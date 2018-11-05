ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Увольнение Хидэ Хираката, нарушение работы Mobiil-ID и кража ящика для пожертвований

Японский ресторан Washoku Story со дня уволил шеф-повара и основателя Хидэ Хираката. Работа Mobiil-ID сегодня в течение долгого времени по неизвестной причине была нарушена. Также сегодня Фонда лечения рака "Подаренная жизнь" сообщил, что в сентябре на Балтийском рынке украли ящик для пожертвований.
Работа mobiil-ID была нарушена: неполадки устранены, но их причина неизвестна
Сегодня около 10 часов утра была нарушена работа услуг mobiil-ID. Loe edasi...
Японский ресторан Washoku Story со дня уволил шеф-повара и основателя Хидэ Хираката
В начале года Delfi писал о шеф-поваре из Японии Хидэ Хираката, который открыл в Эстонии ресторан с настоящей японской кухней Washoku Story. В воскресенье к удивлению постоянных клиентов ресторана в Facebook появилась информация, что Хираката больше не работает в ресторане. Loe edasi...
Когда опасен для себя и окружающих: как попасть на принудительное лечение в психбольницу закрытого типа, и сколько вас там продержат
Эстония славится сравнительно большим количеством правонарушителей, которых направляют на принудительное лечение. Однако и выпускают из учреждений закрытого типа их весьма скоро. Что происходит? Это опасно? Loe edasi...
Укравшие ящик для пожертвований онкобольным — два мальчика 12 и 14 лет из неблагополучных коплиских семей
В сентябре после семи вечера двое мальчиков покинули Vahvlihaldjate kohvik на Балтийском рынке с ящиком пожертвований для Фонда лечения рака "Подаренная жизнь". Об этом фонд написал на своей фейсбук-странице, уточнив, что в ящике было более ста евро. К настоящему моменту совершившие это молодые люди пойманы. Loe edasi...
Злоключения Каи Каллас на посту председателя Партии реформ: отсутствие денег для покрытия долгов, провал генсека и падение собственного рейтинга
Занявшая в апреле ост председателя Партии реформКая Каллас столкнулась на посту с рядом проблем: деньги для покрытия накопившихся долгов собрать не удалось, назначенные ею генеральный секретарь не прижился на посту, а рейтинг самой Каллас как кандидата в премьер-министры значительно проигрывает Ратасу, пишет Eesti Päevaleht. Loe edasi...
АНСИП ВОЗВРАЩАЕТСЯ? Юри Ратас: единственное, дорогой Ансип, будь честен перед людьми
Как отмечает пресс-служба Центристской партии, в последнее время Андрус Ансип, в качестве вице-президента Европейской комиссии, стал особенно активно вмешиваться во внутреннюю политику Эстонии. Такое поведение может свидетельствовать о том, что Партия реформ явно планирует какие-то перестановки за несколько месяцев до выборов, делают вывод центристы. Loe edasi...
ГРАФИКИ: Численность населения в стране падает: в основном, за счет неэстонцев
С момента восстановления независимости численность населения Эстонии постоянно уменьшается, но при этом доля эстонцев растет. Loe edasi...
”Ээсти 200”: необходимо разрешить двойное гражданство
Теневое правительство «Ээсти 200», обсудив ряд положений Закона о гражданстве, сочло, что настало время внести в закон принципиальные изменения, сообщается в пресс-релизе. Loe edasi...
ВИДЕО: В России разразился скандал из-за чиновницы, которая заявила детям, что государство им ничего не должно
Не успел еще утихнуть скандал с бывшим министром труда, занятости и миграции Саратовской области Натальей Соколовой, уволенной за слова о том, что на прожиточный минимум можно прожить на кефире и "макарошках", как произошел новый резонансный инцидент с заявлениями еще одной чиновницы. Loe edasi...
Точно ноябрь? В ближайшие дни до + 11, ночами заморозков тоже не предвидится
Россиянин похоронил мать за границей и 15 лет получал ее пенсию
В Тульской области полиция узнала о жителе, скрывшем факт смерти своей матери в 2001 году и похоронившем ее за границей. Об этом рассказала РИА Новости официальный представитель МВД Ирина Волк. Loe edasi...
ФОТО: Экспансия сети Grossi в Нарву впечатляет. Олег Гросс купил очередной торговый центр, Tempo, и останавливаться не намерен
На прошлой неделе Олег Гросс приобрел очередной, уже пятый, объект недвижимости в Нарве — масштабный мебельный центр Tempo, где планирует открыть магазин Grossi. В идеальном случае, по его словам, в Нарве может появиться 10 магазинов его торговой сети, а вторжение Lidl в Эстонию планы развития не перечеркнет. Loe edasi...
Эксклюзив! ФОТО и ВИДЕО DELFI: Линда — о Таллинне, творчестве и своем очень обычном райдере
4 ноября в Таллинне состоялся концерт певицы Линды, знакомой слушателю по таким хитам, как "Ворона", "Мало огня" и так далее. Бублик пообщался с певицей после концерта и поговорил как о творчестве, так и о чем-то более личном. Loe edasi...
ФОТО: Одежда сверкает, цены кусаются. В Таллинне представили коллекцию Moschino x H&M
Уже в четверг, 8 ноября, в H&M поступит в продажу новая коллаборация с дизайнером Джереми Скоттом и брендом Moschino. На прошлой неделе прошла презентация коллекции, которая сверкала золотом и удивляла аксессуарами необычной формы. Loe edasi...
ВИДЕО: Известный эстонский ютубер Андрей Зевакин выпустил клип с рэпом про Эдгара Сависаара
Андрей Зевакин, завоевавший титул эстонского ютубера года, выпустил новую песню — пародийный рэп про экс-мэра ТаллиннаЭдгара Сависаара. Песню сопровождает клип с отсылками к общественному транспорту и скандалу со взяточничеством. Loe edasi...