ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: В Ласнамяэ при пожаре спасли людей, а в Пярну столкнулись грузовик и полный пассажиров автобус

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Foto: Rauno Volmar

В Пярну произошло тяжелое ДТП, в котором участвовал автобус с 30-ю пассажирами.



В Ласнамяэ пожарные спасли двух находившихся в горящей квартире человек.



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