ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: В Эстонии задержаны двое подозреваемых в госизмене — все новости на сегодня

Во вторник, 4 сентября, Харьюский уездный суд по ходатайству Государственной прокуратуры взял под стражу двух мужчин, которых подозревают в государственной измене. Читайте подборку новостей на эту тему.
ФОТО и ОНЛАЙН-БЛОГ | В Эстонии задержаны двое подозреваемых в государственной измене! Они работали на ГРУ Генштаба России
Во вторник, 4 сентября, Харьюский уездный суд по ходатайству Государственной прокуратуры взял под стражу двух мужчин, которых подозревают в государственной измене. Согласно подозрению, задержанные передавали государственные секреты и засекреченные сообщения Главному разведывательному управлению (ГРУ) Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Loe edasi...
Гендиректор КаПо не считает, что задержание Дениса Метсаваса бросает тень на русских в эстонской армии
Гендиректор Полиции безопасности (КаПо) Арнольд Синисалу прокомментировал "Актуальной камере" задержание майора Сил обороны Эстонии Дениса Метсаваса и его отца Петра Волина по подозрению в госизмене. По его словам, говорить о том, что этот случай бросает тень на русских ребят в рядах армии неуместно, передает rus.err.ee. Loe edasi...
Кто такой Петр Волин, которого подозревают в госизмене?
Сегодня представители госпрокуратуры и КаПо объявили о задержании двух граждан Эстонии по подозрению в государственной измене и передаче секретных сведений ГРУ Генштаба ВС РФ. Loe edasi...
ФОТО DELFI: Где и как живет подозреваемый в госизмене Метсавас?
Сегодня в качестве подозреваемого в госизмене был задержан Денис Метсавас. Он проживает в новостройках в Виймси. Loe edasi...
ВИДЕО: Смотрите, как проходило задержание Дениса Метсаваса сотрудниками КаПо
Полиция безоасности опубликовало оперативное видео задержания подозреваемого в госизмене майора Дениса Метсаваса. Loe edasi...
Подозреваемый в госизмене Метсавас играл в чемпионате Эстонии по футболу
38-летний майор Сил обороны Эстонии Денис Метсавас, задержанный по подозрению в госизмене, числится в базе данных Футбольного союза в составе клуба "Игилийкур" (FC Igiliikur), который выступает в четвертой лиге чемпионата Эстонии по футболу. Loe edasi...
Какую информацию теоретически мог "слить" подозреваемый Метсавас? Что интересует Россию в гособороне Эстонии?
Вряд ли Россия интересовалась техническими подробностями артиллерийской системы К9, вероятнее предположить, что власти любопытствуют относительно тактических планов использования артиллерии в случае войны. Loe edasi...
Министр обороны Луйк о госизменниках: чрезвычайно прискорбный случай, но мы будем доверять нашим людям и в дальнейшем
"Задержание двух подозреваемых в предательстве государства предоставляет доказательство работы нашей контрразведки и компетентных учреждений, а также бескомпромиссной борьбы с преступлениями против государства. Речь идет о чрезвычайно тревожном и прискорбном случае", — сказал министр обороны Юри Луйк. Loe edasi...
7 фактов о подозреваемом в госизмене майоре Сил обороны Денисе Метсавасе
Сегодня представители госпрокуратуры и КАПО объявили о задержании двух граждан Эстонии по подозрению в государственной измене и передаче секретных сведений ГРУ Генштаба ВС РФ. Loe edasi...
Ратас о госизменниках: нам еще только предстоит выяснить масштаб ущерба, нанесенного государству
”Задержание двух граждан Эстонии по подозрению в государственной измене вызывает глубокое беспокойство. Государственная измена — одно из тягчайших преступлений, оно означает тайную и враждебную деятельность, предательство всех жителей Эстонии и доверия со стороны наших союзников", — сообщил премьер-министр ЭстонииЮри Ратас. Loe edasi...