ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: В Хааберсти спилили иву, по миру прокатилась волна кибератак

Серебристую иву в Хааберсти, которую защищали активисты, все же спилили, что позволит продолжить строительство развязки в районе. Тем временем по миру прокатилась новая волна кибератак, а Сависаар завтра может объявить о создании своего списка. Читайте также о бизнесе со съемными квартирами для беженцев и какую зарплату ожидают выпускники разных вузов Эстонии.

ФОТО И ВИДЕО DELFI: Серебристую иву в Хааберсти все же спилили

Andres Putting / Liis Kirss

Конец саги: cеребристую иву в Хааберсти спилили. Вокруг дерева установили забор, на месте присутствуют стражи порядка. После полудня приступили к спиливанию дерева. К половине третьего его спилили.

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Ратас: уход двух коалиционных депутатов усложнит процесс голосования, но мы справимся

Linnapeakandidaat Taavi Aas Foto: Mattias Tammet

В редакцию Delfi поступило обращение премьер-министра Эстонии Юри Ратаса к партнерам по коалиции. Публикуем его в полном объеме.

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Анализ: какую зарплату ожидают выпускники разных вузов Эстонии

фото иллюстративное Foto: Argo Ingver

Из проведенного CV Keskus.ee анализа зарплат выяснилось, что бесконкурентно высокое ожидание по зарплате имеют выпускники Эстонского колледжа инфотехнологий, далее следуют выпускники Estonian Business School, Таллиннского технического университета и Таллиннской высшей технической школы, значится в пресс-релизе.

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Вяйно Пентус и Сийм Рооде окончательно признаны виновными по делу Autorollo

Väino Pentus ja Siim Roode kohtus Foto: Ilmar Saabas

Во вторник, 27 июня, отец политика-реформиста Кейт Пентус-Розиманнус Вяйно Пентус и его бизнес-партнер Сийм Рооде были окончательно признаны виновными в доведении до банкротства предприятия Autorollo и других сопутствующих этому делу незаконных деяниях.

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Департамент — об изменениях, связанных с новыми сертификатами ID-карт

фото иллюстративное Foto: Heiki Rebane

Важнейшее обновление — это новое приложение, позволяющее снабдить цифровыми штампами все документы в формате DDOC, уже подписанные цифровой подписью, чтобы предотвратить возможность их подделки, значится в пресс-релизе.

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СМИ: в среду Сависаар объявит о создании своего списка

Edgar Savisaar Foto: Priit Simson

В среду, 28 июня, бывший председатель Центристской партии Эдгар Сависаар и его сторонники объявят о создании своего избирательного списка для участия в выборах в Таллиннское городское собрание, передает rus.err.ee.

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Ментальная готовность и гравитационная модель. Как в Балтии сживаются с санкциями и российским эмбарго

Foto on illustreeriv Foto: Hendrik Saarnak

”Спектр” продолжает серию публикаций с экспертами в сфере экономики и финансов, а также с представителями бизнеса в рамках совместного с DELFI проекта, посвященного международным санкциям против России и ее ответным мерам.

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Бизнес со съемными квартирами для беженцев: бешеные цены, убогие условия и незаконные договоры

Foto: Holger Roonemaa

Работающие в маленьких городах бизнесмены нашли нишу в размещении беженцев. Задешево купленные на торгах квартиры в плохом состоянии сдают беженцам по самой высокой цене из возможных. Из-за нехватки съемных квартир квартирособственники нимало не заинтересованы в том, чтобы улучшать плохие условия или просить реальную рыночную цену. Министерство социальных дел констатирует, что это свободный рынок, и в ситуации проблемы не видит.

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ФОТО DELFI: Рядом со стройкой в Хааберсти автобус съехал с дороги

Foto: Hendrik Osula

Сегодня рано утром поблизости от центра Rocca al Mare на Палдиском шоссе автобус Atko Liinid съехал через бордюр с дороги.

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Хакеры парализовали компьютерную систему правительства Украины

Küberrünnak Foto: Kacper Pempel, Reuters/Scanpix

Компьютерные сети кабинета министров Украины, Киевской горгосадминистрации, десятков государственных и частных крупных банков и компаний во вторник стали жертвами массированной вирусной атаки, которая в некоторых случаях привела к остановке их операций.

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Новая волна кибератак прокатилась вслед за Россией и Украиной по Европе и США

AP / TT NYHETSBYRÅN

Жертвой вируса-вымогателя Petya стали компании в Великобритании, Нидерландах, Франции, Дании, России, США и на Украине, сообщает DW.

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