ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Уже девятая смерть на дорогах Эстонии в январе и ответ Измайловой ”EKRE-нацисту”

Аварии, уносящие жизни жителей Эстонии, продолжаются. Жуткие ДТП на эстонских дорогах — это, наверное, главное, чем печально запомнится эта зима, на нормальную зиму не очень похожая. В Ида-Вирумаа сегодня погиб мужчина, а дети в микроавтобусе в Тартумаа, к счастью, уцелели. Вице-мэр Таллинна Зюлейха Измайлова столкнулась с ярким проявлением ксенофобии. Читайте материалы на эти и другие темы в нашей традиционной подборке.

ФОТО: В Тартумаа автобус с детьми вылетел на поле

Kaheksat last vedanud buss sõitis Tartumaal teelt välja põllule Foto: Lõuna prefektuur, PPA

Вчера в 18.54 в Тартумаа на 159 километре шоссе Тарту-Лухумаа произошло ДТП.

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Читатели ”МК-Эстонии” собрали 42 735 евро и очень помогли нуждающимся в поддержке людям

Milana Kaštanova Foto: erakogu, MK-Estonia

Дети, пожилые, инвалиды, те, кто пострадал от несправедливости. Наша газета всегда помогала и будет помогать оказавшимся в беде. Нередко, когда случается несчастье, а официальные органы помочь отказываются, на выручку приходят простые, зачастую даже незнакомые, люди. В последнем в 2017 году номере мы традиционно рассказываем, как изменилась жизнь героев наших публикаций, и как их поддержали наши читатели.



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Руководству Силламяэ планируют повысить зарплату

SILLAMÄE LINN Foto: Vallo Kruuser

Городское собрание Силламяэ во вторник, 30 января, обсудит вопрос новых окладов руководителей города — планируется повысить зарплату мэра и председателя городского собрания может с нынешних 2245 до 2500 евро, сообщает rus.err.ee.

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Умер один из богатейших людей в Европе — основатель IKEA Ингвар Кампрад

Foto: AFP

В Швеции скончался основатель IKEA Ингвар Кампрад. Об этом говорится в сообщении компании.

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ФОТО: В ДТП в Ида-Вирумаа погиб мужчина

Tallinna-Narva maanteel Purtse lähedal toimus kahe auto kokkupõrge Foto: Ain Liiva

Сегодня около 13 часов на 137-м километре шоссе Таллинн-Нарва в Ида-Вирумаа произошло тяжкое ДТП, в котором погиб мужчина.

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Латвийский высокопоставленный чиновник: печально, что в Эстонии шпионы работали даже в рядах КаПо

Andres Putting

Председатель комиссии по борьбе с коррупцией латвийского Сейма Айнарс Латковскис сказал интернет-изданию TVNet.lv, что работающие за рубежом представители латвийских разведслужб все больше усилий прилагают для вербовки местных жителей.

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Навальный задержан в центре Москвы

Aleksei Navalnõi Foto: MAXIM SHEMETOV, REUTERS

Примерно в ста российских городах проходят акции сторонников Алексея Навального, призвавшего к "забастовке избирателей" после того, как его не допустили на выборы президента.

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Сможет ли среднестатистический житель Эстонии нормально жить на пенсию?

Foto on illustratiivne Foto: Anni Õnneleid

Каждый из нас хоть раз, но задумывался над тем, что нас будет ждать при выходе на пенсию. Сможет ли среднестатистический житель Эстонии позволить себе жить беспечной жизнью и не задумываться над тем, где взять деньги на самое необходимое?

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Зюлейха Измайлова: EKRE-нацист хочет выслать меня из Эстонии

Foto: Hendrik Osula

Вице-мэр Таллинна Зюлейха Измайлова написала на своей странице в Facebooki, что получила некоторого рода ”письмо ненависти” от члена партии EKRE Оливера Беккера.

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Эстонская писательница: работающим пенсионерам не следует платить пенсию

MARI SAAT Foto: Arno Mikkor

Государство могло бы отказаться от выплат пенсий работающим пенсионерам и взять на себя обязательство покрывать расходы по обеспечению мест в Домах ухода для тех, кто сам не имеет возможности оплачивать эту услугу, предлагает писательница Мари Саат в своей колонке, опубликованной изданием Äripäev.

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