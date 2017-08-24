ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Ужастики про суперминистерство, страсти по обменникам шприцев и сладости от МуПо для ”зайцев”

Подведем итоги этого четверга: что сегодня было хорошего и плохого в Эстонии и в мире.

Обитатели нового суперминистерства только знакомятся с высокотехнологичным домом и уже обнаружили несколько ”сюрпризов”. Каких? Читайте в нашем ежедневном дайджесте!

В четверг, 24 августа, Таллиннская муниципальная полиция обещала начать акцию по выявлению безбилетников, и оштрафовать их. Однако "зайцам" повезло — запланированная акция сменилась на выдачу конфет.

Также сегодня на Delfi вышло несколько статей о грядущем открытии пунктов обмена шприцев. Оказалось, что после Копли планируется открыть центр и в Ласнамяэ.

Исполнительный директор программы эстонского э-резидентства Каспар Корьюс выступил с идеей, что Эстония могла бы вывести на рынок свои виртуальные деньги — эсткоин.

АРХИВНЫЕ КАДРЫ: Сависаар наблюдает за Балтийской цепочкой с воздуха и Лауристин держит речь в парке Хирве

23 августа 1987 года, спустя ровно 48 лет после подписания пакта Молотова-Риббентропа, на Ратушной площади Таллинна должен был состояться митинг, приуроченный к его годовщине. В последний момент разрешение было аннулировано.

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США поставят Украине военное оборудование на 175 млн долларов

Petro Porošenko Foto: Nikolai Lazarenko, RIA Novosti

США поставят Украине военного оборудования на $175 млн (около 150 млн евро). Об этом в четверг, 24 августа, находясь с официальным визитом в Киеве, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис. Он заявил, что Вашингтон "рассматривает" и вопрос о поставках на Украину "летального оборонительного вооружения".

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Эсткоин может стать первой в мире государственной криптовалютой, но нужен четкий план

Tehnoloogiakonverentsi Slush menukas avapidu Enter e-Estonia Foto: Aron Urb, Tallinn Music Week

Точнее о плюсах и минусах идеи можно будет говорить только тогда, когда будет известно, кто и как стал бы выпускать дигитальные деньги.

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ГРАФИК: 2,2% на оборону. Ратас и Луйк хотят сделать эту цифру постоянной

Tankitõrje raketisüsteemi Javelin soetamiseks sõlmis Eesti USA-ga lepingu 2014. aastal. See oli üks oluline samm kaitseväe kaitsevõime arendamiseks. Tanel Meos

Не секрет, что Эстония относится к тем немногочисленным странам НАТО, которые отводят на оборону 2% от ВВП страны. На самом деле в этом году данная цифра в связи с расходами на размещение военного контингента союзников выросла до 2,17%, пишет Eesti Päevaleht.

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Из-за обменника шприцев на Ситси местные жители готовы судиться и даже переехать

Süstlavahetuspunkt. Sitsi 28 Foto: Karin Kaljuläte

Новый обменник шприцев в Таллинне на Ситси, 28 распахнет двери в ближайшие недели. Почти 80 кв.м, четыре комнаты, стоимость аренды — 2 400 евро в месяц плюс коммунальные. Сделан ремонт с перепланировкой. Однако из-за этого центра некоторые местные жители готовы даже переехать в другой район. Менее радикально настроенные жильцы намерены судиться.

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ФОТО: Комары на гербе ЭР и ошибка в имени. Сайт ”списка Сависаара” взломали?

Saavisaare Valimisliit

Со вчерашнего вечера до сегодняшнего утра на сайте Избирательного союза Сависаара красовалось изображение паспорта гражданина ЭР, украшенное гербом с тремя комарами вместо положенных львов.

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ФОТО: В параде по случаю Дня независимости в Киеве приняли участие и эстонские военные

Kiiev Foto: Mikhail Markiv, Sputnik

В Киеве прошел военный парад, приуроченный к празднованию 26-й годовщины независимости Украины. В нем приняли участие более 4000 украинских военнослужащих, в том числе более 1000 участников боевых действий в Донбассе, сообщает Общественное телевидение.

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В одном черном-черном доме... Страшилки и мифы нового здания суперминистерства

Urmas Reinsalu kabinet. Ruloo puudumise tõttu on justiitsminister akende ette kleepinud kolimiskastide papitükid. Foto: Hendrik Osula

Обитатели нового суперминистерства только знакомятся с высокотехнологичным домом и уже обнаружили несколько ”сюрпризов”, например — самопроизвольное выключение света, пишет Eesti Päevaleht.

