ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Увольнение Хидэ Хираката, нарушение работы Mobiil-ID и кража ящика для пожертвований

Укравшие ящик для пожертвований онкобольным — два мальчика 12 и 14 лет из неблагополучных коплиских семей

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В сентябре после семи вечера двое мальчиков покинули Vahvlihaldjate kohvik на Балтийском рынке с ящиком пожертвований для Фонда лечения рака "Подаренная жизнь". Об этом фонд написал на своей фейсбук-странице, уточнив, что в ящике было более ста евро. К настоящему моменту совершившие это молодые люди пойманы.

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Злоключения Каи Каллас на посту председателя Партии реформ: отсутствие денег для покрытия долгов, провал генсека и падение собственного рейтинга

Foto: Karin Kaljuläte

Занявшая в апреле ост председателя Партии реформ Кая Каллас столкнулась на посту с рядом проблем: деньги для покрытия накопившихся долгов собрать не удалось, назначенные ею генеральный секретарь не прижился на посту, а рейтинг самой Каллас как кандидата в премьер-министры значительно проигрывает Ратасу, пишет Eesti Päevaleht.

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АНСИП ВОЗВРАЩАЕТСЯ? Юри Ратас: единственное, дорогой Ансип, будь честен перед людьми

Jüri Ratas kohtus Donald Tuski, Jean-Claude Junckeri ja Andrus Ansipiga Foto: Valitsuse kommunikatsioonibüroo

Как отмечает пресс-служба Центристской партии, в последнее время Андрус Ансип, в качестве вице-президента Европейской комиссии, стал особенно активно вмешиваться во внутреннюю политику Эстонии. Такое поведение может свидетельствовать о том, что Партия реформ явно планирует какие-то перестановки за несколько месяцев до выборов, делают вывод центристы.

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ГРАФИКИ: Численность населения в стране падает: в основном, за счет неэстонцев

Tallinna maraton - rahvajooks Foto: Eva Ligi

С момента восстановления независимости численность населения Эстонии постоянно уменьшается, но при этом доля эстонцев растет.

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”Ээсти 200”: необходимо разрешить двойное гражданство

Eesti 200 partei asutamise üldkoosolek Foto: Ilmar Saabas

Теневое правительство «Ээсти 200», обсудив ряд положений Закона о гражданстве, сочло, что настало время внести в закон принципиальные изменения, сообщается в пресс-релизе.

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ВИДЕО: В России разразился скандал из-за чиновницы, которая заявила детям, что государство им ничего не должно

Кадр из видео

Не успел еще утихнуть скандал с бывшим министром труда, занятости и миграции Саратовской области Натальей Соколовой, уволенной за слова о том, что на прожиточный минимум можно прожить на кефире и "макарошках", как произошел новый резонансный инцидент с заявлениями еще одной чиновницы.

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Точно ноябрь? В ближайшие дни до + 11, ночами заморозков тоже не предвидится

Читайте, что ждет нас в плане погода в ближайшие дни и ночи. прогноз предоставлен pogoda.ee.

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Россиянин похоронил мать за границей и 15 лет получал ее пенсию

IMGP0005 (L Foto: Astrid Lepik

В Тульской области полиция узнала о жителе, скрывшем факт смерти своей матери в 2001 году и похоронившем ее за границей. Об этом рассказала РИА Новости официальный представитель МВД Ирина Волк.

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