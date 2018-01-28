ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Уже девятая смерть на дорогах Эстонии в январе и ответ Измайловой ”EKRE-нацисту”

Аварии, уносящие жизни жителей Эстонии, продолжаются. Жуткие ДТП на эстонских дорогах — это, наверное, главное, чем печально запомнится эта зима, на нормальную зиму не очень похожая. В Ида-Вирумаа сегодня погиб мужчина, а дети в микроавтобусе в Тартумаа, к счастью, уцелели. Вице-мэр Таллинна Зюлейха Измайлова столкнулась с ярким проявлением ксенофобии. Читайте материалы на эти и другие темы в нашей традиционной подборке.
ФОТО: В Тартумаа автобус с детьми вылетел на поле
Вчера в 18.54 в Тартумаа на 159 километре шоссе Тарту-Лухумаа произошло ДТП.
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Читатели ”МК-Эстонии” собрали 42 735 евро и очень помогли нуждающимся в поддержке людям
Дети, пожилые, инвалиды, те, кто пострадал от несправедливости. Наша газета всегда помогала и будет помогать оказавшимся в беде. Нередко, когда случается несчастье, а официальные органы помочь отказываются, на выручку приходят простые, зачастую даже незнакомые, люди. В последнем в 2017 году номере мы традиционно рассказываем, как изменилась жизнь героев наших публикаций, и как их поддержали наши читатели.
Руководству Силламяэ планируют повысить зарплату
Городское собрание Силламяэ во вторник, 30 января, обсудит вопрос новых окладов руководителей города — планируется повысить зарплату мэра и председателя городского собрания может с нынешних 2245 до 2500 евро, сообщает rus.err.ee.
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Умер один из богатейших людей в Европе — основатель IKEA Ингвар Кампрад
В Швеции скончался основатель IKEA Ингвар Кампрад. Об этом говорится в сообщении компании.
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ФОТО: В ДТП в Ида-Вирумаа погиб мужчина
Сегодня около 13 часов на 137-м километре шоссе Таллинн-Нарва в Ида-Вирумаа произошло тяжкое ДТП, в котором погиб мужчина.
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Латвийский высокопоставленный чиновник: печально, что в Эстонии шпионы работали даже в рядах КаПо
Председатель комиссии по борьбе с коррупцией латвийского Сейма Айнарс Латковскис сказал интернет-изданию TVNet.lv, что работающие за рубежом представители латвийских разведслужб все больше усилий прилагают для вербовки местных жителей.
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Навальный задержан в центре Москвы
Примерно в ста российских городах проходят акции сторонников Алексея Навального, призвавшего к "забастовке избирателей" после того, как его не допустили на выборы президента.
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Сможет ли среднестатистический житель Эстонии нормально жить на пенсию?
Каждый из нас хоть раз, но задумывался над тем, что нас будет ждать при выходе на пенсию. Сможет ли среднестатистический житель Эстонии позволить себе жить беспечной жизнью и не задумываться над тем, где взять деньги на самое необходимое?
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Зюлейха Измайлова: EKRE-нацист хочет выслать меня из Эстонии
Вице-мэр Таллинна Зюлейха Измайлова написала на своей странице в Facebooki, что получила некоторого рода ”письмо ненависти” от члена партии EKRE Оливера Беккера.
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Эстонская писательница: работающим пенсионерам не следует платить пенсию
Государство могло бы отказаться от выплат пенсий работающим пенсионерам и взять на себя обязательство покрывать расходы по обеспечению мест в Домах ухода для тех, кто сам не имеет возможности оплачивать эту услугу, предлагает писательница Мари Саат в своей колонке, опубликованной изданием Äripäev.
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