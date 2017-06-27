ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: В Хааберсти спилили иву, по миру прокатилась волна кибератак

Серебристую иву в Хааберсти, которую защищали активисты, все же спилили, что позволит продолжить строительство развязки в районе. Тем временем по миру прокатилась новая волна кибератак, а Сависаар завтра может объявить о создании своего списка. Читайте также о бизнесе со съемными квартирами для беженцев и какую зарплату ожидают выпускники разных вузов Эстонии.
ФОТО И ВИДЕО DELFI: Серебристую иву в Хааберсти все же спилили
Конец саги: cеребристую иву в Хааберсти спилили. Вокруг дерева установили забор, на месте присутствуют стражи порядка. После полудня приступили к спиливанию дерева. К половине третьего его спилили.
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Ратас: уход двух коалиционных депутатов усложнит процесс голосования, но мы справимся
В редакцию Delfi поступило обращение премьер-министра Эстонии Юри Ратаса к партнерам по коалиции. Публикуем его в полном объеме.
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Анализ: какую зарплату ожидают выпускники разных вузов Эстонии
Из проведенного CV Keskus.ee анализа зарплат выяснилось, что бесконкурентно высокое ожидание по зарплате имеют выпускники Эстонского колледжа инфотехнологий, далее следуют выпускники Estonian Business School, Таллиннского технического университета и Таллиннской высшей технической школы, значится в пресс-релизе.
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Вяйно Пентус и Сийм Рооде окончательно признаны виновными по делу Autorollo
Во вторник, 27 июня, отец политика-реформиста Кейт Пентус-Розиманнус Вяйно Пентус и его бизнес-партнер Сийм Рооде были окончательно признаны виновными в доведении до банкротства предприятия Autorollo и других сопутствующих этому делу незаконных деяниях.
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Департамент — об изменениях, связанных с новыми сертификатами ID-карт
Важнейшее обновление — это новое приложение, позволяющее снабдить цифровыми штампами все документы в формате DDOC, уже подписанные цифровой подписью, чтобы предотвратить возможность их подделки, значится в пресс-релизе.
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СМИ: в среду Сависаар объявит о создании своего списка
В среду, 28 июня, бывший председатель Центристской партии Эдгар Сависаар и его сторонники объявят о создании своего избирательного списка для участия в выборах в Таллиннское городское собрание, передает rus.err.ee.
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Ментальная готовность и гравитационная модель. Как в Балтии сживаются с санкциями и российским эмбарго
”Спектр” продолжает серию публикаций с экспертами в сфере экономики и финансов, а также с представителями бизнеса в рамках совместного с DELFI проекта, посвященного международным санкциям против России и ее ответным мерам.
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Бизнес со съемными квартирами для беженцев: бешеные цены, убогие условия и незаконные договоры
Работающие в маленьких городах бизнесмены нашли нишу в размещении беженцев. Задешево купленные на торгах квартиры в плохом состоянии сдают беженцам по самой высокой цене из возможных. Из-за нехватки съемных квартир квартирособственники нимало не заинтересованы в том, чтобы улучшать плохие условия или просить реальную рыночную цену. Министерство социальных дел констатирует, что это свободный рынок, и в ситуации проблемы не видит.
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ФОТО DELFI: Рядом со стройкой в Хааберсти автобус съехал с дороги
Сегодня рано утром поблизости от центра Rocca al Mare на Палдиском шоссе автобус Atko Liinid съехал через бордюр с дороги.
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Хакеры парализовали компьютерную систему правительства Украины
Компьютерные сети кабинета министров Украины, Киевской горгосадминистрации, десятков государственных и частных крупных банков и компаний во вторник стали жертвами массированной вирусной атаки, которая в некоторых случаях привела к остановке их операций.
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Новая волна кибератак прокатилась вслед за Россией и Украиной по Европе и США
Жертвой вируса-вымогателя Petya стали компании в Великобритании, Нидерландах, Франции, Дании, России, США и на Украине, сообщает DW.
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