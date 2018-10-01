ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Умер Шарль Азнавур, низкие зарплаты в Языковой инспекции, митинг против пропаганды гомосексуализма

В редакцию Delfi обратился Максим, который жалуется, что ему и его товарищам не заплатили за мытье окон в Клинике Тартуского университета. По его словам, они закончили работу еще в конце июня, но большую часть денег до сих пор не получили. Delfi разбирался в ситуации.

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Около 20 тысяч таллиннцев могут лишиться права бесплатного проезда в общественном транспорте, соцпособий и места для ребенка в детсаду

Sõidupileti validaator Foto: Karin Kaljuläte

Почти 18 тысячам жителей Таллинна угрожает лишение таких благ, как бесплатный проезд в общественном транспорте, льготная парковка, место для ребенка в детском саду или социальные пособия.

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Безнаказанность анонимов уходит в историю. Оскорбительные высказывания дорого обошлись комментаторам популярного эстонского форума

Näitlejanna Marika Korolev ei talunud anonüümsete kommentaatorite mõnitusi vaikides ja sundis nad kohtu abiga kukrut kergendama. Foto: Ilmar Saabas

Издание Eesti Päevaleht пишет об очень популярном среди эстонцев интернет-форуме Perekool, где вседозволенность ввиду возможности оставлять анонимные комментарии перешла все границы. Если большинство простых пользователей пытается игнорировать беспредел, то актриса Марика Королев решила отстоять свои честь и достоинство в суде.

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ВВС Испании назначили случайно выпустившему над Эстонией ракету пилоту минимальное наказание

Foto: JON NAZCA, REUTERS

ВВС Испании назначили пилоту, который 7 августа по ошибке выпустил боевую ракету в воздушном пространстве Эстонии, минимальное дисциплинарное наказание за незначительное нарушение регламента, что означает штраф в размере не более недельной зарплаты или арест сроком на 14 дней.

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ФОТО: В Ярвамаа на производстве прогремел взрыв: снесло стены, вынесло двери и разбило окна

Koigi küla puidutööstuses lõhkes termotöötluskatel Foto: Kaspar Pokk

Сегодня в 06:05 утра на деревообрабатывающем производстве в деревне Койги в Ярвамаа из-за возросшего давления взорвалась большая термопечь.

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Почему Запад и Кремль с тревогой ждали исхода референдума в Македонии

Trump ja Putin Foto: Reuters/ Delfi

В Македонии провалился референдум о вступлении в ЕС и НАТО из-за низкой явки. Перед голосованием Россию обвинили в попытках повлиять на его исход. Эксперты оценили для DW сложившуюся ситуацию.

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Работодатели одобрили повышение минимального оклада до 540 евро в месяц

Минимальная зарплата в Эстонии вырастет со следующего года с нынешних 500 до 540 евро в месяц - соответствующей договоренности достигли Союз работодателей и Центральный союз профсоюзов.

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