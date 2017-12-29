ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Украина отпустила воевавшего на стороне ЛНР жителя Эстонии, а пьяный тартусец ронял коляску с малышом

В рамках обмена пленными в Украине был освобожден житель Эстонии, воевавший за непризнанные республики и вчера вернувшийся домой. Родители из Тарту шокировали всю Эстонию своим отношением к малышу. Яна Тоом раскритиковала президента Эстонии за то, что та посмела критиковать нарвские власти. Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке главных материалов дня.

Из-за снижения продаж в Таллинне SuperAlko планирует купить долю в приграничном алкогольном бизнесе

Ainazi uus Superalko kauplus Foto: Ago Tammik

Владелец SuperAlko ja CityAlko планирует купить долю в приграничном алкогольном магазине Alko1000, пишет Ärileht.

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Людям приходят огромные счета за звонки, в которых они так и не дождались ответа

Foto: Tiit Blaat

То, что существуют платные телефонные линии, звонки на которые стоят дороже, чем на обычные номера телефонов, знают все. Например, еще год назад некоторые больницы Таллинна активно использовали короткие номера со специальными тарифами для записи пациентов на прием. Сейчас к врачу можно записаться только по обычным телефонам, но все равно остаются необходимые сервисы, за звонки на которые придется заплатить по особому прейскуранту. Причем, как оказалось, платить придется даже в том случае, если на том конце провода вам не ответили, и никакой помощи, ради чего и был набран платный номер, вы не получили, пишет "МК-Эстония".

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Гражданин Эстонии Владимир Поляков, которого в Украине готовили на обмен пленными, уже в Таллинне

Foto: Facebook

Гражданин Эстонии Владимир Поляков, которого вчера готовили на обмен, вчера вечером отправился домой. Об этом сообщила его адвокат Татьяна Монтян, рассказывает news24ua.com.

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Глава совета ERR о рекламе ETV+ на ПБК: нужно исходить из того, где есть зрители

REIN VEIDEMANN 10 Foto: TERJE LEPP

Председатель совета Национального телерадиовещания Рейн Вейдеманн считает, что нет ничего плохого в том, чтобы Эстония и ETV+ покупали рекламу на Первом балтийском канале.

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В Тарту пьяный отец несколько раз ронял коляску с малышом, пока мать распивала алкоголь дома

Pilt on antud loole illustreeriv! Foto: Delfi lugeja

Вчера полиция получила сообщение из Тарту о том, что пьяный мужчины толкает перед собой коляску с такой силой, что она уже несколько раз падала, а находящийся в ней малыш вываливался на землю.

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В Таллинне с нового года возрастет прибавка к пенсии. Ознакомьтесь и с другими льготами

Käed Foto: Argo Ingver

100 евро вместо прежних 76,70 составит с нового года прибавка, выплачиваемая Таллином столичным жителям-пенсионерам.

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Яна Тоом: передайте канцелярии президента, что в Нарве говорят по-русски

Kollaaž: Andres Putting/Rauno Volmar

Депутат Европарламента и председатель Нарвского округа Центристской партии суммировала на своей странице в Facebook размышления по поводу планов президента Эстонии Керсти Кальюлайд переехать со своей канцелярией в Нарву на месяц осенью 2018 года.

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Недалеко от Тарту полиция задержала разогнавшегося почти до 190 километров в час пьяного водителя

Foto: Lõuna prefektuur

Сегодня суд арестовал задержанного вчера водителя, в нетрезвом виде разогнавшегося до 187 километров в час на участке шоссе между Тарту и Кяревере.

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Алкогольная "нокиа". Как Латвия зарабатывает десятки миллионов евро на алкотуристах из Эстонии и Финляндии

Läti viinaralli Foto: Argo Ingver

В Латвии в приграничных районах с Эстонией уже два года активно развивается алкогольный туризм: покупатели из Эстонии и Финляндии в массовом порядке скупают алкоголь. Эстонский бизнес жалуется на многомиллионные потери, но именно эстонские компании фактически контролируют приграничную торговлю алкоголем. Латвийский Delfi рассказывает, как Латвия превратилась в алкогольный рай для северных соседей.

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ФОТО И ВИДЕО: На пятом километре шоссе Ээсмяэ-Хаапсалу произошла тяжелая авария

Avarii Vasalemma lähedal Foto: Lugeja foto

Пресс-представитель Пыхьяской префектуры полиции сказал Delfi, что сообщение о ДТП поступило в 18.30.

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