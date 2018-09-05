ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: В Эстонии задержаны двое подозреваемых в госизмене — все новости на сегодня

Гендиректор Полиции безопасности (КаПо) Арнольд Синисалу прокомментировал "Актуальной камере" задержание майора Сил обороны Эстонии Дениса Метсаваса и его отца Петра Волина по подозрению в госизмене. По его словам, говорить о том, что этот случай бросает тень на русских ребят в рядах армии неуместно, передает rus.err.ee.

Loe edasi...

Кто такой Петр Волин, которого подозревают в госизмене?

Delfi

Сегодня представители госпрокуратуры и КаПо объявили о задержании двух граждан Эстонии по подозрению в государственной измене и передаче секретных сведений ГРУ Генштаба ВС РФ.

Loe edasi...

ФОТО DELFI: Где и как живет подозреваемый в госизмене Метсавас?

Maja, kus elab riigireetmises kahtlustatav Deniss Metsavas Foto: Andres Putting

Сегодня в качестве подозреваемого в госизмене был задержан Денис Метсавас. Он проживает в новостройках в Виймси.

Loe edasi...

ВИДЕО: Смотрите, как проходило задержание Дениса Метсаваса сотрудниками КаПо

Полиция безоасности опубликовало оперативное видео задержания подозреваемого в госизмене майора Дениса Метсаваса.

Loe edasi...

Подозреваемый в госизмене Метсавас играл в чемпионате Эстонии по футболу

Jalgpall Sillamäe Kalev vs Narva Trans Foto: Sergei Stepanov, NPA

38-летний майор Сил обороны Эстонии Денис Метсавас, задержанный по подозрению в госизмене, числится в базе данных Футбольного союза в составе клуба "Игилийкур" (FC Igiliikur), который выступает в четвертой лиге чемпионата Эстонии по футболу.

Loe edasi...

Какую информацию теоретически мог "слить" подозреваемый Метсавас? Что интересует Россию в гособороне Эстонии?

K9 Kõu Foto: JUNG YEON-JE, AFP

Вряд ли Россия интересовалась техническими подробностями артиллерийской системы К9, вероятнее предположить, что власти любопытствуют относительно тактических планов использования артиллерии в случае войны.

Loe edasi...

Министр обороны Луйк о госизменниках: чрезвычайно прискорбный случай, но мы будем доверять нашим людям и в дальнейшем

Foto: Priit Simson

ТОП ФОТО | Неразбериха и очереди на границе: в Россию теперь нельзя въехать на взятом в лизинг автомобиле комментарий таможни ФОТО и ОНЛАЙН-БЛОГ | В Эстонии задержаны двое подозреваемых в государственной измене! Они работали на ГРУ Генштаба России один из задержанных служил офицером в Силах обороны ВИДЕО: Смотрите, как проходило задержание Дениса Метсаваса сотрудниками КаПо

"Задержание двух подозреваемых в предательстве государства предоставляет доказательство работы нашей контрразведки и компетентных учреждений, а также бескомпромиссной борьбы с преступлениями против государства. Речь идет о чрезвычайно тревожном и прискорбном случае", — сказал министр обороны Юри Луйк.

Loe edasi...

7 фактов о подозреваемом в госизмене майоре Сил обороны Денисе Метсавасе

Фото: кадр из видео ETV+

Сегодня представители госпрокуратуры и КАПО объявили о задержании двух граждан Эстонии по подозрению в государственной измене и передаче секретных сведений ГРУ Генштаба ВС РФ.

Loe edasi...

Ратас о госизменниках: нам еще только предстоит выяснить масштаб ущерба, нанесенного государству

”Задержание двух граждан Эстонии по подозрению в государственной измене вызывает глубокое беспокойство. Государственная измена — одно из тягчайших преступлений, оно означает тайную и враждебную деятельность, предательство всех жителей Эстонии и доверия со стороны наших союзников", — сообщил премьер-министр Эстонии Юри Ратас.

Loe edasi...