ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Ужасы проживания в социальном доме и страсти вокруг русскоязычных каналов

Сегодня мы подняли тему о том, как потерявшим здоровье людям приходится жить в одном доме вместе с алкоголиками-ассоциалами. Также на повестке дня — вопрос о выживании русскоязычных телеканалов Эстонии. О самых интересных новостях четверга читайте в нашей традиционной подборке.

Житель социального дома жалуется на постоянный террор и соседей-алкоголиков

Igor Toršin sotsiaalmajutusüksuses oma toas. Kuna ruumi on vähe, pole naabervoodis norskava joodiku haisu eest pääsu. Foto: Rauno Volmar

Потерявшим здоровье людям приходится жить в одном доме вместе с алкоголиками-ассоциалами, пишет Eesti Päevaleht.

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ГРАФИКИ: Присоединение к Tallinna TV могло бы стать для ETV+ спасательным кругом

Foto: Sergei Stepanov

Вчера глава ERR Эрик Роозе сказал, что ему нравится предложения президента Керсти Кальюлайд об объединении Tallinna Televisioon (TTV) и русскоязычного канала ETV+.

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ФОТО и ВИДЕО: Ратас и Осиновский высказались в поддержку ПБК

Возглавляющий Центристскую партию премьер-министр Юри Ратас и лидер соцдемов, министр труда и здоровья Евгений Осиновский считают обоснованным сотрудничество с российским "Первым балтийским каналом" (ПБК), поскольку благодаря этому эстонское государство может доводить важную информацию до сведения русскоязычной аудитории.

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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Смотрите, какая погода ждет Эстонию в рождественские дни

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Синоптики настроены оптимистично, предрекая, что в рождественское утро Эстонию укроет снежный ковер. Днем температура будет плюсовой, и в некоторых частях Эстонии может пойти дождь.

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Сам себе журналист: подборка статей наших читателей за 2017 год

Foto: Delfi kollaaž

Подводя итоги года, нельзя оставить без внимания все те замечательные материалы, которые присылали в редакцию Delfi вы — наши читатели. Из сотен присланных нам статей было сложно отобрать лишь несколько. Спасибо всем тем, кто не забывает раздел “Я — журналист” и продолжает делиться захватывающими материалами!

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ФОТО и ВИДЕО: "Я отказалась от квартиры, кредита, работы в столице". История просто Марии

Kodused väljad ja avarus ning majadeta silmapiir olid need, mis tõid Maria ja Tuljo Tallinnast tagasi. Foto: Tiit Blaat

Мотоциклы уже давно являются неотъемлемой частью жизни Марии Каруметс. Как и ее муж Тульо Мартин.

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В Рийгикогу пришел Дед Мороз. Какие подарки получили депутаты за песни под гитару и стихи про водку?

Сегодня утром в Рийгикогу пришел Дед Мороз, который слушает выступления депутатов и раздает фракциям подарки.

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ВИДЕО: Выжившая после тяжелой травмы Милана Каштанова занялась вокалом, устроила концерт и поздравляет всех с праздниками!

Милана Каштанова, выжившая после удара ледяной глыбой, радует всех неравнодушных к ее судьбе своими успехами. Девушка, которой врачи не давали шансов, на своей страничке в Facebook опубликовала видео. ”Не судите строго, Милана только начала учиться, но этими песнями мы поздравляем вас, друзья, с наступающим Новым Годом и Рождеством!” — значится в ее блоге.

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”Дотации кончились”: почему Польша ссорится с ЕС

poola lipp Foto: KACPER PEMPEL, REUTERS

Еврокомиссия начала в отношении Польши активацию 7 статьи соглашения о ЕС, подразумевающую применение ряда санкций. Если страны Евросоюза одобрят решение ЕК, Польшу могут лишить права голоса в Европейском совете. Польский МИД уже выступил с резкой критикой данного решения. ”Газета.Ru” выяснила, зачем Варшава сознательно идет на конфликт с Брюсселем.

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”Возмутительная” табличка у обелиска павшим советским воинам в Нарве до сих пор никого особенно не возмущала

Roman Vikulov, Delfi

Delfi позвонил читатель, представившийся ”ветераном”, и сообщил, что пока в Нарве кипят страсти вокруг предложения городского секретаря Антса Лийметса переименовать названные в честь революционеров Даумана и Тиймана улицы, произошло нечто куда как более возмутительное. А именно — рядом с обелиском, установленным 66 лет назад в Замковом парке (тогда он носил имя Ленинского комсомола), появилась информационная табличка, призывающая не верить тому, что написано на обелиске.

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Сборная Эстонии завершила 2017 год падением в рейтинге ФИФА

Eesti jalgpallikoondise treening sisehallis Foto: Priit Simson

Международная федерация футбола (ФИФА) обнародовала последний в 2017 году рейтинг-лист национальных сборных.

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Тоомас Хендрик Ильвес: либеральная демократия дала трещину

Toomas Hendrik Ilves Foto: Karin Kaljuläte

Бывший президент Эстонии Тоомас-Хендрик Ильвес на своей странице в Facebook поделился переживаниями по поводу того, что Европа возводит новые стены, а либеральная демократия дает трещину.

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В Эстонии приостановлено право на управление автомобилем у 17 000 водителей

Foto: Pille-Riin Pregel

Приблизительно у 17 000 водителей Эстонии закончилось действие справки о здоровье, соответственно, у них было приостановлено право на управление транспортным средством.

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ВИДЕО: Полиция ищет возможных жертв подозреваемого в разбое подростка

12 декабря патрульные полицейские Пыхьяской префектуры задержали в Таллинне несовершеннолетнего молодого человека, который подозревается в совершении разбоя и краж. На данный момент известно о пяти случаях, но у полиции есть основания полагать, что случаев и жертв может быть больше.

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Архиепископ Вийльма просит у правительства 6,8 млн евро за ущерб, нанесенный церкви оккупацией

Peapiiskopi Urmas Viilma ametissepühitsemise vastuvõtt rahvusooperis Foto: Karli Saul

Архиепископ Эстонской евангелической лютеранской церкви (ЭЕЛЦ) Урмас Вийльма обратился к правительству с предложением: выделить церкви 6,8 миллионов евро на возмещение ущерба от советской оккупации, пишет Ärileht.

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Важно! Как будет ходить общественный транспорт Таллинна в праздники

Foto: Eero Vabamägi

Во время рождественских праздников — 24-26 декабря — общественный транспорт Таллинна работает по воскресному расписанию.

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