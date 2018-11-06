ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Увольнение экс-спасателя Менькова признано законным, резервисты недовольны прошедшими учениями

Сегодня, 6 ноября, вступило в силу решение суда, согласно которому увольнение опытного спасателя Сергея Менькова, лившегося работы за комментарии военного парада, признано законным. А участвовавшие в ”Okas 2018” резервисты представили свое видение учений. Эти и другие новости вторника читайте в нашей ежедневной подборке.
”Оттачивали технику лежания”. Участвовавшие в ”Okas 2018” резервисты: мы практически ничего не делали
По оценке участников срочных учений ”Okas 2018”, из призванных 1248 резервистов на место явилось около 650. Эти слова подтверждает и опубликованное Sõdurileht видео финального построения, пишет Eesti Päevaleht. Loe edasi...
Увольнение бывшего спасателя Сергея Менькова признано законным, он окончательно проиграл суд государству
Во вторник, 6 ноября, вступило в силу решение суда, согласно которому увольнение опытного спасателя Сергея Менькова, лившегося работы за комментарии военного парада, признано законным. Loe edasi...
Артемий Троицкий об отношениях между эстонцами и русскими: в определенном плане это удобно всем
Журналист и музыкальный критик дал спецкорреспонденту Eesti Päevaleht Кристеру Парису интервью, в котором сказал, что его семья нисколько не жалеет, что переехала в Эстонию. Loe edasi...
Ласнамяэ смердящий: активисты подписывают петицию ради будущего детей. ”Это мы так собрались "в пятерку" входить?”
В течение последних двух месяцев жители Ласнамяэ в районе улиц Раадику и Махтра жалуются на неприятный запах, который, как предполагается, идет с асфальтного завода в карьере Вяо. Уже на этой неделе запах от завода должен уйти, сообщила на днях управа района. Loe edasi...
Решение проблемы со зловонием в Ласнамяэ? Асфальтный завод перешел на дизельное топливо, но запах исчезнет лишь через неделю
5 ноября, по инициативе Инспекции окружающей среды состоялась встреча с представителями асфальтного завода в карьере Вяо, горуправы и Департамента окружающей среды, чтобы обсудить возникшую ситуацию со зловонием в Ласнамяэ и возможные решения. На данный момент надеятся уменьшит запах с помощью перехода на другие топлива. Следующие шаги будут сделаны исходя из заказанного у Центра исследования окружающей среды исследования. Loe edasi...
В Тартуском арестном доме летом задушили мужчину: за убийство судят его сокамерника
”Как мясник напал”. В детсаду малолетний хулиган раскроил мальчику руку. Отец — в шоке и растерянности
Отец ребенка описал в Facebook случай в детском саду, который он расценивает как насилие. После этого поста началась лавина писем: родители делились подобными историями. Все возмущены: помощи искать негде. Случай с ребенком кончился кровью, однако, по мнению отца, этого всего можно было избежать. Loe edasi...
ВИДЕО DELFI: Насколько близки наши цены на продукты к финским? Посмотрим на примере магазинов Prisma
Сравнение цен Delfi Kasulik в магазинах Prisma в Финляндии и Эстонии выяснило, в какой из стран составленную редакцией покупательскую корзину можно купить дешевле. Loe edasi...
Суд взыскал со Smartlynx компенсации пассажирам на сумму более 80 тысяч евро
Представляющее пассажиров предприятие Lennuabi одержало в Харьюском уездном суде победу над авиакомпанией Smartlynx. Согласно решению суда, в пользу 160 клиентов были взысканы компенсации за отложенные или неожиданно отмененные оператором рейсы. Loe edasi...
ФОТО: Курильщики по-прежнему представляют для многоквартирных домов серьезную проблему
Сегодня репортер и фотограф Delfi вместе с инспектором Спасательного департамента Аннели Ансман отправились проверять пожарную безопасность в подъездах и подвалах дома по адресу Мустамяэ теэ, 132 в Таллинне. Loe edasi...
ФОТО: 8 ноября на столичной Ратушной площади установят новогоднюю елку
В рождественский период столицу будет украшать ель, которую впервые привезут на Ратушную площадь из одного из районов Таллинна. Она будет установлена 8 ноября. Loe edasi...
В Кохтла-Ярве скончался участник легендарного матча чемпионата СССР
На 75-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался бывший тренер хоккейного клуба "Кеэмик" (Кохтла-Ярве) Виктор Кузнецов. Loe edasi...
Кристина Шмигун-Вяхи думает баллотироваться в Рийгикогу в рядах Партии реформ