ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: В Киеве задержали подозреваемую в терроризме Савченко, а в Таллинне суд взял под стражу лжемаклера

Харьюский уездный суд арестовал представлявшуюся маклером 52-летнюю женщину, которая подозревается в неоднократных случаях мошенничества в крупных размерах. А на Украине задержали народную героиню Надежду Савченко, подозревающуюся в подготовке терактов в Киеве.

Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке главных материалов дня.

Бизнесмен-конголезец, держащий афробар в Таллинне, подозревается в отмывании денег и мошенничестве

Nadija Savtšenko Foto: Stringer, Sputnik

31-летний Кевин Зибиламене, владелец бара Fontana, расположенного в центре Таллинна на Пярну маантеэ, с февраля пребывает под стражей.

Loe edasi…

”Я не ел три дня”. Как полиция ”накрыла” в Тарту гараж с вьетнамцами-нелегалами

Переправка вьетнамцев в ЕС через Россию и Прибалтику — это крупный бизнес. На видео можно увидеть, как полиция ”накрыла” автомастерскую в Тарту. В ней обнаружили автомобиль с заклеенными окнами, а в нем — люди, незаконно переправленные через границу.

Loe edasi…

Исследование: народная тропа к латвийским алкогольным магазинам зарастает

Kantar Emor обнародовал результаты исследования, проведенного в марте. В соответствии с ними, пик приграничной торговли алкоголем был достигнут, и далее интерес к ней будет снижаться, пишет Ärileht.

Loe edasi…

45 лет наедине со своей бедой: отец — на костылях, сын — прикован к постели. Мест в домах по уходу нет

Несмотря на то, что государство предоставляет человеку право попасть в дом по уходу и обещает оплатить расходы, сами места оно не предоставляет. Их просто нет, пишет Eesti Päevaleht.

Loe edasi…

Спикером Рийгикогу останется Эйки Нестор, вице-спикерами избраны Энн Ээсмаа и Калле Лаанет. Говорят, был сговор

Сегодня в Рийгикогу состоялись выборы правления. Спикером останется Эйки Нестор, вице-спикерами избраны Энн Ээсмаа и Калле Лаанет.

Loe edasi…

Обзор эстонской прессы: "товарищ Пуу" покоряет Эстонию

На этой неделе эстонские СМИ ужасались победе Путина, винили Россию в газовой атаке в Солсбери — и о русских не забывали. Представляем обзор эстонской прессы, опубликованный на сайте евродепутата Яны Тоом.

Loe edasi…

Суд принял решение о взятии под стражу лжемаклера

21 марта Харьюский уездный суд по ходатайству прокуратуры принял решение о взятии под стражу 52-летней женщины, которую есть основание подозревать в мошенничестве.

Loe edasi…

Надежду Савченко задержали: депутата украинской Рады подозревают в планировании терактов в Киеве

В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали депутата Верховной Рады страны Надежду Савченко. Об этом сообщает ”Укринформ”.

Loe edasi…

Эстонии еще расти и расти до оценки и признания возрастных работников. Группа ”отчуждения” начинается уже с 40 лет

Эстонский институт открытого общества провел исследования, результаты которого заставляют задуматься. По словам заведующей отделом социологических исследований института Ирис Петтай, Эстонии еще далеко до достойной оценки возрастных работников ми равного обращения, пишет Ärileht.

Loe edasi…

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ГРАФИКИ: Эстонским магазинам катастрофически не хватает продавцов. Почему?

В ближайшие годы в Таллинне нужны будут тысячи продавцов, при том, что их нехватка ощущается уже сейчас, пишет Maaleht.

Loe edasi…

В Литве спустя 13 лет после смерти мужчины наследники узнали о его счете в Swedbank

В Литве дети, похоронившие отца 13 лет назад, этой весной получили из банка письмо на имя покойного. Так они узнали, что в банке до сих пор есть счет их отца. Эта ситуация обнажает недочеты системы, при которой близкие могут годами ничего не знать о счетах своих родственников и принадлежащем им наследстве: они должны сами искать эти счета и платить за это деньги банкам.

Loe edasi…