20.12.2018, 21:05

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Уязвимость новых ИД-карт и большая пресс-конференция Путина


rus.delfi.ee
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PPA esitles uue kujunduse ja turvaelementidega ID-kaarti
PPA esitles uue kujunduse ja turvaelementidega ID-kaartiFoto: Rauno Volmar

Эксперт по кибербезопасности Мартин Пальяк обнаружил, что для того, чтобы увидеть содержимое конвертов, в которых Департамент полиции и погранохраны выдает новые ИД-карты, достаточно воспользоваться обычным фонариком. А президент России Владимир Путин сегодня, 20 декабря, провел ежегодную Большую пресс-конференцию, в ходе которой ответил на вопросы журналистов. Эти и другие новости этого четверга читайте в нашей традиционной подборке.

”Хождение по мукам”. Пассажир пытается получить возврат за авиабилет, но пока получила лишь своеобразное обслуживание

Üle tuleb vaadata, mis tingimustel saab raamatupidaja ülekande teha ja millised kontrollsammud peavad tehtud olema. Foto: Hendrik Osula

В редакцию rusDelfi поступило письмо от читательницы Марины. Она поведала историю о покупке авиабилетов, отмене путешествия из-за смерти родственника и ненадлежащего, по ее мнению, обслуживания клиентов.
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ФОТО: Эксперт обнаружил в новых ИД-картах уязвимость. Департамент: это не опасно

Martin Paljak

Эксперт по кибербезопасности Мартин Пальяк на своем сайте пишет, что для того, чтобы увидеть содержимое конвертов, в которых Департамент полиции и погранохраны выдает новые ИД-карты, достаточно воспользоваться обычным фонариком.
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ВИДЕО| Эксперт PPA: производитель сделает так, чтобы ПИН-коды от ИД-карты невозможно было прочитать через конверт

Советник-эксперт отдела развития Департамента полиции и погранохраны (PPA) Кайя Кирх заверила, что производитель немедленно изменит защитные конверты с ПИН-кодами к новой ИД-карте так, чтобы их содержимое невозможно было прочитать, не открывая.
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ВИДЕО И ОНЛАЙН-БЛОГ: Хочет ли Путин править миром? Как его здоровье? Надо ли бояться ядерной войны? Как он относится к рэпу?

Vladimir Putin Foto: Grigori Sõssojev, Sputnik

Президент России Владимир Путин провел ежегодную Большую пресс-конференцию, в ходе которой ответилна вопросы журналистов. В Кремле ожидали, что в центре внимания будет международная повестка, экономика и региональные проблемы.
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Вот так удача! Счастливчик выиграл в Bingo Loto 325 777 евро

FOTO: KRISTO NURMIS

В среду был разыгран джекпот Bingo loto на сумму 325 776 евро и 60 центов. Выигрышный билет был куплен из интернета.
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ФОТО | Дед Мороз одарил депутатов Рийгикогу: EKRE — значок Трампа, реформистам — швабру

Foto: Andres Putting

В четверг на заседание Рийгикогу к депутатам пришел Дед мороз, чтобы поздравить их. Он также выступил с речью, затронув тему экологии, похвалил депутатов за принятие госбюджета и поругал оппозицию за то, что они всем недовольны.
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В следующем году средняя зарплата учителей поднимется до 1500 евро

Tapa Gümnaasiumi õpetajad Foto: Tiit Blaat

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Сегодня правительство одобрило предложение министра образования и науки Майлис Репс поднять минимальную зарплату учителей в следующем году до 1250 евро, таким образом средняя зарплата учителей поднимется до 1500 евро.
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Таави Аас рассказал об идее ввести в Таллинне налог на автомобильные пробки

Taavi Aas ütleb, et tema söandaks ummikumaksu katsetada küll. Ilmar Saabas

Мэр Таллинна Таави Аас в интервью Eesti Päevaleht сказал, что въезд автомобилей в город в час пик можно было бы облагать налогом. Также можно было бы внедрить налог за въезд в центр города.
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Прокуратура встала на сторону Таранда и не удовлетворила жалобу EKRE о сорванном митинге

Tarand hüppas EKRE poliitnõuniku Urmas Espenbergi toetava tõuke saatel lavalt alla. Foto: Kaader videost

Пыхьяская прокуратура решила не удовлетворять жалобу EKRE в отношении Индрека Таранда, так как сочла, что соцдем не мешал людям участвовать в митинге и не препятствовал организаторам проводить митинг.
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ФОТО: Таллиннский аэропорт торжественно открыл новую парковку

Tallinna lennujaama parkimismaja Foto: Kristjan Järv

Сегодня Таллиннский аэропорт торжественно открыл парковочный дом.
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Украина готовит новый поход кораблей через Керченский пролив

Kertši väin Foto: Sergei Malgavko, TASS

Украина анонсировала новый поход военных кораблей через Керченский пролив. Такая операция может быть проведена уже в ближайшее время, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в интервью BBC News Украина.
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Имена агентов и сотрудников КГБ в открытом доступе! После 20-летних споров Латвия открыла архивы

KGB Foto: PATRIK STOLLARZ, AFP

20 декабря Национальный архив Латвии открыл доступ к части картотеки КГБ — так называемым "мешкам ЧК". С карточками агентов можно ознакомиться на сайте архива.
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Ни подарка для ребенка, ни 200 евро. Странная ошибка интернет-магазина практически испортила семье Рождество

Foto: Ester Vaitmaa

Александр хотел купить ребенку подарок в интернет-магазине, но из-за ошибки покупка не прошла — а деньги на счету стали забронированы. Прошло уже десять дней, а деньги так и не вернули.
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"Ситуация становится все более абсурдной". Скорая отправилась на вызов к человеку с насморком

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Бывший руководитель отделения экстренной медицины Клиники Тартуского университета Куйдо Нымм рассказал в соцсетях о том, как скорой помощи пришлось ехать к человеку с заложенным носом.
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