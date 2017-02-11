ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Уникальные архивные кадры Мустамяэ и возможная выдача Сноудена США

Подведем итоги уходящей субботы: что хорошего и что плохого произошло сегодня в стране и в мире?

Житель Таллинна на этой неделе несколько раз видел в Нымме разгуливающую дикую рысь. Отмечается, что животное больно паршой.

Разведка США узнала, что Россия рассматривает возможность выдачи Эдварда Сноудена в качестве "подарка" президенту США Дональду Трампу.

Сегодня Delfi опубликовал уникальные фото и видео. Смотрите, как выглядели дома в районе Таллинна Мустамяэ в советское время и сейчас!

Министр здоровья и труда и председатель соцдемов Евгений Осиновский дал большое интервью газете LP. Читайте отрывок из интервью, в котором Осиновский отвечает на вопросы о своей алкогольной политике, поездках эстоноземельцев в Латвию за алкоголем, а также о том, что его сравнивают с Михаилом Горбачевым и даже называют Горба.

Президент Керсти Кальюлайд в честь Дня независимости Эстонии наградит знаками отличия 113 человек. Смотрите ниже, кто их изготавливает, и как проходит процесс.

10 февраля рано утром скончался проживавший в Эстонии музыкант с испанскими корнями Джоэль де Луна. Информацию подтвердила его невеста, но причину смерти назвать не смогла.

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Школы равных возможностей или школы элитные: должен ли ребенок выбирать школу или школа ребенка?

koolialgus Foto: Andres Putting

Каждый год в общеобразовательных школах Эстонии осуществляется отбор учеников в первый класс. Большинство детей заваливает, по сути, основной экзамен в своей жизни, не попадая в число избранных и получая первый серьезный удар по собственному самолюбию.

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Осторожно, двери закрываются! 5 мифов о европейском рынке труда, в которые больше не нужно верить

Foto on illustratiivne Foto: Karli Saul

Нужно ли сохранять свободу передвижение рабочей силы внутри Евросоюза? Вопрос, который еще десять лет назад казался европейцам риторическим и даже кощунственным, сейчас открыто обсуждается в Европе на политическом и экспертном уровне. Латвийский DELFI выяснил, во что превратилась культивируемая отцами Евросоюза идея "общего рынка труда" и чем реальность отличается от тиражируемых СМИ мифов.

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Для нарвских таксистов будет составлен специальный эстонско-русский разговорник

Foto: Eero Vabamägi

SA Innove решило удовлетворить ходатайство Департамента городского развития и экономики города Нарвы о реализации проекта ”Изучение эстонского языка нарвскими таксисами, с целью увеличения их конкурентоспособности на рынке труда”.

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Осиновский о сравнении с Горбачевым: пусть называют, это сознательная PR-кампания

Jevgeni Ossinovski Foto: Rauno Volmar

Министр здоровья и труда и председатель соцдемов Евгений Осиновский дал большое интервью газете LP. Читайте отрывок из интервью, в котором Осиновский отвечает на вопросы о своей алкогольной политике, поездках эстоноземельцев в Латвию за алкоголем, а также о том, что его сравнивают с Михаилом Горбачевым и даже называют Горба.

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Памятка для Трампа: как не оплошать в разговоре с Путиным

AFP

Президент США Дональд Трамп, по данным агентства Рейтер, обнаружил досадную неосведомленность в ходе недавних телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным: вопрос последнего о продлении договора СНВ-3 застал американского лидера врасплох.

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Читатель: у нас в подъезде продают хороший и дешевый самогон. Куда жаловаться?

В редакцию "МК-Эстонии" обратился читатель Валентин и поведал историю о самогоноварении в его подъезде.

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ВИДЕО DELFI: Как изготавливаются ордена ко Дню независимости

Президент Керсти Кальюлайд в честь Дня независимости Эстонии наградит знаками отличия 113 человек. Смотрите, кто их изготавливает, и как проходит процесс.

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Скончался музыкант Джоэль де Луна

Joel De Luna Foto: Tiit Blaat

10 февраля рано утром скончался проживавший в Эстонии музыкант с испанскими корнями Джоэль де Луна. Информацию подтвердила его невеста, но причину смерти назвать не смогла.

