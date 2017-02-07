ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Ужесточение требований для русскоязычных гимназий, повышение цен на топливо

Kütuse hind 29.detsembril. Foto: Priit Simson

Председатель партии IRL, министр обороны Эстонии Маргус Цахкна подтвердил намерение правительства ужесточить требования по владению государственным языком среди учеников русскоязычных гимназий. Топливо подорожало почти на четверть. И это уже сказалось на ценах в магазинах. Читатель обратился в редакцию с вопросом: ”Почему Starman делает различие между эстонцами и русскими? Пакет Eesti L стоит 16,98 в месяц, а пакет Vene L 10,98 евро в месяц. Причем, в русском пакете на 40 каналов больше!”