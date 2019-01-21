ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: В Финляндии погиб строитель из Эстонии и история невероятного побега из эстонской тюрьмы

- На стройке в Финляндии погиб рабочий из Эстонии. - Пропавший во время крещенских купаний на реке Пирита 36-летний мужчина найден мертвым. - Иммигрант из Эстонии убил молотком в США двух азиатов и тяжело ранил третьего. - Побег из Таллиннской тюрьмы. История невероятного везения двух заключенных.
На стройке в Финляндии погиб рабочий из Эстонии
В пятницу в Финляндии в Вихти при строительстве частного дома произошел несчастный случай на рабочем месте: погиб мужчина из Эстонии 1965 года рождения — на него упал тяжелый элемент стены из бревен. Loe edasi...
Пропавший во время крещенских купаний на реке Пирита 36-летний мужчина найден мертвым
19 января в 19.41 компания, проводившая время на реке Пирита, позвонила в центр тревоги и сообщила, что 36-летний мужчина утонул, нырнув в прорубь, во время купаний на праздник Крещения Господня. Loe edasi...
Иммигрант из Эстонии убил молотком в США двух азиатов и тяжело ранил третьего
Мужчина родом из Эстонии напал в одном из ресторанов Бруклина с молотком на трех рабочих из Азии, двое из которых впоследствии скончались в результате полученных травм. Loe edasi...
В районе Керченского пролива горят два судна
Два судна под флагом Танзании горят в районе Керченского пролива, на одном из них, по предварительным данным, произошел взрыв, сообщили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота. Loe edasi...
ФОТО и ВИДЕО: Побег из Таллиннской тюрьмы. История невероятного везения двух заключенных
Шоумен Зеленский выдвинут кандидатом в президенты Украины от партии "Слуга народа"
Политическая партия "Слуга народа" на внеочередном заседании в понедельник приняла решение о выдвижении шоумена, художественного руководителя студии "Квартал 95" Владимира Зеленского кандидатом в президенты Украины, сообщает пресс-служба Зеленского в понедельник. Loe edasi...
ФОТО: В Курессааре 7-летнего ребенка сбили сразу две машины
Сегодня утром в Курессааре произошло ДТП: семилетнего ребенка сбили сразу две машины. К счастью, его повреждения не были серьезными. Loe edasi...
ФОТО │ В Таллинне построят новый жилой район на 300 квартир
На минувшей неделе было выдано разрешение на строительство новых энергоэкономичных многоквартирных домов на опушке лесопарка Кадака в Мустамяэ. Всего в этом регионе будет сдано в эксплуатацию около 300 новых квартир. Loe edasi...
Пенсионеры в Эстонии должны жить, а не выживать
Размер пенсии — это, пожалуй, один из самых чувствительных социальных вопросов. Благополучие государства во много оценивается именно потому, насколько защищенным чувствует себя человек, который в силу возраста или здоровья становится пенсионером. Loe edasi...
Максимальное утепление! В ночь на вторник ожидается до -22