ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: В Ласнамяэ столкнулись грузовик и автобус, президент наградит знаками отличия 112 человек

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд перед Днем независимости Эстонии наградит 112 человек знаками отличия.

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Эстонским орденом награжден и депутат Верховной Рады Украины Береза. Ему недавно грозил Кадыров за стычку со Скабеевой

Борис Береза Фото: rishuchi.com

Среди 112 человек, представленных в этом году к эстонским государственным наградам, есть и представитель Украины. Интересно, что орден Крест Маарьямаа IV степени из рук президента ЭР Керсти Кальюлайд получит депутат Верховной рады Украины, заместитель председателя комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Борислав Береза. С формулировкой "За развитие эстонско-украинских отношений". Недавно Борислав Береза вновь привлек к себе повышенное внимание российских СМИ и даже гнев главы Чечни Рамзана Кадырова.

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Представленный к госнаграде ЭР украинский депутат: учитывая, какой у нас сосед — Россия, хотим перенять опыт Кайтселийта

Borislav Bereza Foto: erakogu

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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд перед Днем независимости Эстонии наградит 112 человек знаками отличия. Орденом Крест Маарьямаа IV степени будет награжден депутат Верховной Рады Украины, член украинской делегации в ПАСЕ Борислав Береза. Депутат Рады рассказал Delfi, что Украина намерена перенять опыт Эстонии в системе налогообложения и сфере гражданской обороны.

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Представленная к награде профессор ТУ Любовь Киселева: очень надеюсь, что наш президент не делает разницы между людьми разных национальностей

Tartu Ülikool

Одним из 112 человек, которые в этом году получат знаки отличия от президента Керсти Кальюлайд, является профессор Тартуского университета, филолог и литературовед Любовь Киселева. Киселева награждена Орденом Белой звезды IV степени, который выдается за заслуги на государственной службе или в местном самоуправлении.

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ОБЗОР: Государственные награды ЭР. Как они выглядят и за какие заслуги выдаются?

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд перед Днем независимости Эстонии наградит 112 человек знаками отличия. Как выглядят награды и за что их присуждают?

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Русский политик в эстонском обществе? Евгений Осиновский о первой работе, хаосе в Рийгикогу и России

Jevgeni Ossinovski Foto: Vitali Bestsastnõi, RusDelfi

Портал rusDelfi запускает рубрику “Портрет политика”, в рамках который журналист Виталий Бесчастный проведет целый день с лидером одной из шести основных партий. Героем первого эпизода стал председатель Социал-демократической партии, депутат Рийгикогу Евгений Осиновский.