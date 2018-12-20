ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Уязвимость новых ИД-карт и большая пресс-конференция Путина

Советник-эксперт отдела развития Департамента полиции и погранохраны (PPA) Кайя Кирх заверила, что производитель немедленно изменит защитные конверты с ПИН-кодами к новой ИД-карте так, чтобы их содержимое невозможно было прочитать, не открывая.

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ВИДЕО И ОНЛАЙН-БЛОГ: Хочет ли Путин править миром? Как его здоровье? Надо ли бояться ядерной войны? Как он относится к рэпу?

Vladimir Putin Foto: Grigori Sõssojev, Sputnik

Президент России Владимир Путин провел ежегодную Большую пресс-конференцию, в ходе которой ответилна вопросы журналистов. В Кремле ожидали, что в центре внимания будет международная повестка, экономика и региональные проблемы.

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Вот так удача! Счастливчик выиграл в Bingo Loto 325 777 евро

FOTO: KRISTO NURMIS

В среду был разыгран джекпот Bingo loto на сумму 325 776 евро и 60 центов. Выигрышный билет был куплен из интернета.

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ФОТО | Дед Мороз одарил депутатов Рийгикогу: EKRE — значок Трампа, реформистам — швабру

Foto: Andres Putting

В четверг на заседание Рийгикогу к депутатам пришел Дед мороз, чтобы поздравить их. Он также выступил с речью, затронув тему экологии, похвалил депутатов за принятие госбюджета и поругал оппозицию за то, что они всем недовольны.

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В следующем году средняя зарплата учителей поднимется до 1500 евро

Tapa Gümnaasiumi õpetajad Foto: Tiit Blaat

ТОП Люди рассказали о своих худших новогодних подарках. А сколько копилок и свечек у вас дома? Некоторые подарки шокируют! Украина готовит новый поход кораблей через Керченский пролив ВИДЕО И ОНЛАЙН-БЛОГ: Хочет ли Путин править миром? Как его здоровье? Надо ли бояться ядерной войны? Как он относится к рэпу? Большая пресс-конференция президента РФ

Сегодня правительство одобрило предложение министра образования и науки Майлис Репс поднять минимальную зарплату учителей в следующем году до 1250 евро, таким образом средняя зарплата учителей поднимется до 1500 евро.

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Таави Аас рассказал об идее ввести в Таллинне налог на автомобильные пробки

Taavi Aas ütleb, et tema söandaks ummikumaksu katsetada küll. Ilmar Saabas

Мэр Таллинна Таави Аас в интервью Eesti Päevaleht сказал, что въезд автомобилей в город в час пик можно было бы облагать налогом. Также можно было бы внедрить налог за въезд в центр города.

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Прокуратура встала на сторону Таранда и не удовлетворила жалобу EKRE о сорванном митинге

Tarand hüppas EKRE poliitnõuniku Urmas Espenbergi toetava tõuke saatel lavalt alla. Foto: Kaader videost

Пыхьяская прокуратура решила не удовлетворять жалобу EKRE в отношении Индрека Таранда, так как сочла, что соцдем не мешал людям участвовать в митинге и не препятствовал организаторам проводить митинг.

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ФОТО: Таллиннский аэропорт торжественно открыл новую парковку

Tallinna lennujaama parkimismaja Foto: Kristjan Järv

Сегодня Таллиннский аэропорт торжественно открыл парковочный дом.

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Украина готовит новый поход кораблей через Керченский пролив