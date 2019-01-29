29.01.2019, 21:36

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: В Ласнамяэ столкнулись грузовик и автобус, президент наградит знаками отличия 112 человек

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rus.delfi.ee
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Riigivapi teenetemärk
Riigivapi teenetemärkFoto: Ilmar Saabas

Сегодня, 29 января, рано утром в Ласнамяэ столкнулись автобус и грузовик, в результате чего пострадало девять человек. Также сегодня стали известны имена 112 человек, которых президент Эстонии Керсти Кальюлайд перед Днем независимости Эстонии наградит знаками отличия. Эти и другие новости этого вторника — в нашей традиционной подборке.

ФОТО и ВИДЕО: В столкновении польского грузовика и автобуса в Ласнамяэ пострадали девять человек, в том числе и ребенок

Veoauto ja liinibussi kokkupõrge Tallinnas Lasnamäel Punasel tänaval Foto: Veiko Vares

Сегодня рано утром в Ласнамяэ столкнулись автобус и грузовик, в результате чего пострадало девять человек.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ: Как произошло столкновение грузовика и автобуса в Ласнамяэ, в котором пострадало девять человек

Foto: Delfi graafika

В Таллинне в Ласнамяэ сегодня рано утром столкнулись городской автобус и грузовик. В ДТП пострадало девять человек, трое из них тяжело.
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Президент Кальюлайд наградит знаками отличия 112 человек, в том числе Ирину Эмбрих и Олега Гросса

Eesti Vabariigi teenetemärgid Foto: Vallo Kruuser

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд перед Днем независимости Эстонии наградит 112 человек знаками отличия.
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Эстонским орденом награжден и депутат Верховной Рады Украины Береза. Ему недавно грозил Кадыров за стычку со Скабеевой

Борис Береза Фото: rishuchi.com

Среди 112 человек, представленных в этом году к эстонским государственным наградам, есть и представитель Украины. Интересно, что орден Крест Маарьямаа IV степени из рук президента ЭР Керсти Кальюлайд получит депутат Верховной рады Украины, заместитель председателя комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Борислав Береза. С формулировкой "За развитие эстонско-украинских отношений". Недавно Борислав Береза вновь привлек к себе повышенное внимание российских СМИ и даже гнев главы Чечни Рамзана Кадырова.
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Представленный к госнаграде ЭР украинский депутат: учитывая, какой у нас сосед — Россия, хотим перенять опыт Кайтселийта

Borislav Bereza Foto: erakogu

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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд перед Днем независимости Эстонии наградит 112 человек знаками отличия. Орденом Крест Маарьямаа IV степени будет награжден депутат Верховной Рады Украины, член украинской делегации в ПАСЕ Борислав Береза. Депутат Рады рассказал Delfi, что Украина намерена перенять опыт Эстонии в системе налогообложения и сфере гражданской обороны.
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Представленная к награде профессор ТУ Любовь Киселева: очень надеюсь, что наш президент не делает разницы между людьми разных национальностей

Tartu Ülikool

Одним из 112 человек, которые в этом году получат знаки отличия от президента Керсти Кальюлайд, является профессор Тартуского университета, филолог и литературовед Любовь Киселева. Киселева награждена Орденом Белой звезды IV степени, который выдается за заслуги на государственной службе или в местном самоуправлении.
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ОБЗОР: Государственные награды ЭР. Как они выглядят и за какие заслуги выдаются?

Valgetähe teenetemärk Foto: Ilmar Saabas

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд перед Днем независимости Эстонии наградит 112 человек знаками отличия. Как выглядят награды и за что их присуждают?
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Русский политик в эстонском обществе? Евгений Осиновский о первой работе, хаосе в Рийгикогу и России

Jevgeni Ossinovski Foto: Vitali Bestsastnõi, RusDelfi

Портал rusDelfi запускает рубрику “Портрет политика”, в рамках который журналист Виталий Бесчастный проведет целый день с лидером одной из шести основных партий. Героем первого эпизода стал председатель Социал-демократической партии, депутат Рийгикогу Евгений Осиновский.

