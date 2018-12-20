ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Уязвимость новых ИД-карт и большая пресс-конференция Путина

Эксперт по кибербезопасности Мартин Пальяк обнаружил, что для того, чтобы увидеть содержимое конвертов, в которых Департамент полиции и погранохраны выдает новые ИД-карты, достаточно воспользоваться обычным фонариком. А президент России Владимир Путин сегодня, 20 декабря, провел ежегодную Большую пресс-конференцию, в ходе которой ответил на вопросы журналистов. Эти и другие новости этого четверга читайте в нашей традиционной подборке.
”Хождение по мукам”. Пассажир пытается получить возврат за авиабилет, но пока получила лишь своеобразное обслуживание
В редакцию rusDelfi поступило письмо от читательницы Марины. Она поведала историю о покупке авиабилетов, отмене путешествия из-за смерти родственника и ненадлежащего, по ее мнению, обслуживания клиентов. Loe edasi...
ФОТО: Эксперт обнаружил в новых ИД-картах уязвимость. Департамент: это не опасно
ВИДЕО И ОНЛАЙН-БЛОГ: Хочет ли Путин править миром? Как его здоровье? Надо ли бояться ядерной войны? Как он относится к рэпу?
Президент РоссииВладимир Путин провел ежегодную Большую пресс-конференцию, в ходе которой ответилна вопросы журналистов. В Кремле ожидали, что в центре внимания будет международная повестка, экономика и региональные проблемы. Loe edasi...
Вот так удача! Счастливчик выиграл в Bingo Loto 325 777 евро
В среду был разыгран джекпот Bingo loto на сумму 325 776 евро и 60 центов. Выигрышный билет был куплен из интернета. Loe edasi...
В четверг на заседание Рийгикогу к депутатам пришел Дед мороз, чтобы поздравить их. Он также выступил с речью, затронув тему экологии, похвалил депутатов за принятие госбюджета и поругал оппозицию за то, что они всем недовольны. Loe edasi...
В следующем году средняя зарплата учителей поднимется до 1500 евро
Сегодня правительство одобрило предложение министра образования и науки Майлис Репс поднять минимальную зарплату учителей в следующем году до 1250 евро, таким образом средняя зарплата учителей поднимется до 1500 евро. Loe edasi...
Таави Аас рассказал об идее ввести в Таллинне налог на автомобильные пробки
Мэр Таллинна Таави Аас в интервью Eesti Päevaleht сказал, что въезд автомобилей в город в час пик можно было бы облагать налогом. Также можно было бы внедрить налог за въезд в центр города. Loe edasi...
Прокуратура встала на сторону Таранда и не удовлетворила жалобу EKRE о сорванном митинге
Пыхьяская прокуратура решила не удовлетворять жалобу EKRE в отношении Индрека Таранда, так как сочла, что соцдем не мешал людям участвовать в митинге и не препятствовал организаторам проводить митинг. Loe edasi...
ФОТО: Таллиннский аэропорт торжественно открыл новую парковку
Украина готовит новый поход кораблей через Керченский пролив
Украина анонсировала новый поход военных кораблей через Керченский пролив. Такая операция может быть проведена уже в ближайшее время, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в интервью BBC News Украина. Loe edasi...
Имена агентов и сотрудников КГБ в открытом доступе! После 20-летних споров Латвия открыла архивы
20 декабря Национальный архив Латвии открыл доступ к части картотеки КГБ — так называемым "мешкам ЧК". С карточками агентов можно ознакомиться на сайте архива. Loe edasi...
Ни подарка для ребенка, ни 200 евро. Странная ошибка интернет-магазина практически испортила семье Рождество
Александр хотел купить ребенку подарок в интернет-магазине, но из-за ошибки покупка не прошла — а деньги на счету стали забронированы. Прошло уже десять дней, а деньги так и не вернули. Loe edasi...
"Ситуация становится все более абсурдной". Скорая отправилась на вызов к человеку с насморком