ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Утверждение новых министров, начало учений "Еж-2018" и смертельное ДТП

Сегодня, 2 мая, премьер-министр Юри Ратас представил президенту Керсти Кальюлайд новых кандидатов в министры и президент эти кандидатуры утвердила. Также в этот день начались самые масштабные военные учения, когда-либо проходившие на территории новой Эстонии. А вечером в Харьюмаа в Нийтвялья погиб вылетевший на автомобиле с дороги водитель. Эти и другие новости этой среды — в нашей ежедневной подборке.
ФОТО и ВИДЕО: Кальюлайд утвердила новых министров — с Мягги у нее состоялся отдельный разговор
ФОТО: Сависаар проиграл на выборах президента Союза конькобежцев
В Таллинне прошло общее собрание Союза конькобежцев Эстонии, на котором выбирали руководителя организации на новый четырехлетний срок. Президентом Союза конькобежцев выбрана Майре Арм, которая в последние годы была вице-президентом. Loe edasi...
По состоянию на 1 мая в Таллинне, по данным Регистра народонаселения, насчитывалось 450 075 жителей. За месяц эта цифра увеличилась на 289 человек, а с начала года — на 1311. Loe edasi...
Скончался музыкант и шоумен Onu Bella (Игорь Маазик)
Вечером 1 мая после продолжительной борьбы с раком предстательной железы скончался музыкант, радиоведущий, писатель и шоумен Игорь Маазиик (19.09.1961 – 01.05.2018), известный также как Onu Bella. Loe edasi...
ФОТО: В Харьюмаа автомобиль вылетел с дороги, водитель погиб
В Харьюмаа в Нийтвялья сегодня вечером погиб вылетевший на автомобиле с дороги водитель. Loe edasi...
В Тарту с четвертого этажа детской клиники выпала женщина. Ее состояние очень тяжелое
В среду около 10 учасов утра в Центр тревоги поступила информация, что, по первоначальным данным, в Тарту в одной из больниц из окна четвертого этажа упала или спрыгнула женщина и сильно пострадала. Loe edasi...
ВИДЕО ЗАДЕРЖАНИЯ: В Нарве полицейские ликвидировали нарколабораторию
На прошлой неделе полицейские криминального бюро и полицейские подразделения быстрого реагирования Идаской префектуры задержали в Нарве троих мужчин, которых есть основание подозревать в совершении наркопреступления. Loe edasi...
ВИДЕО: В Йыгевамаа "бесправный" мотоциклист несся 200 км/ч. Вальпургиеву ночь он провел в заключении
Вечером 30 апреля в Йыгевамаа около деревни Канткюла патрульный полицейский замерил скорость пронесщегося мимо мотоцикла — 193 км/ч. На данном отрезке пути дозволено 90. Loe edasi...
Странный долг в несколько тысяч евро обернулся для женщины принудительной продажей дома
Судебный исполнитель выставил дом на продажу, не оповестив об этом владельцев и не предоставив возможности решить ситуацию иным способом, пишет Eesti Päevaleht. Loe edasi...
”У края бассейна лежал безжизненный ребенок”. Как релакс на лежаке в Турции превратился в спасательную операцию
Специалист по связям с общественностью Мартин Валлимяэ во время отпуска спас жизнь ребенка. ”Я очень благодарен, что навыки парамедика, полученные в эстонской армии, помогли спасти жизнь этого 6-7-летнего австрийского мальчика в Турции от утопления”. Loe edasi...
Однопартиец: что несет Тоом — просто невероятно. Она создает псевдопроблемы
В партиях уже вовсю составляют избирательные списки к выборам в Рийгикогу, которые состоятся в 2019 году. И Центристская партия не исключение; баллотироваться желают все нынешние члены фракции, поодиночке разведывают: у кого какие виды в плане попасть в избирательные список. Разумеется, выдвигают кандидатуры все нынешние городские управленцы, но ходят разговоры и о новых людях. Loe edasi...
Большинство заключенных в Эстонии, действительно, являются русскоязычными