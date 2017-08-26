ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Ураган "Харви" в США и охота за привидениями

Сегодня, 26 августа, на Техас обрушился ураган "Харви", который называют сильнейшим за последние 12 лет. Также в этот день мы опубликовали леденящую кровь историю о том, как репортер Maaleht отправился на ночное дежурство в мрачный дом на островке Ханикатси, в котором якобы обитает привидение. Подробнее — в нашей подборке новостей этой субботы.

ФОТО: На Техас обрушился ураган "Харви" — возможно, худший за 12 лет

STORM-HARVEY/ Foto: ADREES LATIF, Reuters

Мощный ураган "Харви", который, как ожидается, может привести к серьезным разрушениям в Техасе, достиг американского побережья. Президент США Дональд Трамп объявил режим стихийного бедствия в штате.

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Полицейский подозревается в совершении действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней

Foto on illustreeriv Foto: Andres Putting

24 августа сотрудники бюро внутреннего контроля и группы по защите детей Идаской префектуры задержали полицейского, которого подозревают в совершении действия сексуального характера в отношении лица младше 18 лет, используя свой авторитет. Полицейский подал заявление об уходе, сообщает Идаская префектура Департамента полиции и погранохраны.

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Сависаар сравнил предоставление гражданства Тоом с казусом Саакашвили

Edgar Savisaar ja Yana Toom Keskerakonna valimispeol 2015. aastal Foto: Karli Saul

Бывший председатель Центристской партии Эдгар Сависаар сравнил предоставление гражданства Яне Тоом с казусом экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

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На Сааремаа трехлетний ребенок попал под газонокосилку

Muruniiduk Foto: Andres Putting

В волости Вальяла в среду тяжело пострадал трехлетний мальчик, который попал под трактор-газонокосилку.

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ВИДЕО DELFI: Михал: таллиннцы ждут для города цели, которой могла бы быть "сдвоенная столица" с Хельсинки

Кандидат в мэры Таллинна от Партии реформ Кристен Михал рассказал Delfi о своей избирательной платформе, которая поставила бы городу цель создать "сдвоенную столицу" Таллинн-Хельсинки. Избирательная платформа по большей части связана с детскими садами и пенсионерами. Основная же цель — убрать от власти все связанное с Центристской партией, и возможно, что это нужно делать даже в сотрудничестве с EKRE.

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ВИДЕО: Участник эстонской группы на Facebook опубликовал видео своих издевательств над собакой

На этой неделе участник закрытой эстонской группы на Facebook Growtopia опубликовал видео в режиме реального времени, которое повергло остальных ее членов в настоящий шок.

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Актер Николай Бенцлер: мы живем в Эстонии и должны знать эстонский язык

Nikolai Bentsler Lasnamäel oma kunagises koduhoovis

В сентябре на ETV стартует цикл передач "Meie Eestid" (”Наши Эстонии”), где каждую неделю один русскоязычный ведущий будет знакомить зрителей с важными для него местами в Эстонии, пишет Eesti Päevaleht.

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ВИДЕО: Охота за привидениями близ Хийумаа, или Как журналист пытался встретиться с духом Анны

На островке Ханикатси близ Хийумаа экстрасенсы и местные жители с советских времен якобы встречались с одним известным привидением. Репортер Maaleht усмотрел в этой истории вызов для себя и отправился на ночное дежурство в мрачный дом.

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ФОТО: Шедевр современного уличного искусства закрасили желтой краской

Edward von Lõnguse teos võõbati julmalt üle Foto: NOAR, Priit Simson

В начале этой недели стена дома по адресу Нунне, 3 была выкрашена в желтый цвет, и под краской оказалось ”похороненным” произведение самого известного в Эстонии уличного художника Эдварда фон Лынгуса.

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АРХИВНЫЕ КАДРЫ 1949 ГОДА: Сильно пострадавший во время войны Тарту отстраивают заново

Вторая мировая война была для Тарту разрушительной. Чуть меньше чем за три года город пережил две волны уничтожения, первая из них была в июле 1941 года и вторая - в конце августа-начале сентября 1944 года.

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