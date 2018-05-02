ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Утверждение новых министров, начало учений "Еж-2018" и смертельное ДТП

ФОТО: Сависаар проиграл на выборах президента Союза конькобежцев

Edgar Savisaar Uisuliidu üldkogul Foto: Jaanus Lensment

В Таллинне прошло общее собрание Союза конькобежцев Эстонии, на котором выбирали руководителя организации на новый четырехлетний срок. Президентом Союза конькобежцев выбрана Майре Арм, которая в последние годы была вице-президентом.

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Начались крупнейшие военные учения ”Ёж-2018”: 13 000 участников, 19 стран

фото иллюстративное Foto: Rene Suurkaev

Сегодня начинаются самые масштабные военные учения, когда-либо проходившие на территории новой Эстонии. Всего ожидается более 13 000 участников. Будут представлены союзники из 19 стран, совместная работа Департамента полиции и погранохраны, Кайтселийт и Сил обороны, 350 сценариев.

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Население Таллинна превысило 450 тысяч человек

Tallinna linn Foto: Tanel Meos

По состоянию на 1 мая в Таллинне, по данным Регистра народонаселения, насчитывалось 450 075 жителей. За месяц эта цифра увеличилась на 289 человек, а с начала года — на 1311.

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Скончался музыкант и шоумен Onu Bella (Игорь Маазик)

Raamatuesitlus Foto: Andres Putting

Вечером 1 мая после продолжительной борьбы с раком предстательной железы скончался музыкант, радиоведущий, писатель и шоумен Игорь Маазиик (19.09.1961 – 01.05.2018), известный также как Onu Bella.

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ФОТО: В Харьюмаа автомобиль вылетел с дороги, водитель погиб

Foto: Delfi lugeja

В Харьюмаа в Нийтвялья сегодня вечером погиб вылетевший на автомобиле с дороги водитель.

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В Тарту с четвертого этажа детской клиники выпала женщина. Ее состояние очень тяжелое

Foto: Argo Ingver

В среду около 10 учасов утра в Центр тревоги поступила информация, что, по первоначальным данным, в Тарту в одной из больниц из окна четвертого этажа упала или спрыгнула женщина и сильно пострадала.

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