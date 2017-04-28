ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: В Ласнамяэ могут открыть Lidl, Контавейт дала бой Шараповой

В пятницу в Германии состоялась встреча экс-первой ракетки мира Марии Шараповой с первой ракеткой Эстонии Анетт Контавейт. 28 апреля решением Пярнуского уездного суда 36-летний Юрий Воробей был признан виновным в убийстве предполагаемого лидера преступного мира Эстонии Николая Таранкова. Также в пятницу появилось сообщение о том, что торговая сеть Lidl может открыть магазин в Ласнамяэ.

ФОТО и ВИДЕО: Сенсации не произошло: Шарапова победила Контавейт

Šarapova ja Kontaveit Foto: Kollaaž

Первым полуфиналистом теннисного турнира в германском Штутгарте стала экс-первая ракетка мира Мария Шарапова, победившая в четвертьфинальном поединке первую ракетку Эстонии Анетт Контавейт - 6:3, 6:4. Прямую трансляцию этого матча вело Delfi TV.

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Lidl планирует построить супермаркет в Ласнамяэ?

Vida Press

Из регистра правовых актов Таллиннской мэрии следует, что представитель немецкой сети магазинов эконом-класса Lidl MMS Property Solutions OÜ выступил с инициативным предложением о разработке детальной планировки участков по адресу Раадику, 11 и 11а в столичном районе Ласнамяэ с целью возведения торговой площади.

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Посол РФ — о событиях Бронзовой ночи: вандализм само по себе слово, которое заслуживает осуждения

28 апреля Посольство России в Эстонии организовало пресс-конференцию, посвященную 10-летию событий Бронзовых ночей.

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ФОТО И ВИДЕО DELFI: Обвиняемый в убийстве Таранкова получил 9 с половиной лет тюрьмы

28 апреля решением Пярнуского уездного суда 36-летний Юрий Воробей был признан виновным в убийстве предполагаемого лидера преступного мира Эстонии Николая Таранкова и получил наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет и шесть месяцев.

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ВИДЕО: Сборная Эстонии одержала первую победу на чемпионате мира

Horvaatia vs Eesti Foto: iihf.com

В Белфасте близится к завершению чемпионат мира по хоккею (дивизион 1В). В предпоследнем туре сборная Эстонии одержала первую победу, одолев Хорватию - 4:3 (1:0, 2:3, 1:0).

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ВИДЕО: Писатель Веллер облил водой ведущую ”Эха Москвы” и метнул в нее кружку

"Эхо Москвы" приостанавливает сотрудничество с писателем Михаилом Веллером, который в эфире кинул в ведущую радиостанции Ольгу Бычкову кружкой, на "Эхе" от писателя ждут публичных извинений, после чего сотрудничество может быть продолжено, заявил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов, пишет РИА Новости.

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Лучшим эстонским алкогольным напитком 2017 года признан Vana Tallinn Yoghurt Cream

AS Liviko

В конкурсе на лучший продукт Эстонии лучшим алкогольным напитком 2017 года был выбран неповторимый йогуртовый ликер AS Liviko Vana Tallinn Yoghurt Cream, сообщает AS Liviko.

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О Бронзовой ночи 10 лет спустя. "Ярость от беспомощности. От того, что тебя не слышат и не пытаются выслушать"

Oleg Nikiforov Foto: Priit Simson

”Тогда мне лет-то было меньше. Ситуация была непонятная, вокруг был ажиотаж по поводу того, что Бронзового солдата переносят, народ был против. Мы были молодые, не думаю, что нами двигали благие намерения. Скорее всего — принцип, стадный инстинкт. Все пошли, и мы должны были пойти посмотреть, что там происходит”, — вспоминает 28-летний Таллиннец Олег Никифоров — один из тех, кто принимал участие беспорядках во время Бронзовой ночи.

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Газета: оптимизм правительства поднимет налоговую нагрузку до небывалого уровня

Foto: Priit Simson

На состоявшемся в четверг заседании правительство одобрило стратегию бюджета на 2018-2021 гг, одной из основных целей которой, по словам премьер-министра Юри Ратаса, является экономический рост, во имя ускорения которого правительство готово потратить больше, чем получит в результате налоговых сборов, пишет Eesti Päevaleht.

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ФОТО и ВИДЕО: На Таллиннской окружной дороге за час совершили аварии 20 автомобилей, грузовик съехал в кювет

В пятницу утром Таллиннская окружная дорога была очень скользкая. В следствие этого за час там совержили аварии около 20 автомобилей.

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