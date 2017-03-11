ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Ушел из жизни политик и академик Пеэтер Тульвисте

В субботу был повод порадоваться за наших спортсменов. А евродепутат Яна Тоом побывала в Алеппо. Но самой важной новостью дня стало известие о кончине Пеэтера Тульвисте.

Умер известный политик и академик Пеэтер Тульвисте

Tartu aukodanike vastuvõtt EV97 Foto: Jassu Hertsmann

В субботу утром в результате тяжелой болезни скончался эмерит-профессор Тартуского университета Пеэтер Тульвисте, подтвердил Delfi президент Эстонской академии наук Тармо Соомере.

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ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ФОТО с места событий: С кем Яна Тоом встречалась в Алеппо

Yana Toom Aleppos 11.03.17 Foto: Aleksei Ivanov

Как Delfi писал ранее, евродепутат от Эстонии Яна Тоом снова отправилась в Сирию. В субботу она посетила Алеппо вместе с латвийскими депутатами Европарламента Андреем Мамыкиным и Татьяной Жданок. Как сообщил Delfi находящийся вместе с ними в Сирии журналист Алексей Иванов, делегация проехала через восточный Алеппо, встретилась с религиозными лидерами, губернатором провинции Алеппо Хусейном Диябом и представителями Красного полумесяца.

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ФОТО: Яна Тоом прибыла в Алеппо и передала еду для детей

Yana Toom Aleppos Foto: Yana Toom / Facebook

Яна Тоом снова пребывает в Сирии с визитом, и на этот раз ей все же удалось попасть в Алеппо.

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ФОТО и ВИДЕО: Сильдару выиграла серебро на Европейских играх экстремалов

Foto: Madis Veltman

15-летняя эстонкая фристайлистка Келли Сильдару стала серебряным призером Европейского фестиваля экстремальных видов спорта (X-Games) в дисциплине Big Air.

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Эстонские лучницы победили россиянок и завоевали золотые медали

Võidukas juunioride EM-i naiskond Foto: Eesti Vibuliit

На чемпионате Европы по стрельбе из лука в закрытом помещении, который проходит во французском Виттеле, отлично выступили в командном турнире эстонские юниорки (Лизелл Яатма, Эмили Хыйм и Меэри-Марита Паас).

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Саммит ЕС: Польша обвинила президента Франции в шантаже

Foto: Stephane De Sakutin, AFP/Scanpix

Премьер-министр Польши Беата Шидло обвинила президента Франции в попытке политического шантажа на европейском саммите в Брюсселе, передает Русская служба Би-би-си.

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Где в этом году можно отдохнуть недорого и с пользой и какие есть спецпредложения для людей в возрасте?

Panthermedia, Scanpix

Пора отпусков не за горами, и многие уже сейчас начинают планировать летний отдых и покупать путевки, бронировать отели и билеты. Люди пенсионного возраста — не исключение, они тоже думают над тем, где можно бюджетно и с пользой для здоровья провести неделю или две. ”МК-Эстония” узнала, предлагают ли турфирмы пожилым скидки, и где можно не только отдохнуть, но и самочувствие подправить в конце весны — начале лета.

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Каарел Таранд: изучение эстонского — не принудиловка, а удовольствие

14 марта в Эстонии ежегодно, начиная с 1996 года, отмечается День родного языка. Публицист Каарел Таранд пишет на страницах ”Учительской газеты”, что вот уже 21 год подряд в этот праздничный день принято с нарочито траурной интонацией говорить об угрозе исчезновения эстонского языка.

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СРАВНЕНИЕ ЦЕН: Где в марте самая дешевая продуктовая корзина

Pilt on illustratiivne Foto: Rauno Volmar

В марте цены на продукты продолжают расти, а от этого выросла и разница в цене продуктовых корзин различных торговых сетей — разница между самой дешевой и самой дорогой продуктовой корзиной составила почти 10 евро.

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Почему президентом России не может быть женщина?

Illustratsioon: Fjodor Rokotov

8 марта считается «международным женским днем», хотя он отмечается преимущественно лишь в странах постсоветского пространства. Многие и в Эстонии по привычке его празднуют, хотя он давно уже не является официальным. Его заменил День матери, отмечаемый во многих странах во второе воскресенье мая.

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Эталоны красоты: длинная шея, тарелка в губах, пробка в носу и нога-копытце

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Женщины всегда стремятся выглядеть красиво, но представления о прекрасном во многих странах отличаются. National Geographic рассказывает о некоторых идеалах женской красоты в разных уголках мира и необычных способах украшения.

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Тонны марципановых роз из Эстонии расцветают в Норвегии

Foto: Sven Arbet

В Ярваском уезде, в Сяревере производят сладкие марципановые розы ручной работы: большую часть продукции предприятия OÜ Convi Food Sweets экспортируют в Норвегию, где цветами из Эстонии украшают торты.

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ФОТО DELFI: В Хааберсти молодежь организовала толоку по уборке леса Астангу

Foto: Karli Saul

Сегодня добровольцы собрались на Астангу в Хааберсти, чтобы убрать из леса старые шины, оконные рамы и прочий бытовой мусор.

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