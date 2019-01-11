11.01.2019, 22:06

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: В Ласнамяэ при пожаре спасли людей, а в Пярну столкнулись грузовик и полный пассажиров автобус


rus.delfi.ee
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: В Ласнамяэ при пожаре спасли людей, а в Пярну столкнулись грузовик и полный пассажиров автобус
Foto: Rauno Volmar

В Пярну произошло тяжелое ДТП, в котором участвовал автобус с 30-ю пассажирами.

В Ласнамяэ пожарные спасли двух находившихся в горящей квартире человек.

Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых новостей дня.

Väino Kaldoja
Väino KaldojaFoto: Tiit Blaat

Предприниматель: если мы будем только воевать и драться, то найдутся те, кто спросят "что я здесь делаю"? (11)

”Я все равно не скажу, за кого будут голосовать”, — говорит владелец Silberauto и председатель совета Eesti Energia Вяйно Калдоя, но добавляет, что никогда не скрывал, что будет голосовать на предстоящих выборах за тех, кто понимает, что дополнительная ценность приходит с работой, а не перераспределением.

RUS Delfi 1 ч
Фото: Александр Гужов

NB! Для участия в адресованном одиноким пенсионерам социальном проекте нужны добровольцы (2)

Управа Пыхья-Таллинна приглашает добровольцев принять участие в благотворительном проекте, в рамках которого одинокие пенсионеры получат пакеты помощи с хозяйственными товарами.

RUS Delfi 1 ч
Lasnamäel
Päästjad Lasnamäe. Foto on illustratiivne.Foto: Tanel Meos

В Ласнамяэ пожарные спасли двух находившихся в горящей квартире человек (11)

Вчера в 21:06 Центр тревоги получил сообщение о пожаре на улице Раадику в столичном районе Ласнамяэ.

RUS Delfi 1 ч
Alarmsõidukid
AlarmsõidukidFoto: Eero Vabamägi

В Таллинне агрессивный пьяный мужчина направил на полицейских похожий на оружие предмет (11)

В среду на улице Эрика в Таллинне пьяный мужчина направил на прибывших на вызов полицейских предмет, напоминающий оружие.

RUS Delfi 1 ч
МК-Эстония

ЭКСПЕРТИЗА | Выбираем лучший крем для рук на зиму (1)

С наступлением холодов кожа рук нуждается в особенном уходе. Мороз и ветер на улице и сухой воздух дома делают руки шершавыми и обветренными. А домашние дела, если заниматься ими без перчаток, только усугубляют положение. Поэтому крем в зимнее время года рукам просто необходим. ”МК-Эстония” протестировала на себе недорогие кремы, продающиеся в наших супермаркетах, чтобы выбрать лучший по качеству и цене.

RUS Delfi 1 ч
Foto: Andres Putting

”Я не вижу актуальности проблемы, не вижу того разделения, о котором вы говорите”. Открытое письмо ”парня из русского района” Кристине Каллас (245)

Предвыборная реклама партии "Ээсти 200", разделяющая эстонцев и русских наделала много шума. Представляем вашему вниманию открытое письмо читателя Delfi Кристине Каллас.

RUS Delfi 1 ч
Saksamaa
SaksamaaFoto: ANDREAS GEBERT, REUTERS

ФОТО: Германию и Австрию завалило снегом, объявлено чрезвычайное положение (4)

Германию и Австрию терзает непогода. На регион обрушился мощный снегопад. Такого даже в январе здесь практически не бывает. Высота снежного покрова местами достигает трех метро, сообщает Metronews.

RUS Delfi 1 ч
Sven Sakkov asus NATO Küberkaitsekeskust juhtima
Sven Sakkov asus NATO Küberkaitsekeskust juhtimaFoto: Siim Teder, Eesti Kaitsevägi

Свен Сакков: Эстонии нужно взять оборонный кредит (84)

Эстонии следует взять оборонный кредит для укрепления национальных вооруженных сил, в первую очередь — системы противовоздушной обороны средней дальности, заявил накануне директор Международного центра оборонных исследований Свен Сакков в передаче Reporteritund на радиостанции Vikerraadio.

RUS Delfi 1 ч
Vallo Kruuser

”Я не хочу знать, что у сидящего в соседней кабине понос!” Почему общественные туалеты в Эстонии так беспокоят общественность? (105)

Общественные туалеты в Эстонии недостаточно приватны, но, к счастью, ситуация начинает меняться, пишет журналист Кристер Киви в Eesti Ekspress.

RUS Delfi 1 ч
Metsanurga teerist
Foto on illustratiivneFoto: Argo Ingver

В Пярну столкнулись грузовик и полный пассажиров автобус (6)

Сегодня в 11.11 Центр тревоги получил сообщение об аварии на перекрестке Нийду и Оя в Пярну.

RUS Delfi 1 ч
Tormipildid Tallinnast 02.01.2019
Tormipildid Tallinnast 02.01.2019Foto: Andres Putting

Потрепавший Швецию шторм добрался до Финляндии. Дойдет ли он до Эстонии? (7)

Местный финский метеорологический институт объявил несколько штормовых предупреждений. Сегодня ожидается сильный ветер по всей Финляндии, и максимальная скорость ветра — порывы до 20 м/с. Шторм начался в Швеции.

Погода 1 ч
Foorum
FoorumFoto: Jaanus Lensment

Мартин Хельме в свете вандализма над рекламой EKRE: нашим кандидатам по Ида-Вирумаа угрожают убийством (92)

Неизвестные изрисовали одни из предвыборных плакатов EKRE в Таллинне, назвав изображенного на нем женщину-политика нацистом.

RUS Delfi 1 ч
Foto: Facebook

Находящийся в Финляндии в розыске молодой человек сделал публикацию в Facebook из отеля в Таллинне, теперь его ищет и эстонская полиция (1)

Полиция Финляндии разыскивает 22-летнего Томи Хаапала, который, согласно последней публикации в Facebook, находился в отеле Viru в Таллинне. Информацию о местонахождении финна ожидает и эстонская полиция.

RUS Delfi 1 ч
Lugeja foto

ФОТО: 60 человек в очереди и всего два работника — что вчера происходило в конторе Eesti Post в Kristiine? (22)

Очень большое количество посылок и поредевшие из-за сезона гриппа ряды обслуживающих работников создали для почтовой конторы в торговом центре Kristiine серьезную нагрузку.

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Salva Kindlustus

ФОТО: Шторм разрушил на частном доме солнечные панели: сумма ущерба огромна (14)

Бушевавший на прошлой неделе шторм повалил немало деревьев, а у одного из частных домов Таллинна разбил солнечные панели, нанеся урон на сумму в 20 000 евро.

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