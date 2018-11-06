06.11.2018, 21:35

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Увольнение экс-спасателя Менькова признано законным, резервисты недовольны прошедшими учениями

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rus.delfi.ee
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Sergei Menkov
Sergei MenkovFoto: Tiit Blaat

Сегодня, 6 ноября, вступило в силу решение суда, согласно которому увольнение опытного спасателя Сергея Менькова, лившегося работы за комментарии военного парада, признано законным. А участвовавшие в ”Okas 2018” резервисты представили свое видение учений. Эти и другие новости вторника читайте в нашей ежедневной подборке.

”Оттачивали технику лежания”. Участвовавшие в ”Okas 2018” резервисты: мы практически ничего не делали

Foto: Kaitsevägi

По оценке участников срочных учений ”Okas 2018”, из призванных 1248 резервистов на место явилось около 650. Эти слова подтверждает и опубликованное Sõdurileht видео финального построения, пишет Eesti Päevaleht.
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Увольнение бывшего спасателя Сергея Менькова признано законным, он окончательно проиграл суд государству

Sergei Menkov Foto: Tiit Blaat

Во вторник, 6 ноября, вступило в силу решение суда, согласно которому увольнение опытного спасателя Сергея Менькова, лившегося работы за комментарии военного парада, признано законным.
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Ласнамяэ смердящий: активисты подписывают петицию ради будущего детей. ”Это мы так собрались "в пятерку" входить?”

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В течение последних двух месяцев жители Ласнамяэ в районе улиц Раадику и Махтра жалуются на неприятный запах, который, как предполагается, идет с асфальтного завода в карьере Вяо. Уже на этой неделе запах от завода должен уйти, сообщила на днях управа района.
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Решение проблемы со зловонием в Ласнамяэ? Асфальтный завод перешел на дизельное топливо, но запах исчезнет лишь через неделю

Vaated teletornist juuni 2016 Foto: Andres Putting

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Сегодня, 6 ноября, вступило в силу решение суда, согласно которому увольнение опытного спасателя Сергея Менькова, лившегося работы за комментарии военного парада, признано законным. А участвовавшие в ”Okas 2018” резервисты представили свое видение учений. Эти и другие новости вторника читайте в нашей ежедневной подборке.
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По оценке участников срочных учений ”Okas 2018”, из призванных 1248 резервистов на место явилось около 650. Эти слова подтверждает и опубликованное Sõdurileht видео финального построения, пишет Eesti Päevaleht.
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