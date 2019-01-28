ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: В Ивангороде задержали эстонца с деликатесами, в Ласнамяэ горел мебельный склад

Среди членов партии "Зеленые Эстонии" 31 преступник, большинство из них с действующим наказанием, пишет Eesti Päevaleht.

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ФОТО: Полиция нашла разыскиваемого 8-летнего мальчика, с ним все в порядке

PPA

Сегодня около 18 часов обеспокоенные родители сообщили о пропаже 8-летнего Лаури. Мальчик возвращался из школы в Пельгулинна, однако до дома не дошел.

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Измайлова: при 8-часовом рабочем дне работник продуктивен меньше 3 часов, решение — сократить рабочий день или неделю

Eestimaa Roheliste pressikonverents Piip ja Tuut mängumajas Foto: Jaanus Lensment

Из своего 8-часового рабочего дня средний офисный работник проводит час за чтением статей в интернете, 44 минуты в социальных сетях, 40 минут в разговорах о личных делах и примерно 26 минут в поисках нового рабочего места. Продуктивны из 8-часового рабочего дня среднего работника всего 2 часа и 53 минуты, пишет председатель партии "Зеленые Эстонии" Зюлейха Измайлова.

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Посольство РФ: для граждан Эстонии стоимость российской визы не повысится

IMG_4018 Foto: Annika Haas

После появления в СМИ информации о том, что с 3 февраля произойдет повышение единого тарифа на российскую визу, посольство РФ распространило комментарий.

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В антарктической экспедиции может принять участие и Керсти Кальюлайд

Канцелярия президента Эстонии приняла участие в планировании научно-исследовательской миссии в Антарктиде. Возможно, что глава государства Керсти Кальюлайд также будет участвовать в одном из этапов экспедиции.

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В Кохтла-Ярве ограбили ломбард: пострадала работница

Pommikahtlus Narva mnt 13 juures Foto: Madis Veltman

25 января сообщили, что в Кохтла-Ярве в районе Ахтме ограбили расположенный на улице Малева ломбард и, разбив витрину, украли различные украшения.

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В кохтла-ярвеской поликлинике произошел пожар. Работников и пациентов эвакуировали

Google Maps

Сегодня в 13.17 Центр спасения получил сообщение о пожаре в кохтла-ярвеском районе Ярве на Рави, 10. Спасатели прибыли на место через пару минут, эвакуировав пациентов и работников поликлиники со второго этажа на первый.

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ВИДЕО | Страшные кадры со скотобойни в Польше: в Финляндии уже расследуют, могло ли мясо больных животных попасть к ним

Польский журнал расследований Superwizjer в прошлую пятницу опубликовал кадры со скотобойни в Мазовии, где больных животных, которые не могут самостоятельно встать на ноги, отправляют на убой и потом вывозят из страны под видом мяса здоровых животных. Финны расследуют, могло ли мясо больных животных попасть и к ним.

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