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Алименты и алиментная помощь: законы и препятствия

С нового года государство в лице cоцмина начало обеспечивать детей, не получающих законную алиментную помощь от родителей, суммой поддержки в размере 100 евро. Но, как выяснилось, существуют нюансы, из-за которых процесс ходатайства о данной поддержке может застопориться. Попробуем разобраться, как правильно оформить документы для того, чтобы все прошло гладко.

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Пять напоминаний для защиты дома в холодную погоду

jääpurikad Foto: Karli Saul

Морозная погода в наши зимы бывает довольно редко, поэтому многие больше ее не опасаются и не умеют подготовиться. У клиентов If Kindlustus в последнее время были разные проблемы, вызванные холодной погодой. Фирма дает советы о тм, как защитить свой дом от холода.

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Чего нельзя делать, если машина куплена в лизинг, и какие могут последовать санкции за нарушения

Foto on illustreeriv Foto: Jassu Hertsmann

Жители Эстонии чаще всего приобретают транспортное средство в лизинг. При этом для некоторых автомобиль — не просто средство передвижения, но и средство заработка. Однако существует ряд ограничений, которые обязательства перед банком накладывают на свободу распоряжения машиной.

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ПРОГНОЗ: Эстония выиграет на Олимпиаде-2018 одну медаль

Foto: Hendrik Osula

Статистическое агентство Infostrada за год до начала зимней Олимпиады-2018 сделало свой прогноз относительного медального зачета предстоящих Игр. По оценке статистиков, Эстония завоюет в корейском Пхенчхане одну медаль.

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АРХИВНОЕ ВИДЕО: Как в 1963 году заселялся выросший среди сосен район Мустамяэ

Когда Таллинн 50 лет назад столкнулся с нехваткой жилья, для решения кризиса началось строительство жилого района Мустамяэ. На видео, по всей видимсоти, запечатлены здания на Акадеэмиа теэ, находящиеся напртив ТТУ. Узнали?

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Мустамяэ тогда и сейчас: необычные мозаики скрыты под утеплителем стен

Mustamäe pannood Foto: Kollaaž

Смотрите, как выглядели дома в районе Таллинна Мустамяэ в советское время и сейчас. На стены домов на Эхитаяте теэ тогда нанесли интересные мозаики, которые сейчас квартирный товарищества решили сохранить по-разному: где-то они остались до сих пор, а где-то их скрыли под слоем утпелителя во время ремонта.

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СМИ: Россия планирует выдать Сноудена США, его адвокат это отрицает

US-INTELLIGENCE-SECURITY-INTERVIEW-SNOWDEN Foto: HANDOUT, AFP

Разведка США узнала, что Россия рассматривает возможность выдачи Эдварда Сноудена в качестве "подарка" президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщил американский телеканал NBC, отметив, что Трамп ранее называл информатора АНБ "шпионом" и "предателем", который заслуживает казни.

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Будьте осторожны! В Нымме разгуливает дикая рысь

Foto: Rauno Volmar

Житель Таллинна на этой неделе несколько раз видел в Нымме разгуливающую дикую рысь. Отмечается, что животное больно паршой.

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Директор школы разочарован: министр образования предрекла четыре года хаоса

Директор Кийлиской гимназии Михкель Ребане поведал читателям ”Учительской газеты” о разочаровании, которое постигло его на годовой конференции руководителей сферы образования. Виновницей его пессимизма стала не кто иная, как Майлис Репс.

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Источник назвал потерпевшего по делу "Шалтая-Болтая"

фото иллюстративное Foto: Tanel Meos

Потерпевшим по делу хакеров из группировки "Шалтай-Болтай" стал пока единственный человек — сотрудник Сбербанка Евгений Кисляков, вице-президент Федеральной уполномоченной организации "Универсальная электронная карта". Об этом сообщил ТАСС анонимный источник, близкий к следствию.

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ФОТО: В волости Вяндра сгорела уникальная коллекция кактусов

Foto: Anni Õnneleid

Уникальная коллекция кактусов известного эстонского садовника Харри Пооми была уничтожена в результате пожара в садоводческом хозяйстве Сааре — Тырва-аугу в волости Вяндра, передает "Актуальная камера".

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