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Мнение гимназиста: как эффективно "оздоровить" школьные буфеты

Государство намерено в 2019 году запретить продажу в школьных буфетах булочек, фастфуда и подслащенных напитков. Эти изменение — часть законопроекта о здоровье народонаселения, подготовленного Министерством социальных дел. Давайте рассмотрим, как же можно "оздоровить" школьные буфеты уже сейчас. Тем более, что сами школьники — "за".

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Задержанный в Косово Денисов — Delfi: полиция сказала, что свобода слова не для них

Foto: Facebook

По словам бывшего ведущего Tallinna TV Родиона Денисова, поездка в Косово была только для того, чтобы погостить у друзей и написать статьи для своего журнала.

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В Тарту педофил заполучил квартиру незнакомой пожилой женщины

Niina Rätsep ja Jevgeni Golovan Foto: Ekraanitõmmis

Неколотые дрова и чувство одиночества довели пожилую женщину до того, что в ее квартире оказался освободившийся из тюрьмы растлитель малолетних… И остался, пишет Tartu Ekspress.

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ФОТО: Не очень веселая история. Судебный исполнитель нашел в квартире должника удивительные богатства

Erakogu

Продолжавшаяся на протяжении 15 лет игра в прятки закончилась выносом имущества из квартиры и обнаружением 200 ценных картин, пишет еженедельник Eesti Ekspres.

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TAI: новый ласнамяэский обменник шприцев могут открыть в районе улиц Сели или Паэ

фото иллюстративное Foto: Andres Putting

В сентябре ласнамяэским колющимся наркоманам по-прежнему придется ездить через весь город, чтобы обменять грязные шприцы — на чистые. Например, на коплискую улицу Ситси — в новый обменник, который распахнет двери в ближайшие недели. Но скоро центр снижения вреда, как называет это заведения Институт развития здоровья (TAI), планируется открыть где-то около Паэ или Сели. Точный адрес пока неизвестен, как и дата открытия.

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На предвыборный плакат мэра Маарду пожаловались в Языковую инспекцию

Keeleinspektsioon

Языковая инспекция получила жалобу на предвыборный плакат мэра Маарду Владимира Архипова (Центристская партия), который оформлен с нарушением Закона о языке.

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ФОТО: Реставраторы привели в порядок портрет советского моряка на Найссаар и назвали его Альфонсо

TRANSFORMATSIOON: Enne konserveerimist. Pärast värvikihi kinnitamist ja kadude kruntimist. Pärast toneerimist.

Группа реставраторов во главе с профессором Эстонской художественной академии Хилккой Хийоп привела в порядок находящееся в военном городке на острове Найссаар панно с изображением советского моряка, пишет еженедельник Eesti Ekspress.

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Из бизнесменов — в наркодилеры. Двое братьев попались на рекордном для Эстонии количестве фентанила

KAS NEMAD ZOMBISTAVADKI EESTI NOORI? Vennad Paul K. ja Dimitri K. aastal 2012, kui nad narkoäriga veel ei tegelenud. Raivo Tasso

Недавно Центральная криминальная полиция в результате масштабной операции по слежке и ”ловли на живца” задержала по подозрению в незаконном обороте наркотиков в крупных размерах двух братьев: Дмитрия К. (40) и Пауля К. (30). Количество запрещенного вещества оказалось рекордным: его хватило бы на дозу каждому жителю Эстонии, и еще осталось бы, пишет еженедельник Eesti Ekspress.

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”1000 евро чистыми, машина, квартира, но желающих нет”. Эстонским фирмам все чаще приходится нанимать иностранцев

Foto: Karin Kaljuläte

Эстонские производители сельскохозяйственное продукции не могут найти местных работников даже на хорошую зарплату. Один из самых курьезных случаев произошел в Ярвамаа, когда должность с окладом в 3000 евро пришлось заполнить украинцем, так как в Эстонии подходящей кандидатуры найти не удалось, пишет Maaleht.

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ВИДЕО: Сентябрь принесет серьезные изменения в столичном дорожном движении

Сегодня полиция и Таллиннский транспортный департамент обнародовали информацию об изменениях в дорожном движении в сентябре.

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В канун Дня шахтера стали известны имена тех, кого поощрят предприятия

фото иллюстративное Foto: Evgenij Kapov

В последнее воскресенье августа все, кто связан с добычей сланца в Эстонии, будут отмечать День шахтера. По уже сложившейся традиции, совместный праздник на территории шахтного парка-музея в Кохтла-Нымме проведут сланцедобывающее предприятие Enefit Kaevandused, входящего в состав Eesti Energia, и сланцеперерабатывающий концерн Viru Keemia Grupp (VKG), в составе которого работает шахта Ojamaa.

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