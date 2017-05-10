ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Увольнение Меэлиса Пая и откровенный клип с участием учительницы

Сегодня, 10 мая, стало известно, что Меэлис Пай уволен с должности руководителя культурного центра ”Сальме”. В этот же день появилась новость о том, что Министерство образования и науки обратило внимание на музыкальный ролик откровенного содержания с участием учителя физкультуры Йыхвиской гимназии Натальи Шабаршиной. Эти и другие новости этой среды вы найдете в нашей традиционной подборке.
”Собирала бутылки, чтобы купить хлеба”. Ожидающие визита к врачу инвалиды остаются без пособий
Поправка к закону позволила пойти навстречу оказавшимся в бюрократической западне людям и выплачивать им пособия, однако те, кто лишь ожидают свой очереди к врачу для оценки состояния здоровья и не могут в связи с этим подать ходатайство, помощи не получают, пишет Eesti Päevaleht.
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ВИДЕО: Учительница Йыхвиской гимназии снялась в откровенном музыкальном клипе
Министерство образования и науки обратило внимание на музыкальный ролик откровенного содержания с участием учителя физкультуры Йыхвиской гимназии Натальи Шабаршиной.
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Печальный опыт читателя Delfi: как (не) получить с должника деньги
В редакцию Delfi обратился мужчина (его имя и данные редакции известны), который попал в непростую ситуацию: дал крупную сумму в долг, но вернуть свои деньги у него до сих пор не получилось. К сожалению, даже наличие договора между сторонами не всегда является стопроцентной гарантией возврата денежного долга. Итак, что вам необходимо знать, если даете деньги в долг.
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Валентина "Субарик" отстранена от вождения и будет наказана за нарушения ПДД
Когда полицейские 1 мая задержали известную как "Субарик" нарушительницу ПДД Валентину Терехову, выяснилось, что ей нельзя было управлять автомобилем, потому что она отстранена от вождения. За управление автомобилем без дорожного страхования и совершение аварии Терехову ожидает наказание.
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ФОТО: Президент Кальюлайд на восточной границе: мы хорошо защищены и сегодня, но будем еще лучше
Сегодня президент Керсти Кальюлайд посетила восточную границу Эстонии, где возводится пробный отрезок с забором протяженностью в 1,7 км, по примеру которого построят остальную сухопутную границу Эстонии и России.
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Глава Пентагона: мы готовы разместить в странах Балтии системы обороны
Находящийся в Литве с визитом секретарь по вопросам обороны США Джеймс Мэттис заявил, что США готовы дислоцировать системы обороны в странах Балтии для сдерживания России. При этом он пока публично не комментирует возможности дислокации противоракетного комплекса дальнего действия Patriot.
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Меэлис Пай уволен с должности руководителя центра культуры ”Сальме”
Таллиннская служба внутреннего контроля представила районной управе Пыхья-Таллинна промежуточный рапорт о деятельности детского театра, работавшего с центре культуры «Сальме» под руководством Меэлиса Пая. После ознакомления с рапортом старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд сделал предложение директору центра «Сальме» расторгнуть договор с Меэлисом Паем.
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Эстонских школьников по ошибке чуть не лишили одного учебного дня
В следующем учебном году школьники могли бы учиться на один день меньше, но в Министерстве образования вовремя успели заметить свою же ошибку, передает rus.err.ee.
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ФОТО И ВИДЕО: Близ Таллинна ВМС произвели взрыв донной мины времен Второй мировой
В среду рано утром в Таллиннском заливе военнослужащие ВМС Эстонии произвели подрыв немецкой донной мины TMB времен Второй мировой войны, которая была найдена в Минной гавани в апреле.
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На Сааремаа иностранные "рабочие" самовольно начали разбирать крышу дома
В поселке Орисааре на Сааремаа граждане Румынии под видом представителей венгерской кровельной компании начали разбирать крышу дома без согласия владельца.
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Американский профессор: ключевые должности в госсекторе Эстонии должны занимать иностранцы
Приглашенный преподаватель высшей школы Mainor профессор экономики американского Университета Джорджа Мейсона Гаретт Джонс считает, для нового скачка развития государственному сектору Эстонии нужны таланты извне.
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Квартиры в разных городах Эстонии: сколько стоят и насколько велик спрос?
Из апрельского обзора эстонского рынка квартир выясняется, каков спрос на квартиры в разных городах Эстонии и сколько они стоят.
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Беспредел! В середине мая в Эстонии будет минусовая температура
По ночам температура воздуха будет опускаться ниже нуля, обещают синоптики из pogoda.ee.
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ФОТО: Российская певица Юлия Самойлова пришла в гости к Мэрилин Керро
Юлия Самйлова, которая должна была представлять Россию на “Евровидении” в Киеве, посетила магазин Мэрилин Керро в Москве.
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