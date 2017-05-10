ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Увольнение Меэлиса Пая и откровенный клип с участием учительницы

Сегодня, 10 мая, стало известно, что Меэлис Пай уволен с должности руководителя культурного центра ”Сальме”. В этот же день появилась новость о том, что Министерство образования и науки обратило внимание на музыкальный ролик откровенного содержания с участием учителя физкультуры Йыхвиской гимназии Натальи Шабаршиной. Эти и другие новости этой среды вы найдете в нашей традиционной подборке.

”Собирала бутылки, чтобы купить хлеба”. Ожидающие визита к врачу инвалиды остаются без пособий

"Enne teeme, siis mõtleme." Fotol, mis on tehtud paar aastat tagasi, valmistuvad puuetega inimesed töövõimereformivastaseks piketiks. Foto: Andres Putting

Поправка к закону позволила пойти навстречу оказавшимся в бюрократической западне людям и выплачивать им пособия, однако те, кто лишь ожидают свой очереди к врачу для оценки состояния здоровья и не могут в связи с этим подать ходатайство, помощи не получают, пишет Eesti Päevaleht.

Loe edasi...

ВИДЕО: Учительница Йыхвиской гимназии снялась в откровенном музыкальном клипе

Foto: Kaader videost / YouTube

Министерство образования и науки обратило внимание на музыкальный ролик откровенного содержания с участием учителя физкультуры Йыхвиской гимназии Натальи Шабаршиной.

Loe edasi...

Печальный опыт читателя Delfi: как (не) получить с должника деньги

Foto: Panther Media, Scanpix

В редакцию Delfi обратился мужчина (его имя и данные редакции известны), который попал в непростую ситуацию: дал крупную сумму в долг, но вернуть свои деньги у него до сих пор не получилось. К сожалению, даже наличие договора между сторонами не всегда является стопроцентной гарантией возврата денежного долга. Итак, что вам необходимо знать, если даете деньги в долг.

Loe edasi...

Валентина "Субарик" отстранена от вождения и будет наказана за нарушения ПДД

Valentina Terehhova sattus järjekordsesse avariisse Foto: Stop Subarik / Facebook

Когда полицейские 1 мая задержали известную как "Субарик" нарушительницу ПДД Валентину Терехову, выяснилось, что ей нельзя было управлять автомобилем, потому что она отстранена от вождения. За управление автомобилем без дорожного страхования и совершение аварии Терехову ожидает наказание.

Loe edasi...

ФОТО: Президент Кальюлайд на восточной границе: мы хорошо защищены и сегодня, но будем еще лучше

President Eesti-Vene piiril patrullimas Foto: Argo Ingver

Сегодня президент Керсти Кальюлайд посетила восточную границу Эстонии, где возводится пробный отрезок с забором протяженностью в 1,7 км, по примеру которого построят остальную сухопутную границу Эстонии и России.

Loe edasi...

Глава Пентагона: мы готовы разместить в странах Балтии системы обороны

James Mattis Foto: Emmanuel Dunand, AFP

Находящийся в Литве с визитом секретарь по вопросам обороны США Джеймс Мэттис заявил, что США готовы дислоцировать системы обороны в странах Балтии для сдерживания России. При этом он пока публично не комментирует возможности дислокации противоракетного комплекса дальнего действия Patriot.

Loe edasi...

Меэлис Пай уволен с должности руководителя центра культуры ”Сальме”

Meelis Pai Foto: Andres Putting

Таллиннская служба внутреннего контроля представила районной управе Пыхья-Таллинна промежуточный рапорт о деятельности детского театра, работавшего с центре культуры «Сальме» под руководством Меэлиса Пая. После ознакомления с рапортом старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд сделал предложение директору центра «Сальме» расторгнуть договор с Меэлисом Паем.

Loe edasi...

Эстонских школьников по ошибке чуть не лишили одного учебного дня

фото иллюстративное Foto: Tiit Blaat

В следующем учебном году школьники могли бы учиться на один день меньше, но в Министерстве образования вовремя успели заметить свою же ошибку, передает rus.err.ee.

Loe edasi...

ФОТО И ВИДЕО: Близ Таллинна ВМС произвели взрыв донной мины времен Второй мировой

В среду рано утром в Таллиннском заливе военнослужащие ВМС Эстонии произвели подрыв немецкой донной мины TMB времен Второй мировой войны, которая была найдена в Минной гавани в апреле.

Loe edasi...

На Сааремаа иностранные "рабочие" самовольно начали разбирать крышу дома

Katuseparandajad Foto: Andres Putting

В поселке Орисааре на Сааремаа граждане Румынии под видом представителей венгерской кровельной компании начали разбирать крышу дома без согласия владельца.

Loe edasi...

Американский профессор: ключевые должности в госсекторе Эстонии должны занимать иностранцы

USA professori Garett Jones Foto: Karin Kaljuläte

Приглашенный преподаватель высшей школы Mainor профессор экономики американского Университета Джорджа Мейсона Гаретт Джонс считает, для нового скачка развития государственному сектору Эстонии нужны таланты извне.

Loe edasi...

Квартиры в разных городах Эстонии: сколько стоят и насколько велик спрос?

Foto: Tiit Blaat

Из апрельского обзора эстонского рынка квартир выясняется, каков спрос на квартиры в разных городах Эстонии и сколько они стоят.

Loe edasi...

Беспредел! В середине мая в Эстонии будет минусовая температура

фото иллюстративное Foto: Hendrik Osula

По ночам температура воздуха будет опускаться ниже нуля, обещают синоптики из pogoda.ee.

Loe edasi...

ФОТО: Российская певица Юлия Самойлова пришла в гости к Мэрилин Керро

Вконтакте

Юлия Самйлова, которая должна была представлять Россию на “Евровидении” в Киеве, посетила магазин Мэрилин Керро в Москве.

Loe edasi...