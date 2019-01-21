ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: В Финляндии погиб строитель из Эстонии и история невероятного побега из эстонской тюрьмы

Мужчина родом из Эстонии напал в одном из ресторанов Бруклина с молотком на трех рабочих из Азии, двое из которых впоследствии скончались в результате полученных травм.

Loe edasi...

В районе Керченского пролива горят два судна

Kertši väin Foto: PAVEL REBROV, REUTERS

Два судна под флагом Танзании горят в районе Керченского пролива, на одном из них, по предварительным данным, произошел взрыв, сообщили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота.

Loe edasi...

ФОТО и ВИДЕО: Побег из Таллиннской тюрьмы. История невероятного везения двух заключенных

Три года назад из Таллиннской тюрьмы по стечению многих обстоятельств сбежали двое мужчин, один из которых до сих пор в бегах, пишет Eesti Päevaleht.

Loe edasi...

Шоумен Зеленский выдвинут кандидатом в президенты Украины от партии "Слуга народа"

Vladimir Zelenski Foto: ITAR-TASS

Политическая партия "Слуга народа" на внеочередном заседании в понедельник приняла решение о выдвижении шоумена, художественного руководителя студии "Квартал 95" Владимира Зеленского кандидатом в президенты Украины, сообщает пресс-служба Зеленского в понедельник.

Loe edasi...

ФОТО: В Курессааре 7-летнего ребенка сбили сразу две машины

Liiklusõnnetus Kuressaares, laps jäi auto alla Foto: Irina Mägi

Сегодня утром в Курессааре произошло ДТП: семилетнего ребенка сбили сразу две машины. К счастью, его повреждения не были серьезными.

Loe edasi...

ФОТО │ В Таллинне построят новый жилой район на 300 квартир

Фото: Hepsor OÜ

ТОП Пропавший во время крещенских купаний на реке Пирита 36-летний мужчина найден мертвым ФОТО и ВИДЕО: Побег из Таллиннской тюрьмы. История невероятного везения двух заключенных Максимальное утепление! В ночь на вторник ожидается до -22

На минувшей неделе было выдано разрешение на строительство новых энергоэкономичных многоквартирных домов на опушке лесопарка Кадака в Мустамяэ. Всего в этом регионе будет сдано в эксплуатацию около 300 новых квартир.

Loe edasi...

Пенсионеры в Эстонии должны жить, а не выживать

Keit Pentus-Rosimannus Foto: Kalle Veesaar

Размер пенсии — это, пожалуй, один из самых чувствительных социальных вопросов. Благополучие государства во много оценивается именно потому, насколько защищенным чувствует себя человек, который в силу возраста или здоровья становится пенсионером.

Loe edasi...

Максимальное утепление! В ночь на вторник ожидается до -22

фото иллюстративное Foto: Anni Õnneleid

Вот такую погоду обещают нам синоптики из pogoda.ee.

Loe edasi...