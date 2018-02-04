ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: В Латвии посадили четырех граждан Эстонии, а также ТОП-10 самых небезопасных парковок торговых центов

Участие жителей Эстонии в незаконном перемещении нелегалов из России в Евросоюз давно стало традиционным нелегальным бизнесом. Очередной приговор суда в отношении граждан Эстонии, на этот раз вынесенный латвийским судом. Опять имела место "контрабанда" вьетнамцев.



Львиная доля первой десятки парковок при торговых центрах, на которых происходит больше всего ДТП, находится в Таллинне, и только одна — за его пределами.



Экономист Владимир Вайнгорт, предлагая прогноз на 2018 год, предвидит снижение алкогольного акциза. "Чтобы не сбылся один из прогнозов бравого солдата Швейка, утверждавшего, что ”правительство, поднимающее цены на пиво, долго не просуществует”. Эти и другие темы в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.

Прогноз экономиста Вайнгорта: чего нам ждать от 2018 года. "Акциз на алкоголь понизят"

Vaingort Foto: Vallo Kruuser

Речь пойдет об экономическом прогнозе для Эстонии на 2018 год. А любое прогнозирование — все равно гадание. Точность в обоих случаях зависит от стабильности условий. В нашем случае резких перемен вроде бы не предвидится.

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Читатель Delfi: как меня чуть не лишили жизни и что за этим последовало

Foto on illustratiivne Foto: Rauno Volmar

Читатель Delfi прислал в редакцию письмо, в котором поведал о том, что случилось с ним 30 января на Пярнуском шоссе.

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Зависимость от гаджетов мешает учебе и вредит здоровью школьников. Что делать?

Журналист Кайри Оя пишет в ”Учительской газете”, что нынешняя школьная система напрочь ”засасывает” учеников в виртуальный мир уже к 10 годам. Их родители ломают головы над тем, как ограничить слишком раннее и интенсивное воздействие смарт-устройств на психику и жизнь детей.

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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: ТОП-10 торговых центров Эстонии, на парковках которых происходит больше всего ДТП

Ekspress Meedia

В 2017 году некоторые торговые центры обратили на себя внимание тем, что на их парковках произошло особенно много дорожных происшествий.

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ВИДЕО: На Таллиннской окружной дороге грузовик вылетел с трассы

Сегодня утром на Таллиннской окружной дороге грузовой автомобиль съехал в кювет. В результате происшествия никто не пострадал.

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Российским богачам в Великобритании придется объяснять, откуда деньги на роскошный образ жизни

POY-2016/ Foto: © Stefan Wermuth / Reuters, REUTERS

Британские власти готовы использовать вступившие на минувшей неделе в силу правила борьбы с организованной преступностью для расследований в отношении проживающих в стране многочисленных богатых иностранцев.

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Парламентарий Мярт Сультс: в ВУЗ без школьного аттестата — это бред! ”Не разводи, господин Аавиксоо, демагогию!”

6KN01OCT07B02.jpg FOTO: KRISTO NURMIS

После длительного перерыва бывший министр образования Яак Аавиксоо начал снова громогласно высказываться по вопросам образования. Какими достижениями в этой области он может похвастаться, спрашивает на страницах ”Учительской газеты” бывший директор школы и нынешний парламентарий Мярт Сультс и сам же отвечает на свой вопрос.

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Четырех граждан Эстонии посадили в латвийскую тюрьму за переправку нелегальных иммигрантов

Foto: Tiit Blaat

Алуксненский районный суд приговорил граждан четырех граждан Эстонии и одного гражданина России, обвиняемых в переправке через границу 17 нелегальных иммигрантов, 17 вьетнамцев, в марте 2017 года, к срокам от трех до шести лет, сообщил латвийский Delfi.

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В Кохтла-Ярве и Йыхви вновь замечены мошенники, продающие поддельные товары

Lumine Kohtla-Järve Foto: Jevgeni Kapov, Delfi

На улицах Кохтла-Ярве участились случаи предложения со стороны иностранцев купить у них различные товары по выгодным ценам, пишет ”Панорама”.

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Журналист ПБК Алексей Иванов об эстонских русских: нам отступать некуда, за нами нет Москвы

Foto: Priit Simson

Выборы приближаются. И хоть до них еще целый год, но с полки уже достали ”русскую” папку и стряхнули с нее пыль. Пыль, кстати, даже не успела скопиться — ”русское дело” доставали из сейфа совсем недавно, перед муниципальными выборами.

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