ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Увольнение экс-спасателя Менькова признано законным, резервисты недовольны прошедшими учениями

Журналист и музыкальный критик дал спецкорреспонденту Eesti Päevaleht Кристеру Парису интервью, в котором сказал, что его семья нисколько не жалеет, что переехала в Эстонию.

Loe edasi...

Ласнамяэ смердящий: активисты подписывают петицию ради будущего детей. ”Это мы так собрались "в пятерку" входить?”

Pilt on illustratiivne Foto: Argo Ingver

В течение последних двух месяцев жители Ласнамяэ в районе улиц Раадику и Махтра жалуются на неприятный запах, который, как предполагается, идет с асфальтного завода в карьере Вяо. Уже на этой неделе запах от завода должен уйти, сообщила на днях управа района.

Loe edasi...

Решение проблемы со зловонием в Ласнамяэ? Асфальтный завод перешел на дизельное топливо, но запах исчезнет лишь через неделю

Vaated teletornist juuni 2016 Foto: Andres Putting

5 ноября, по инициативе Инспекции окружающей среды состоялась встреча с представителями асфальтного завода в карьере Вяо, горуправы и Департамента окружающей среды, чтобы обсудить возникшую ситуацию со зловонием в Ласнамяэ и возможные решения. На данный момент надеятся уменьшит запах с помощью перехода на другие топлива. Следующие шаги будут сделаны исходя из заказанного у Центра исследования окружающей среды исследования.

Loe edasi...

В Тартуском арестном доме летом задушили мужчину: за убийство судят его сокамерника

Foto: Arno Mikkor

ТОП ВИДЕО DELFI: Насколько близки наши цены на продукты к финским? Посмотрим на примере магазинов Prisma ”Как мясник напал”. В детсаду малолетний хулиган раскроил мальчику руку. Отец — в шоке и растерянности Изнасилование или нет? Ссора строителей кончилась использованием пивной бутылки не по назначению вопрос решится в суде

Лыунаская окружная прокуратура предъявила 64-летнему Калеву обвинение в убийстве 65-летнего сокамерника в камере Тартуского арестного дома мучительным способом.

Loe edasi...

В Харьюмаа на железнодорожных рельсах нашли тело пропавшего 71-летнего Геннадия

Küünal Foto: Anni Õnneleid

Сегодня утром в Сауэ нашли тело пропавшего 71-летнего Геннадия. Причины смерти выясняются.

Loe edasi...

В Азери рейсовый автобус наехал на лежавшего на дороге человека

Pommikahtlus Narva mnt 13 juures Foto: Madis Veltman

В понедельник, 5 ноября, около 23 часов в поселке Азери рейсовый автобус наехал на мужчину, сообщила Delfi пресс-служба полиции.

Loe edasi...

Изнасилование или нет? Ссора строителей кончилась использованием пивной бутылки не по назначению

Таллиннский окружной суд сегодня обсуждал: засунуть мужчине пивную бутылку в анальное отверстие — это изнасилование или просто ненадлежащее физическое обращение?

Loe edasi...

”Как мясник напал”. В детсаду малолетний хулиган раскроил мальчику руку. Отец — в шоке и растерянности