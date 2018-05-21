ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Увольнение главы Eesti Post и экспертиза состояния здоровья Сависаара

Сегодня глава Eesti Post Йоона Салувеэр был уволен советом предприятия, а экспертиза состояния здоровья Эдгара Сависаара наконец готова. Читайте также о том, какие еще два магазина Prisma станут круглосуточными, и смотрите выставленный на продажу особняк владельца Центрального рынка.
Экспертиза состояния здоровья Эдгара Сависаара готова
Экспертиза состояния здоровья Эдгара Сависаара, которую провел институт судебной экспертизы, готова. Вероятно, в распоряжении Харьюского уездного суда она окажется уже на этой неделе. Loe edasi…
ФОТО: Налоговая задержала мужчину, у которого были обнаружены крупные партии наркотиков
В конце апреля сотрудники Налогово-таможенного департамента задержали в Таллинне Яанека, у которого обнаружили более 1,5 кг амфетамина, около 500 г кокаина и 70 г экстази. Loe edasi…
ФОТО: Особняк владельца Центрального рынка выставлен на продажу
Глава Eesti Post Йоона Салувеэр был уволен советом предприятия
На прошедшем в понедельник, 21 мая, заседании совета государственного предприятия Eesti Post (международное название — Omniva) был отозван с поста председателя правления Йоона Салувеэр, сообщает rus.err.ee. Loe edasi…
Ура! Еще два магазина Prisma станут круглосуточными
По данным Delfi, магазины Mustika Prisma и Lasnamäe Prisma также в скором времени станут круглосуточными. Loe edasi…
Важно! При получении отпускных необходимо также учитывать не облагаемый налогом доход
Налогово-таможенный департамент (далее НТД) в своем пресс-релизе напоминает о том, что нерегулярные доходы, в том числе и отпускные, могут изменить размер не облагаемого налогом дохода за месяц. Loe edasi…
Мать попавшей в Словакии в аварию школьницы: дочь видела, как людей вырезали из автомобиля
Попавшие вчера в Словакии в тяжелую аварию тартуские школьники сегодня утром прибыли в Будапешт. Loe edasi…
Пьяный мужчина угрожал пистолетом подросткам, захотевшим искупаться в озере
В субботу, во второй половине дня, в Тартумаа пьяный 63-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения угрожал подросткам, которые хотели искупаться в озере, пистолетом. Loe edasi…
Украина начала наступление в Донбассе
Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали наступление в Донбассе в районе Горловки. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo. Loe edasi…
В Яанов день в Валке пройдет грандиозное мероприятие для эстонцев и латышей: алкоголь будет дешевым
В Яанов день в Валка пройдет масштабное мероприятие, на котором выступят известные музыканты из Эстонии и Латвии. Loe edasi…
Дом престарелых признан виновным в смерти пожилой женщины из-за халатности персонала
Сегодня Вируский уездный суд признал дом престарелых OÜ Pandivere Pansion, его члена правления и бывшую сотрудницу в том, что они оставили клиентку без ухода и присмотра, в результате чего она скончалась. Loe edasi…
На вечеринке мужчина толкнул агрессивного гостя. Последнему это стоило жизни
19 мая в волости Хальяла 31-летний владелец дома толкнул 33-летнего гостя, который вел себя агрессивно. В результате этого последний скончался. Loe edasi…
6 тысяч человек научат эстонскому за 11 миллионов евро. Касса по безработице ищет партнеров
В течение следующих четырёх лет касса по безработице закажет обучение эстонскому языку на сумму около 11 млн евро. Обучение заказывается с целью повышение уровня владения эстонским языком людей, ищущих работу, и подготовки к уровневым экзаменам по эстонскому языку. Loe edasi…