11.01.2019, 22:06
ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: В Ласнамяэ при пожаре спасли людей, а в Пярну столкнулись грузовик и полный пассажиров автобус
В Пярну произошло тяжелое ДТП, в котором участвовал автобус с 30-ю пассажирами.
В Ласнамяэ пожарные спасли двух находившихся в горящей квартире человек.
Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых новостей дня.
”Я все равно не скажу, за кого будут голосовать”, — говорит владелец Silberauto и председатель совета Eesti Energia Вяйно Калдоя, но добавляет, что никогда не скрывал, что будет голосовать на предстоящих выборах за тех, кто понимает, что дополнительная ценность приходит с работой, а не перераспределением.
RUS Delfi
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1 ч
Управа Пыхья-Таллинна приглашает добровольцев принять участие в благотворительном проекте, в рамках которого одинокие пенсионеры получат пакеты помощи с хозяйственными товарами.
RUS Delfi
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1 ч
Вчера в 21:06 Центр тревоги получил сообщение о пожаре на улице Раадику в столичном районе Ласнамяэ.
RUS Delfi
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1 ч
В среду на улице Эрика в Таллинне пьяный мужчина направил на прибывших на вызов полицейских предмет, напоминающий оружие.
RUS Delfi
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1 ч
С наступлением холодов кожа рук нуждается в особенном уходе. Мороз и ветер на улице и сухой воздух дома делают руки шершавыми и обветренными. А домашние дела, если заниматься ими без перчаток, только усугубляют положение. Поэтому крем в зимнее время года рукам просто необходим. ”МК-Эстония” протестировала на себе недорогие кремы, продающиеся в наших супермаркетах, чтобы выбрать лучший по качеству и цене.
RUS Delfi
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1 ч
Предвыборная реклама партии "Ээсти 200", разделяющая эстонцев и русских наделала много шума. Представляем вашему вниманию открытое письмо читателя Delfi Кристине Каллас.
RUS Delfi
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1 ч
Германию и Австрию терзает непогода. На регион обрушился мощный снегопад. Такого даже в январе здесь практически не бывает. Высота снежного покрова местами достигает трех метро, сообщает Metronews.
RUS Delfi
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1 ч
Эстонии следует взять оборонный кредит для укрепления национальных вооруженных сил, в первую очередь — системы противовоздушной обороны средней дальности, заявил накануне директор Международного центра оборонных исследований Свен Сакков в передаче Reporteritund на радиостанции Vikerraadio.
RUS Delfi
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1 ч
Общественные туалеты в Эстонии недостаточно приватны, но, к счастью, ситуация начинает меняться, пишет журналист Кристер Киви в Eesti Ekspress.
RUS Delfi
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1 ч
Сегодня в 11.11 Центр тревоги получил сообщение об аварии на перекрестке Нийду и Оя в Пярну.
RUS Delfi
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1 ч
Местный финский метеорологический институт объявил несколько штормовых предупреждений. Сегодня ожидается сильный ветер по всей Финляндии, и максимальная скорость ветра — порывы до 20 м/с. Шторм начался в Швеции.
Погода
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1 ч
Неизвестные изрисовали одни из предвыборных плакатов EKRE в Таллинне, назвав изображенного на нем женщину-политика нацистом.
RUS Delfi
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1 ч
Полиция Финляндии разыскивает 22-летнего Томи Хаапала, который, согласно последней публикации в Facebook, находился в отеле Viru в Таллинне. Информацию о местонахождении финна ожидает и эстонская полиция.
RUS Delfi
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1 ч
Очень большое количество посылок и поредевшие из-за сезона гриппа ряды обслуживающих работников создали для почтовой конторы в торговом центре Kristiine серьезную нагрузку.
RUS Delfi
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1 ч
Бушевавший на прошлой неделе шторм повалил немало деревьев, а у одного из частных домов Таллинна разбил солнечные панели, нанеся урон на сумму в 20 000 евро.
RUS Delfi
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1 ч