Аас сказал сегодня на предвыборном мероприятии партии возле Горхолла, что проект Рейди теэ будет воплощен и что дорога будет максимально сужена.

Loe edasi...

ВИДЕО: В Ласнамяэ женщина остановила убегавшего от полиции лихача при помощи сумки

В воскресенье в 22:10 патруль заметил на Корти теэ в столичном районе Ласнамяэ мопед, водитель которого проигнорировал знак остановиться и на больших скоростях стал скрываться от стражей порядка.

Loe edasi...

ВИДЕО: Хозяйка тащит свою больную собаку на поводке по асфальту

Защитник животных Хейки Валнер написал в своем блоге о жительнице Таллинна, которая волокла свою собаку по асфальту, и опубликовал видео соответствующего содержания. Собаку зовут Халлике, у нее лишний вес, она больна и не может передвигаться.

Loe edasi...

К режиссеру Кириллу Серебренникову пришли с обысками

Kirill Serebrennikov Foto: LOIC VENANCE, AFP

Об этом сообщают его знакомые, официальных комментариев на этот счет пока не поступало, передает "Эхо Москвы".

Loe edasi...

Скончался исполнитель роли Джеймса Бонда Роджер Мур

Roger Moore Foto: Fabian Bimmer, AP

Один из исполнителей роли агента Джеймса Бонда, британский актер Роджер Мур скончался в возрасте 89 лет, сообщают родственники актера.

Loe edasi...