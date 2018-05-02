02.05.2018, 21:50

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Утверждение новых министров, начало учений "Еж-2018" и смертельное ДТП

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rus.delfi.ee
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Uued Ministrid
Uued MinistridFoto: Jaanus Lensment

Сегодня, 2 мая, премьер-министр Юри Ратас представил президенту Керсти Кальюлайд новых кандидатов в министры и президент эти кандидатуры утвердила. Также в этот день начались самые масштабные военные учения, когда-либо проходившие на территории новой Эстонии. А вечером в Харьюмаа в Нийтвялья погиб вылетевший на автомобиле с дороги водитель. Эти и другие новости этой среды — в нашей ежедневной подборке.

ФОТО и ВИДЕО: Кальюлайд утвердила новых министров — с Мягги у нее состоялся отдельный разговор

Jaanus Lensment

В среду в полдень в Кадриорге премьер-министр Юри Ратас представил президенту Керсти Кальюлайд новых кандидатов в министры и президент эти кандидатуры утвердила.
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ФОТО: Сависаар проиграл на выборах президента Союза конькобежцев

Edgar Savisaar Uisuliidu üldkogul Foto: Jaanus Lensment

В Таллинне прошло общее собрание Союза конькобежцев Эстонии, на котором выбирали руководителя организации на новый четырехлетний срок. Президентом Союза конькобежцев выбрана Майре Арм, которая в последние годы была вице-президентом.
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Начались крупнейшие военные учения ”Ёж-2018”: 13 000 участников, 19 стран

фото иллюстративное Foto: Rene Suurkaev

Сегодня начинаются самые масштабные военные учения, когда-либо проходившие на территории новой Эстонии. Всего ожидается более 13 000 участников. Будут представлены союзники из 19 стран, совместная работа Департамента полиции и погранохраны, Кайтселийт и Сил обороны, 350 сценариев.
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Население Таллинна превысило 450 тысяч человек

Tallinna linn Foto: Tanel Meos

По состоянию на 1 мая в Таллинне, по данным Регистра народонаселения, насчитывалось 450 075 жителей. За месяц эта цифра увеличилась на 289 человек, а с начала года — на 1311.
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Скончался музыкант и шоумен Onu Bella (Игорь Маазик)

Raamatuesitlus Foto: Andres Putting

Вечером 1 мая после продолжительной борьбы с раком предстательной железы скончался музыкант, радиоведущий, писатель и шоумен Игорь Маазиик (19.09.1961 – 01.05.2018), известный также как Onu Bella.
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ФОТО: В Харьюмаа автомобиль вылетел с дороги, водитель погиб

Foto: Delfi lugeja

В Харьюмаа в Нийтвялья сегодня вечером погиб вылетевший на автомобиле с дороги водитель.
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В Тарту с четвертого этажа детской клиники выпала женщина. Ее состояние очень тяжелое

Foto: Argo Ingver

В среду около 10 учасов утра в Центр тревоги поступила информация, что, по первоначальным данным, в Тарту в одной из больниц из окна четвертого этажа упала или спрыгнула женщина и сильно пострадала.
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ВИДЕО ЗАДЕРЖАНИЯ: В Нарве полицейские ликвидировали нарколабораторию

На прошлой неделе полицейские криминального бюро и полицейские подразделения быстрого реагирования Идаской префектуры задержали в Нарве троих мужчин, которых есть основание подозревать в совершении наркопреступления.
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ВИДЕО: В Йыгевамаа "бесправный" мотоциклист несся 200 км/ч. Вальпургиеву ночь он провел в заключении

Вечером 30 апреля в Йыгевамаа около деревни Канткюла патрульный полицейский замерил скорость пронесщегося мимо мотоцикла — 193 км/ч. На данном отрезке пути дозволено 90.
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Странный долг в несколько тысяч евро обернулся для женщины принудительной продажей дома

Veera Kallas-Moilanen rõhutas, et põhiseaduse järgi on inimese kodu puutumatu, ja imestas, kuidas tohtis kohtutäitur tema maja müüa, kui ta pole kurjategija. Tiit Blaat

Судебный исполнитель выставил дом на продажу, не оповестив об этом владельцев и не предоставив возможности решить ситуацию иным способом, пишет Eesti Päevaleht.
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”У края бассейна лежал безжизненный ребенок”. Как релакс на лежаке в Турции превратился в спасательную операцию

фото иллюстративное Foto: Scnpix, Sputnik

Специалист по связям с общественностью Мартин Валлимяэ во время отпуска спас жизнь ребенка. ”Я очень благодарен, что навыки парамедика, полученные в эстонской армии, помогли спасти жизнь этого 6-7-летнего австрийского мальчика в Турции от утопления”.
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Однопартиец: что несет Тоом — просто невероятно. Она создает псевдопроблемы

Yana Toom arvamusfestivalil Foto: Hendrik Osula

В партиях уже вовсю составляют избирательные списки к выборам в Рийгикогу, которые состоятся в 2019 году. И Центристская партия не исключение; баллотироваться желают все нынешние члены фракции, поодиночке разведывают: у кого какие виды в плане попасть в избирательные список. Разумеется, выдвигают кандидатуры все нынешние городские управленцы, но ходят разговоры и о новых людях.
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Большинство заключенных в Эстонии, действительно, являются русскоязычными

Viru vangla Foto: Sven Arbet

Писатель Каур Кендер был прав, когда, выступая в качестве гостя от Яны Тоом на семинаре в Брюсселе, сказал, что эстонские тюрьмы полны русскими жителями страны и лицами без гражданства, пишет Eesti Ekspress.
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ТАБЛИЦА: Сколько получают высшие таллиннские чиновники

Tallinna linnavalistuse pressikas Foto: Jaanus Lensment

Если основная зарплата мэра Таллинна Таави Ааса составляет 5288,40 евро, то зарплата городского секретаря Тоомаса Сеппа и городского финансового директора Катрин Кендра выше — 5650 и 5550 евро соответственно.
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ФОТО: Как будут выглядеть Postimaja и Coca Cola Plaza после объединения

Foto: Baltic Horizon Fund

Baltic Horizon Fund планирует расширить здания Postimaja и кинотеатра Coca Cola Plaza в центре Таллинна примерно на треть и соединить их между собой.
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Утверждение новых министров, начало учений "Еж-2018" и смертельное ДТП

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Сегодня, 2 мая, премьер-министр Юри Ратас представил президенту Керсти Кальюлайд новых кандидатов в министры и президент эти кандидатуры утвердила. Также в этот день начались самые масштабные военные учения, когда-либо проходившие на территории новой Эстонии. А вечером в Харьюмаа в Нийтвялья погиб вылетевший на автомобиле с дороги водитель. Эти и другие новости этой среды — в нашей ежедневной подборке.
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