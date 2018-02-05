ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: В Литве угнанный эстонский BMW догоняли со стрельбой, и выяснились имена тех, кто получит госнаграды

Стали известны имена тех, кто получит 21 февраля в Нарве из рук президента госнаграды. Среди них много людей с русскими фамилиями, а также нарвитян. Погоня за похитителем автомобиля BMW с эстонскими номерами напоминала кадры приключенческого фильма: угонщик устроил ДТП, полиция стреляла по колесам. 36-летний водитель мотосаней погиб на лесной дороге в Причудье. И всю Эстонию потрясла смерть 28-летней многодетной матери, только недавно родившей пятого ребенка и получившей известность благодаря передаче Kodutunne.

Поправка к закону даст судебным исполнителям право востребовать долги даже с тех, кто получает меньше минималки

Kohtutäiturite sildid Foto: Eero Vabamägi

C 9 января вступило в силу изменение в закон, согласно которому судебный исполнитель может арестовывать 20% от зарплаты должника, даже если тот получает меньше минималки. Таким образом, закон развязывает руки при исполнении так называемых тупиковых дел, когда должник получает по минимуму и другого имущества у него нет. По прогнозам, это позволит востребовать с неплательщиков порядка 6 000 000 евро. Кого это коснется и при каких обстоятельствах, выясняла ”МК-Эстония”.

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Керсти Кальюлайд вручит ордена и медали за особые заслуги

Президент Керсти Кальюлайд вручит накануне празднования 100-й годовщины Эстонской Республики ордена и медали за особые заслуги.

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В возрасте 28 лет умерла участница передачи "Kodutunne" и многодетная мать Лиана Лебедев

Liana Lebedev lastega Facebook

По сообщению продюcера благотворительной передачи "Kodutunne" Кристи Нилов сообщила, что одна из героинь передачи — мать пятерых детей Лиана Лебедев — ушла из жизни в возрасте 28 лет.

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Александр Лупанов: развиваю Кайтселийт в Ида-Вирумаа, чтобы люди могли самосовершенствоваться

Aleksandr Lupanov Foto: Ilja Smirnov, erakogu/facebook

Сегодня стали известны имена тех, кого президент Эстонии Керсти Кальюлайд в этом году представит к государственной награде. Капитан Кайтселийта из Ида-Вирумаа Александр Лупанов будет награжден Орденом Белой звезды V степени.

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ВИДЕО: Последний бой пилота сбитого российского Су-25: "Это вам за пацанов"

Пилот российского штурмовика Су-25, сбитого в небе над сирийской провинцией Идлиб в минувшие выходные, Роман Филипов после катапультирования смог закрепиться на позиции и на протяжении некоторого времени отстреливался от боевиков, а когда ситуация стала безысходной, он подорвал себя гранатой, пишет NEWSru.com со ссылкой на газету "Коммерсант". В Сети между тем появилась предполагаемая видеозапись сражения, в конце которой звучит крик майора "Это вам за пацанов!"

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ФОТО: В Литве во время погони полиция открыла огонь по угнанному BMW с эстонскими номерами

5 февраля в 10:22 органы правопорядка Литвы получили сообщение о том, что в Паневежском районе, на Паневежской объездной дороге во время ДТП в автомобиле оказался зажат человек. Виновник ДТП с эстонскими номерами скрылся с места происшествия.

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"Наше здоровье не ценят!" Ученики Ласнамяэской гимназии воюют против еды в школьной столовой

Foto: Delfi kollaaž

В редакцию Delfi написали ученики Ласнамяэской гимназии, чтобы привлечь внимание, как они заявляют, к продолжающейся уже несколько лет проблеме с питанием в школьной столовой. Ученики якобы уже два года безрезультатно пытаются уговорить руководство школы сменить поставщика. По словам директора, ни одной письменной жалобы на качество питания не поступало.

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Цифры шокируют! Шведский сайт позволяет ”пробить” реальные показания спидометра продающихся в Эстонии авто

Foto: Tiit Blaat

Сайт car.info предлагает возможность проверить по VIN-коду произведенного в Швеции автомобиля реальные показания его спидометра.

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Суд разрешил бизнесмену ездить в Финляндии с эстонскими номерами без уплаты налога

Veiko Vares

Издание Iltalehti пишет, что на дрогах Финляндии можно увидеть множество автомобилей с эстонскими номерными знаками, за рулем которых находятся финны.

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ФОТО: В Тартумаа погиб 36-летний мужчина, вылетевший с дороги на мотосанях

Tartumaal hukkus mootorsaaniõnnetuses 36-aastane mees Foto: Lõuna prefektuur, PPA

Сегодня вечером в Тартумаа произошло тяжелое ДТП, в результате которого погиб съехавший с дороги на мотосанях мужчина.

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