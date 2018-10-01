ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Умер Шарль Азнавур, низкие зарплаты в Языковой инспекции, митинг против пропаганды гомосексуализма

- В возрасте 94 лет умер французский шансонье, композитор, поэт, писатель Шарль Азнавур. - В Языковой инспекции жалуются на низкие зарплаты. - В Таллинне прошел митинг против пропаганды гомосексуализма в школах.
Умер Шарль Азнавур
В возрасте 94 лет умер французский шансонье, композитор, поэт, писатель Шарль Азнавур, передает Reuters. Loe edasi...
ФОТО: В Таллинне митингуют против пропаганды гомосексуализма в школах
Сегодня на Тынисмяги в Таллинне несколько десятков человек собрались на пикет против пропаганды гомосексуализма в школах. Loe edasi...
Рабочим из России и Украины не заплатили за мытье окон в Клинике ТУ: кто виноват?
В редакцию Delfi обратился Максим, который жалуется, что ему и его товарищам не заплатили за мытье окон вКлинике Тартуского университета. По его словам, они закончили работу еще в конце июня, но большую часть денег до сих пор не получили. Delfi разбирался в ситуации. Loe edasi...
Около 20 тысяч таллиннцев могут лишиться права бесплатного проезда в общественном транспорте, соцпособий и места для ребенка в детсаду
Почти 18 тысячам жителей Таллинна угрожает лишение таких благ, как бесплатный проезд в общественном транспорте, льготная парковка, место для ребенка в детском саду или социальные пособия. Loe edasi...
Безнаказанность анонимов уходит в историю. Оскорбительные высказывания дорого обошлись комментаторам популярного эстонского форума
Издание Eesti Päevaleht пишет об очень популярном среди эстонцев интернет-форуме Perekool, где вседозволенность ввиду возможности оставлять анонимные комментарии перешла все границы. Если большинство простых пользователей пытается игнорировать беспредел, то актриса Марика Королев решила отстоять свои честь и достоинство в суде. Loe edasi...
ВВС Испании назначили случайно выпустившему над Эстонией ракету пилоту минимальное наказание
ВВС Испании назначили пилоту, который 7 августа по ошибке выпустил боевую ракету в воздушном пространстве Эстонии, минимальное дисциплинарное наказание за незначительное нарушение регламента, что означает штраф в размере не более недельной зарплаты или арест сроком на 14 дней. Loe edasi...
ФОТО: В Ярвамаа на производстве прогремел взрыв: снесло стены, вынесло двери и разбило окна
Сегодня в 06:05 утра на деревообрабатывающем производстве в деревне Койги в Ярвамаа из-за возросшего давления взорвалась большая термопечь. Loe edasi...
Почему Запад и Кремль с тревогой ждали исхода референдума в Македонии
В Македонии провалился референдум о вступлении в ЕС и НАТО из-за низкой явки. Перед голосованием Россию обвинили в попытках повлиять на его исход. Эксперты оценили для DW сложившуюся ситуацию. Loe edasi...
Работодатели одобрили повышение минимального оклада до 540 евро в месяц