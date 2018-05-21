21.05.2018, 21:21

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Увольнение главы Eesti Post и экспертиза состояния здоровья Сависаара


rus.delfi.ee
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Увольнение главы Eesti Post и экспертиза состояния здоровья Сависаара
Foto: Omniva

Сегодня глава Eesti Post Йоона Салувеэр был уволен советом предприятия, а экспертиза состояния здоровья Эдгара Сависаара наконец готова. Читайте также о том, какие еще два магазина Prisma станут круглосуточными, и смотрите выставленный на продажу особняк владельца Центрального рынка.

Экспертиза состояния здоровья Эдгара Сависаара готова

Edgar Savisaar Foto: Jaanus Lensment

Экспертиза состояния здоровья Эдгара Сависаара, которую провел институт судебной экспертизы, готова. Вероятно, в распоряжении Харьюского уездного суда она окажется уже на этой неделе.
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ФОТО: Налоговая задержала мужчину, у которого были обнаружены крупные партии наркотиков

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ФОТО: Особняк владельца Центрального рынка выставлен на продажу

Foto: 1Partner Kinnisvara

Андрей Полищук выставил на продажу принадлежавший его отцу Вадиму Полищуку особняк на Вана-Раннамыйза теэ в Таллинне.
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Глава Eesti Post Йоона Салувеэр был уволен советом предприятия

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На прошедшем в понедельник, 21 мая, заседании совета государственного предприятия Eesti Post (международное название — Omniva) был отозван с поста председателя правления Йоона Салувеэр, сообщает rus.err.ee.
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Ура! Еще два магазина Prisma станут круглосуточными

Foto: Urmas Kamdron

По данным Delfi, магазины Mustika Prisma и Lasnamäe Prisma также в скором времени станут круглосуточными.
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Важно! При получении отпускных необходимо также учитывать не облагаемый налогом доход

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Мать попавшей в Словакии в аварию школьницы: дочь видела, как людей вырезали из автомобиля

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Сегодня глава Eesti Post Йоона Салувеэр был уволен советом предприятия, а экспертиза состояния здоровья Эдгара Сависаара наконец готова. Читайте также о том, какие еще два магазина Prisma станут круглосуточными, и смотрите выставленный на продажу особняк владельца Центрального рынка.
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