В обычный вторник его расписание было следующим: отвезти ребенка в детский сад, принять участие в партийном собрании, посетить заседание Рийгикогу, сняться в рекламном ролике, раздать буклеты и ручки избирателям, провести экскурсию по парламенту. В промежутках мы пообщались на темы русского языка, работы без опыта и выборе детсада. Читайте, как прошел предвыборный день самого критикуемого политика 2018-го года.
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Русская община — инородное тело Эстонии

Фото из частного архива Евгения Дубровского

Уважаемая г-жа Ингрид Рюйтель. В интервью, данном Вами порталу Delfi, говорится о том, что русская община представляет для эстонского этноса потенциальную угрозу. Создается такое впечатление, что Вы исповедуете крайнюю форму индивидуализма, противопоставляя свою национальную идентичность остальному народу, то есть народу, который в силу определенных исторических обстоятельств оказался инородным телом на эстонской земле.
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В ”нарколаборатории” на базе отдыха было произведено рекордное для Вирумаа количество амфетамина

Foto: Kohtutoimikust

Двое жителей Нарвы изготовили в ванной одного из центров отдыха как минимум 16 кг амфетамина. Это самая большая из произведённых в Вирумаа партий, о которых известно правоохранительным органам, пишет Eesti Päevaleht.
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”Враги и разбойники = Россия!” Тут такое правило. Донбасс глазами эстонского журналиста

Karoliina Vasli

Война на Донбассе началась почти пять лет назад. И кончаться не собирается. В освобожденных городах живут с мыслью, что все может вернуться, пишет Eesti Päevaleht.
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В задымленной квартире в Нарве обнаружили тело мужчины

Küünal Foto: Henri-Kristian Kirsip

Сегодня, 29 января, в 12:33 в Центр тревоги сообщили, что в подъезде многоквартирного дома Нарве на улице Туру чувствуется запах дыма. В квартире нашли труп мужчины.
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ФОТО: Мужчина, который поджег дом эстонской певицы, отправится за решетку на долгие годы

Hedvig Hansoni maja süüdanud mees läheb kaheksaks aastaks vangi Foto: Kenno Soo

Тартуский уездный суд признал виновным Айвара Винсапуу (55), который поджег дом эстонской певицы Хедвиг Хансон, в попытке убийства и ненадлежащем физического обращении и назначил ему суммарное наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет.
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ФОТО | Совет Банка Эстонии представил трех кандидатов на пост главы банка

Eesti Panga nõukogu Foto: Ilmar Saabas

Члены Совета банка Эстонии назвали возможными кандидатами на должность следующего президента банка Роберта Китта, Мадиса Мюллера и Мяртена Росса.
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Польский департамент заверил, что мясо больных животных не вывозилось из страны

Haiged loomad Poola tapamajas Foto: Kuvatõmmis videost

Ärileht вчера писал о скотобойне в Польше, где не выполняли требования пищевой безопасности и выпускали мясо больных животных. Сегодня Ветеринарный департамент Польши заверил своих европейских коллег, что это мясо не вывозилось за пределы страны.
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Еврокомиссия: Эстония не имеет права требовать плату с транспорта на восточной границе

Narva-1 piiripunkt Nov. 2016 Foto: Sergei Stepanov, NPA

Европейская комиссия (ЕК) требует, чтобы Эстония отказалась от платной системы бронирования очереди и стоянки ожидания пересечения восточной границы. По оценке комиссии, ни одно государство не имеет права требовать с лиц, покидающих территорию Шенгенского соглашения, больше, нежели указано в межгосударственных договорах, сообщает ERR.
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Удастся ли Таллинну найти 50 новых автобусов и 125 водителей? Или горожан ждет настоящий хаос?

Foto: Madis Veltman

Уже в пятницу у Таллинна заканчивается договор с фирмой MRP, что означает большую дополнительную нагрузку для Linnatranspordi AS. Их представитель Каарел Кутти отмечает, что пассажиры должны быть готовы к неожиданностям.
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ВИДЕО: Адов автобус до школы: стужа, изморозь, открытые двери и дым. Или это пар?

Жители Куусалу жалуются: школьный автобус, перевозивший детей, был полон дыма, передняя дверь не работала. По словам родителей, проблемы с автобусам были и ранее. Например, задняя дверь порой сама открывалась. По словам директора фирмы, это не дым, а пар.
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ФОТО: Ударим красотой по заброшке! Смотрите, во что вскоре трансформируется бывший столичный завод подлодок

sügisel avatakse Noblessneri sadamalinnakus uus kunstikeskus Foto: Tõnu Tunnel

Этой осенью, 20 сентября, в помещении бывшего заводского комплекса, в котором в свое время производили подводные лодки, распахнет двери международный центр искусств Kai.
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Кто спонсирует эстонскую антарктическую экспедицию стоимостью почти 1 миллион евро?

Foto: Jaanus Lensment

В воскресенье, 27 января, Морской музей Эстонии сообщил, что под руководством предпринимателя Тиита Пруули с июля этого года до февраля следующего будет проходить научно-исследовательская экспедиция в Антарктику, приуроченная к 200-летию открытия континента. Путешествие, стоимость которого оценивается почти в миллион евро, будет финансироваться различными предприятиями.
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