05.11.2018, 21:40

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Увольнение Хидэ Хираката, нарушение работы Mobiil-ID и кража ящика для пожертвований


rus.delfi.ee
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Foto on illustratiivneFoto: Hendrik Osula

Японский ресторан Washoku Story со дня уволил шеф-повара и основателя Хидэ Хираката. Работа Mobiil-ID сегодня в течение долгого времени по неизвестной причине была нарушена. Также сегодня Фонда лечения рака "Подаренная жизнь" сообщил, что в сентябре на Балтийском рынке украли ящик для пожертвований.

Работа mobiil-ID была нарушена: неполадки устранены, но их причина неизвестна

Mobiil-ID Foto: Eero Vabamägi

Сегодня около 10 часов утра была нарушена работа услуг mobiil-ID.
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Японский ресторан Washoku Story со дня уволил шеф-повара и основателя Хидэ Хираката

Restorani Washoku Story omanik Hide Hirakata Foto: Priit Simson

В начале года Delfi писал о шеф-поваре из Японии Хидэ Хираката, который открыл в Эстонии ресторан с настоящей японской кухней Washoku Story. В воскресенье к удивлению постоянных клиентов ресторана в Facebook появилась информация, что Хираката больше не работает в ресторане.
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Когда опасен для себя и окружающих: как попасть на принудительное лечение в психбольницу закрытого типа, и сколько вас там продержат

Viljandi Haigla psühhiaatriakliinik Jämejalal Foto: Kenno Soo

Эстония славится сравнительно большим количеством правонарушителей, которых направляют на принудительное лечение. Однако и выпускают из учреждений закрытого типа их весьма скоро. Что происходит? Это опасно?
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Укравшие ящик для пожертвований онкобольным — два мальчика 12 и 14 лет из неблагополучных коплиских семей

Facebook

В сентябре после семи вечера двое мальчиков покинули Vahvlihaldjate kohvik на Балтийском рынке с ящиком пожертвований для Фонда лечения рака "Подаренная жизнь". Об этом фонд написал на своей фейсбук-странице, уточнив, что в ящике было более ста евро. К настоящему моменту совершившие это молодые люди пойманы.
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Злоключения Каи Каллас на посту председателя Партии реформ: отсутствие денег для покрытия долгов, провал генсека и падение собственного рейтинга

Foto: Karin Kaljuläte

Занявшая в апреле ост председателя Партии реформ Кая Каллас столкнулась на посту с рядом проблем: деньги для покрытия накопившихся долгов собрать не удалось, назначенные ею генеральный секретарь не прижился на посту, а рейтинг самой Каллас как кандидата в премьер-министры значительно проигрывает Ратасу, пишет Eesti Päevaleht.
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АНСИП ВОЗВРАЩАЕТСЯ? Юри Ратас: единственное, дорогой Ансип, будь честен перед людьми

Jüri Ratas kohtus Donald Tuski, Jean-Claude Junckeri ja Andrus Ansipiga Foto: Valitsuse kommunikatsioonibüroo

Как отмечает пресс-служба Центристской партии, в последнее время Андрус Ансип, в качестве вице-президента Европейской комиссии, стал особенно активно вмешиваться во внутреннюю политику Эстонии. Такое поведение может свидетельствовать о том, что Партия реформ явно планирует какие-то перестановки за несколько месяцев до выборов, делают вывод центристы.
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ГРАФИКИ: Численность населения в стране падает: в основном, за счет неэстонцев

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ВИДЕО: В России разразился скандал из-за чиновницы, которая заявила детям, что государство им ничего не должно

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