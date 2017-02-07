ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Ужесточение требований для русскоязычных гимназий, повышение цен на топливо

Председатель партии IRL, министр обороны Эстонии Маргус Цахкна подтвердил намерение правительства ужесточить требования по владению государственным языком среди учеников русскоязычных гимназий. Топливо подорожало почти на четверть. И это уже сказалось на ценах в магазинах. Читатель обратился в редакцию с вопросом: ”Почему Starman делает различие между эстонцами и русскими? Пакет Eesti L стоит 16,98 в месяц, а пакет Vene L 10,98 евро в месяц. Причем, в русском пакете на 40 каналов больше!”
Цахкна: мы ужесточим требования по владению госязыком для учащихся русскоязычных гимназий (253)
Председатель партии IRL, министр обороны Эстонии Маргус Цахкна подтвердил намерение правительства ужесточить требования по владению государственным языком среди учеников русскоязычных гимназий.
Топливо подорожало почти на четверть. И это уже сказалось на ценах в магазинах (119)
Начавший набирать обороты в декабре темп роста индекса потребительских цен еще сильнее ускорился в январе. По сравнению с январем прошлого года, в этом году цены увеличились на 2,7%, в основном из-за роста цен на топливо, которое стало на 26% дороже.
ПОЧТИ РЕКОРД: Продавцы топлива подняли цену на бензин и дизель (56)
Сегодня днем продавцы топлива подняли цену на 95-ый бензин и дизель до 1,259 евро. Дороже бензин стоил лишь 15 октября 2014 года, когда цена за литр составила 1,265 евро.
На территории завода BLRT произошел пожар (11)
В столичном райное Копли, на территории Балтийского судоремонтного завода (BLRT) произошел пожар.
Клиент возмущен: почему Starman делает различие между эстонцами и русскими? (70)
Читатель обратился в редакцию с вопросом: ”Почему Starman делает различие между эстонцами и русскими? Пакет Eesti L стоит 16,98 в месяц, а пакет Vene L 10,98 евро в месяц. Причем, в русском пакете на 40 каналов больше!”
КаПо задержала подозреваемого в угрозе взрыва в Таллиннском аэропорту (38)
2 февраля сотрудники Полиции безопасности (КаПо) задержали гражданина Эстонии по подозрению в том, что 25 июля прошлого года он угрожал взорвать Таллиннский аэропорт.
ФОТО: Легендарному преподавателю математики Михаилу Гусеву исполнилось 70 лет (24)
7 февраля прославленному таллиннскому преподавателю математики Михаилу Васильевичу Гусеву исполнилось 70 лет. Нескольким поколениям учеников Михаил Васильевич известен прежде всего как преподаватель 19-й школы, ныне Таллиннской Тынисмяэской реальной школы.
"История успеха": от барменши в 1990-е до главаря ОПГ (6)
На первый взгляд Любовь Генрихсон — обычная дама 65 лет, которая ездит на Toyota Auris и живет в мустамяэской квартире. Тем не менее, последний раз женщина ”нормально” работала в конце 90-х. Барменом. Вероятно, именно тогда она и задумалась о ”другой” жизни и начала создание организованной преступной группировки (ОПГ), пишет еженедельник Eesti Ekspress.
Напавший с ножом на женщину в Пирита проведет в тюрьме десять лет (19)
Накануне вступил в законную силу приговор суда в отношении 35-летнего Дмитрия Труфанова, который в мае 2015 года напал с ножом на женщину в столичном районе Пирита. Преступник проведет в тюрьме 10 лет, передает rus.err.ee.