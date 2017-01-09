В аварии в Мустамяэ пострадала девочка-подросток, переходившая дорогу на красный свет. Белоруссия вводит безвизовый режим для граждан ЕС, правила распространяются и на серопаспортников. Раскол среди мусульман: Мухамедшин арендовал помещения в центре Таллинна.

ФОТО: В аварии в Мустамяэ пострадала девочка-подросток, переходившая дорогу на красный свет

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Сегодня в 14:20 у автобусной остановки Сийли в столичном районе Мустамяэ произошла авария, в результате которой пострадали двое девочек-подростков.

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Белоруссия вводит безвизовый режим для граждан ЕС, правила распространяются и на серопаспортников

Valgevenemaa Foto: Sergei Grits, AP

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 9 января подписал указ №8 "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан", сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

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На прошлой неделе более 50 тысяч россиян отдыхали в Эстонии

Venemaa piir, Ivangorod, 2. jaanuaril Delfi lugeja foto

Более 50 тысяч человек в новогодние каникулы миновали российско-эстонскую границу и провели праздничные дни в Эстонии. Самыми напряженными днями для пограничников и таможенников стали начало и конец недели, пишет 47 News.

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Полиция Нидерландов конфисковала у журналистов материалы по крушению MH17

Lennukirusud Foto: MAKSIM ZMEJEV, REUTERS

Полиция Нидерландов конфисковала у двух вернувшихся из Донбасса независимых журналистов материалы по крушению MH17.

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Рождество и Новый год принесли с собой волну семейного насилия

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Случаи применения насилия в отношении своих близких учащаются именно во время праздников, когда дома употребляют больше алкоголя. Во время рождества количество вызовов увеличивается вдвое, в новогоднюю ночь ситуация еще хуже, пишет Eesti Päevaleht.

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У ведущих эстонских политиков наблюдаются серьезные проблемы со здоровьем

фотоколлаж Delfi

В последние лет 10-15 у многих ведущих эстонских политиков наблюдаются проблемы со здоровьем. В лечении, в том числе и стационарном, нуждались Март Лаар, Эдгар Сависаар, Тоомас Хендрик Ильвес, а недавно — и Сийм Каллас.

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ФОТО DELFI: Обвиняемые в убийстве таксиста братья частично признали свою вину

Foto: Rauno Volmar

В Пярнуском уездном суде сегодня началось заседание по делу братьев Бенджамина (1997 года рождения) и Филипа-Артура Хийенурм (1995 года рождения), которые обвиняются в жестоком убийстве таксиста в январе прошлого года.

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Переломный момент: цены на недвижимость сокрушили рекорд периода бума

Korter vanalinnas FOTO: Marko Mumm

В декабре минувшего года цены на квартиры поднялись до исторически рекордного уровня. Потолок прежних цен периода максимального подъема в сфере недвижимости преодолели индексы цен на квартиры как в Таллинне, так и в 17 крупнейших городах.

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Раскол среди мусульман: Мухамедшин арендовал помещения в центре Таллинна

Narva mnt 38 hoone neljandal korrusel üürib Eesti islami kogudus endale ruumid. Foto: Andres Putting

В начале нового года Таллиннская городская управа сообщила о сдаче в аренду очередной порции бизнес-площадей. Так, победителем прошедшего 20 декабря прошлого года открытого конкурса стал Эстонский исламский приход и его глава имам Ильдар Мухамедшин, получив в распоряжение помещения на четвертом этаже здания на Нарвском шоссе, 38 общей площадью 131,4 м2, пишет Eesti Päevaleht.

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Обвиняемый в убийстве Николая Таранкова предстанет перед судом

Nikolai Tarankovi mõrvakoht Found Foto: Karli Saul

Государственная прокуратура направила в суд уголовное дело об убийстве предполагаемого лидера преступного мира Эстонии Николая Таранкова, и Пярнуский уездный суд проведет предварительное заседание по делу 20 января.

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