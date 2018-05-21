ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Увольнение главы Eesti Post и экспертиза состояния здоровья Сависаара

ФОТО: Особняк владельца Центрального рынка выставлен на продажу

Foto: 1Partner Kinnisvara

Андрей Полищук выставил на продажу принадлежавший его отцу Вадиму Полищуку особняк на Вана-Раннамыйза теэ в Таллинне.

Loe edasi…

Глава Eesti Post Йоона Салувеэр был уволен советом предприятия

Joona Saluveer Foto: Rauno Volmar

На прошедшем в понедельник, 21 мая, заседании совета государственного предприятия Eesti Post (международное название — Omniva) был отозван с поста председателя правления Йоона Салувеэр, сообщает rus.err.ee.

Loe edasi…

Ура! Еще два магазина Prisma станут круглосуточными

Foto: Urmas Kamdron

По данным Delfi, магазины Mustika Prisma и Lasnamäe Prisma также в скором времени станут круглосуточными.

Loe edasi…

Важно! При получении отпускных необходимо также учитывать не облагаемый налогом доход

Foto: Andres Putting

Налогово-таможенный департамент (далее НТД) в своем пресс-релизе напоминает о том, что нерегулярные доходы, в том числе и отпускные, могут изменить размер не облагаемого налогом дохода за месяц.

Loe edasi…

Мать попавшей в Словакии в аварию школьницы: дочь видела, как людей вырезали из автомобиля

Kuvataõmmis

Попавшие вчера в Словакии в тяжелую аварию тартуские школьники сегодня утром прибыли в Будапешт.

Loe edasi…

Пьяный мужчина угрожал пистолетом подросткам, захотевшим искупаться в озере

Pilt on illustreeriv Foto: Andres Putting

В субботу, во второй половине дня, в Тартумаа пьяный 63-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения угрожал подросткам, которые хотели искупаться в озере, пистолетом.

Loe edasi…

Украина начала наступление в Донбассе

Donbass pataljon Foto: Evgeny Kotenko, RIA Novosti

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали наступление в Донбассе в районе Горловки. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.

Loe edasi…