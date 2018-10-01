01.10.2018, 20:58

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Умер Шарль Азнавур, низкие зарплаты в Языковой инспекции, митинг против пропаганды гомосексуализма

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rus.delfi.ee
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Meeleavaldus homopropaganda vastu koolides
Meeleavaldus homopropaganda vastu koolides Foto: Jaanus Lensment

- В возрасте 94 лет умер французский шансонье, композитор, поэт, писатель Шарль Азнавур.
- В Языковой инспекции жалуются на низкие зарплаты.
- В Таллинне прошел митинг против пропаганды гомосексуализма в школах.

Умер Шарль Азнавур

2503008 Foto: Vladimir Astapkovich, RIA Novosti

В возрасте 94 лет умер французский шансонье, композитор, поэт, писатель Шарль Азнавур, передает Reuters.
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В Языковой инспекции жалуются на низкие зарплаты

Ilmar Tomusk Foto: Sven Arbet

Языковая инспекция просит государство изыскать дополнительные средства на повышение зарплат своим сотрудникам, передает rus.err.ee.
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ФОТО: В Таллинне митингуют против пропаганды гомосексуализма в школах

Foto: Jaanus Lensment

Сегодня на Тынисмяги в Таллинне несколько десятков человек собрались на пикет против пропаганды гомосексуализма в школах.
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Рабочим из России и Украины не заплатили за мытье окон в Клинике ТУ: кто виноват?

Lugeja foto

В редакцию Delfi обратился Максим, который жалуется, что ему и его товарищам не заплатили за мытье окон в Клинике Тартуского университета. По его словам, они закончили работу еще в конце июня, но большую часть денег до сих пор не получили. Delfi разбирался в ситуации.
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Около 20 тысяч таллиннцев могут лишиться права бесплатного проезда в общественном транспорте, соцпособий и места для ребенка в детсаду

Sõidupileti validaator Foto: Karin Kaljuläte

Почти 18 тысячам жителей Таллинна угрожает лишение таких благ, как бесплатный проезд в общественном транспорте, льготная парковка, место для ребенка в детском саду или социальные пособия.
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Безнаказанность анонимов уходит в историю. Оскорбительные высказывания дорого обошлись комментаторам популярного эстонского форума

Näitlejanna Marika Korolev ei talunud anonüümsete kommentaatorite mõnitusi vaikides ja sundis nad kohtu abiga kukrut kergendama. Foto: Ilmar Saabas

Издание Eesti Päevaleht пишет об очень популярном среди эстонцев интернет-форуме Perekool, где вседозволенность ввиду возможности оставлять анонимные комментарии перешла все границы. Если большинство простых пользователей пытается игнорировать беспредел, то актриса Марика Королев решила отстоять свои честь и достоинство в суде.
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