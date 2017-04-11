ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Ультиматум Тиллерсона РФ, интервью Delfi с актером Павлом Прилучным

Во вторник в Ярвамаа произошло ДТП, в котором столкнулись грузовик и легковушка. Смотрите, как это было — Delfi создал реконструкцию. В преддверии спектакля ”Авантюристы поневоле”, который состоится в Таллинне, мы поговорили с одним из актеров, звездой сериала Павлом Прилучным. Об этом, а также о том, какой ультиматум поставил России госсекретарь США Рекс Тиллерсон, читайте в нашей подборке главных новостей за день.

Госсекретарь США Тиллерсон поставил России ультиматум

Rex Tillerson Foto: J. Scott Applewhite, AP

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что России необходимо выбрать между отношениями с США и странами Запада или с президентом Сирии Башаром Асадом и Ираном, передает Associated Press.

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"Мажор" Павел Прилучный: я ни разу не был в Эстонии, но знаю, что это прекрасная страна

Кадр из фильма

3 июня в концертном доме Nordea состоится премьера спектакля “Авантюристы поневоле”. В главных ролях: Павел Прилучный, Агата Муцениеце, Раиса Рязанова, Александр Мохов и другие. В интервью Delfi звезда сериала “Мажор” рассказал о любви к Прибалтике и опровергнул слухи о звездной болезни.

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РЕКОНСТРУКЦИЯ АВАРИИ: В Ярвамаа столкнулись грузовик и легковушка, пострадали трое

Õnnetus Tallinna-Tartu maanteel Foto: Kuvatõmmis

Во вторник утром произршло ДТП в Ярвамаа. Согласно первоначальным данным, пострадали три человека. ДТП произошло в деревне Мустла-Нымме на шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа.

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Дональд Трамп одобрил вступление Черногории в НАТО

Donald Trump Foto: JOSHUA ROBERTS, REUTERS

Президент США Дональд Трамп во вторник одобрил вступление Черногории в НАТО. Бывшая югославская республика становится 29-м членом альянса.

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Почему Ратас отправился в Петербург не на самолете, а на машине?

Jüri Ratas Peterburis Foto: Ave Tampere, Riigikantselei

Если обычно руководители государств предпочитают воздушный транспорт, то, к примеру, Юри Ратас и его сопровождающие отправились в Санкт-Петербург на автомобилях.

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В Нарве состоится торжественное мероприятие по передаче РФ останков советских летчиков

Soviet PE-2 bomber remains in Sirgala Foto: Sergei Stepanov, NPA

14 апреля состоится торжественное мероприятие, посвященное передаче останков летчиков, погибших под Нарвой в марте 1944 года.

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Прокуратура о гибели ребенка в Рапламаа: речь идет о трагическом несчастном случае

Uusküla küla Foto: Taavi Sepp

По оценке прокуратуры, вчерашний инцидент в Рапламаа, унесший жизнь десятимесячного ребенка, является трагическим несчастным случаем.

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Ильвес: трудно поверить, что россияне ничего не знали о химической атаке в Сирии

President Toomas Hendrik Ilves Foto: Karin Kaljuläte

Президент Тоомас Хендрик Ильвес высказался в американской газете San Francisco Chronicle о роли России в Сирии и о том, чего, по его оценке, ожидать от президента России Владимира Путина.

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Суд назначил Сависаару судебно-медицинскую экспертизу здоровья

Edgar Savisaar Foto: Anna Aurelia Minev

Харьюский уездный суд назначил обвиняемому в получении взятки Эдгару Сависаару судебно-медицинскую экспертизу, чтобы проверить состояние его здоровья.

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Иностранные телефонные мошенники опустошают карманы русскоязычных жителей Эстонии

В Эстонии участились телефонные мошенничества, при которых от имени известных предприятий вымогают личные данные.

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