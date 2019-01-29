ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: В Ласнамяэ столкнулись грузовик и автобус, президент наградит знаками отличия 112 человек

Сегодня, 29 января, рано утром в Ласнамяэ столкнулись автобус и грузовик, в результате чего пострадало девять человек. Также сегодня стали известны имена 112 человек, которых президент Эстонии Керсти Кальюлайд перед Днем независимости Эстонии наградит знаками отличия. Эти и другие новости этого вторника — в нашей традиционной подборке.
ФОТО и ВИДЕО: В столкновении польского грузовика и автобуса в Ласнамяэ пострадали девять человек, в том числе и ребенок
Сегодня рано утром в Ласнамяэ столкнулись автобус и грузовик, в результате чего пострадало девять человек. Loe edasi...
РЕКОНСТРУКЦИЯ: Как произошло столкновение грузовика и автобуса в Ласнамяэ, в котором пострадало девять человек
Эстонским орденом награжден и депутат Верховной Рады Украины Береза. Ему недавно грозил Кадыров за стычку со Скабеевой
Среди 112 человек, представленных в этом году к эстонским государственным наградам, есть и представитель Украины. Интересно, что орден Крест Маарьямаа IV степени из рук президента ЭР Керсти Кальюлайд получит депутат Верховной рады Украины, заместитель председателя комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Борислав Береза. С формулировкой "За развитие эстонско-украинских отношений". Недавно Борислав Береза вновь привлек к себе повышенное внимание российских СМИ и даже гнев главы ЧечниРамзана Кадырова. Loe edasi...
Представленный к госнаграде ЭР украинский депутат: учитывая, какой у нас сосед — Россия, хотим перенять опыт Кайтселийта
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд перед Днем независимости Эстонии наградит 112 человек знаками отличия. Орденом Крест Маарьямаа IV степени будет награжден депутат Верховной Рады Украины, член украинской делегации в ПАСЕБорислав Береза. Депутат Рады рассказал Delfi, что Украина намерена перенять опыт Эстонии в системе налогообложения и сфере гражданской обороны. Loe edasi...
Представленная к награде профессор ТУ Любовь Киселева: очень надеюсь, что наш президент не делает разницы между людьми разных национальностей
Одним из 112 человек, которые в этом году получат знаки отличия от президента Керсти Кальюлайд, является профессор Тартуского университета, филолог и литературовед Любовь Киселева. Киселева награждена Орденом Белой звезды IV степени, который выдается за заслуги на государственной службе или в местном самоуправлении. Loe edasi...
ОБЗОР: Государственные награды ЭР. Как они выглядят и за какие заслуги выдаются?
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд перед Днем независимости Эстонии наградит 112 человек знаками отличия. Как выглядят награды и за что их присуждают? Loe edasi...
Русский политик в эстонском обществе? Евгений Осиновский о первой работе, хаосе в Рийгикогу и России
Портал rusDelfi запускает рубрику “Портрет политика”, в рамках который журналист Виталий Бесчастный проведет целый день с лидером одной из шести основных партий. Героем первого эпизода стал председатель Социал-демократической партии, депутат РийгикогуЕвгений Осиновский.
В обычный вторник его расписание было следующим: отвезти ребенка в детский сад, принять участие в партийном собрании, посетить заседание Рийгикогу, сняться в рекламном ролике, раздать буклеты и ручки избирателям, провести экскурсию по парламенту. В промежутках мы пообщались на темы русского языка, работы без опыта и выборе детсада. Читайте, как прошел предвыборный день самого критикуемого политика 2018-го года. Loe edasi...
Русская община — инородное тело Эстонии
Уважаемая г-жа Ингрид Рюйтель. В интервью, данном Вами порталу Delfi, говорится о том, что русская община представляет для эстонского этноса потенциальную угрозу. Создается такое впечатление, что Вы исповедуете крайнюю форму индивидуализма, противопоставляя свою национальную идентичность остальному народу, то есть народу, который в силу определенных исторических обстоятельств оказался инородным телом на эстонской земле. Loe edasi...
В ”нарколаборатории” на базе отдыха было произведено рекордное для Вирумаа количество амфетамина
Двое жителей Нарвы изготовили в ванной одного из центров отдыха как минимум 16 кг амфетамина. Это самая большая из произведённых в Вирумаа партий, о которых известно правоохранительным органам, пишет Eesti Päevaleht. Loe edasi...
”Враги и разбойники = Россия!” Тут такое правило. Донбасс глазами эстонского журналиста
В задымленной квартире в Нарве обнаружили тело мужчины
Сегодня, 29 января, в 12:33 в Центр тревоги сообщили, что в подъезде многоквартирного дома Нарве на улице Туру чувствуется запах дыма. В квартире нашли труп мужчины. Loe edasi...
ФОТО: Мужчина, который поджег дом эстонской певицы, отправится за решетку на долгие годы
Тартуский уездный суд признал виновным Айвара Винсапуу (55), который поджег дом эстонской певицы Хедвиг Хансон, в попытке убийства и ненадлежащем физического обращении и назначил ему суммарное наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет. Loe edasi...
ФОТО | Совет Банка Эстонии представил трех кандидатов на пост главы банка
Члены Совета банка Эстонии назвали возможными кандидатами на должность следующего президента банка Роберта Китта, Мадиса Мюллера и Мяртена Росса. Loe edasi...
Польский департамент заверил, что мясо больных животных не вывозилось из страны
Ärileht вчера писал о скотобойне в Польше, где не выполняли требования пищевой безопасности и выпускали мясо больных животных. Сегодня Ветеринарный департамент Польши заверил своих европейских коллег, что это мясо не вывозилось за пределы страны. Loe edasi...
Еврокомиссия: Эстония не имеет права требовать плату с транспорта на восточной границе
Европейская комиссия (ЕК) требует, чтобы Эстония отказалась от платной системы бронирования очереди и стоянки ожидания пересечения восточной границы. По оценке комиссии, ни одно государство не имеет права требовать с лиц, покидающих территорию Шенгенского соглашения, больше, нежели указано в межгосударственных договорах, сообщает ERR. Loe edasi...
Удастся ли Таллинну найти 50 новых автобусов и 125 водителей? Или горожан ждет настоящий хаос?
Уже в пятницу у Таллинна заканчивается договор с фирмой MRP, что означает большую дополнительную нагрузку для Linnatranspordi AS. Их представитель Каарел Кутти отмечает, что пассажиры должны быть готовы к неожиданностям. Loe edasi...
ВИДЕО: Адов автобус до школы: стужа, изморозь, открытые двери и дым. Или это пар?
Жители Куусалу жалуются: школьный автобус, перевозивший детей, был полон дыма, передняя дверь не работала. По словам родителей, проблемы с автобусам были и ранее. Например, задняя дверь порой сама открывалась. По словам директора фирмы, это не дым, а пар. Loe edasi...
ФОТО: Ударим красотой по заброшке! Смотрите, во что вскоре трансформируется бывший столичный завод подлодок
Этой осенью, 20 сентября, в помещении бывшего заводского комплекса, в котором в свое время производили подводные лодки, распахнет двери международный центр искусств Kai. Loe edasi...
Кто спонсирует эстонскую антарктическую экспедицию стоимостью почти 1 миллион евро?
В воскресенье, 27 января, Морской музей Эстонии сообщил, что под руководством предпринимателя Тиита Пруули с июля этого года до февраля следующего будет проходить научно-исследовательская экспедиция в Антарктику, приуроченная к 200-летию открытия континента. Путешествие, стоимость которого оценивается почти в миллион евро, будет финансироваться различными предприятиями. Loe edasi...