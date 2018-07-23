23.07.2018, 21:30

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Уход Урве Пало с поста министра и начало строительства Рейди теэ


rus.delfi.ee
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Urve Palo
Urve PaloFoto: Ilmar Saabas

Сегодня, 23 июля, стало известно, что министр предпринимательства и инфотехнологий Урве Пало вышла из Социал-демократической партии и покидает свой пост. Также в этот день в Таллинне началось строительство Рейди теэ. Об этих и других событиях этого понедельника — в нашей традиционной подборке новостей.

Урве Пало вышла из Социал-демократической партии и уходит с поста министра

Marje Josing, Urve Palo Foto: Ilmar Saabas

По данным коммерческого регистра, министр Урве Пало покинула Социал-демократическую партию вчера, 22 июля.
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ФОТО: "Это ее личное дело, несправедливо связывать это с разногласиями в партии". Евгений Осиновский объяснил отставку Урве Пало

Foto: Madis Veltman

Урве Пало сегодня сообщила однопартийцам и общественности, что уходят в отставку с поста министра предпринимательства и инфотехнологий и покидает Социал-демократическую партию. После 16 часов перед офисом партии председатель партии Евгений Осиновский дал разъяснения представителям СМИ, в это же время встретилась с журналистами и Урве Пало.
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ВИДЕО: Урве Пало о причинах ухода из политики: хочу вернуться в частный сектор

По словам Урве Пало, которая сегодня сообщила об уходе из Социал-демократической партии и с поста министра предпринимательства и инфотехнологий, за ее решением стоит желание вернуться в частный сектор. Недавно возникшие разногласия между лидерами соцдемов, по ее словам, в ее уходе существенной роли не сыграли.
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Началось строительство улицы Рейди

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Сегодня в Таллинне началось строительство приморской улицы Рейди, призванной не только облегчить транспортную ситуацию в центре города, но и предложить горожанам возможность прогулок вдоль морского берега. Строительство рассчитано на 550 дней.
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Хотя MTÜ Eesti Roheline Liikumine пыталось остановить проект Рейди теэ, но безуспешно, на сегодняшнем мероприятии по случаю начала строительства присутствовала и вице-мэр Таллинна и председатель партии "Зеленые Эстонии" Зюлейха Измайлова.
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Кубитс: морализаторская позиция Эстонии раздражает все больше. У восточных партнеров есть чему поучиться

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Специалист по связям с общественностью Меэлис Кубитс пишет в своем мнении в Eesti Päevaleht о том, как перекос в подаче информации местными СМИ может легко превратить украинскую Одессу из города культуры и центра кинематографии в столицу смертельных наркопритонов, в то время как наше общественное мнение в целом все сильнее тяготеет к морализаторству и неуместным поучениям, порой не имея к тому никаких оснований.
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Ночью жителям Эстонии поступали звонки с неизвестных номеров. Брать трубку и перезванивать категорически не рекомендуется!

PPA

Сегодня ночью и утром некоторые жители Эстонии получили звонки с неизвестных самоанских номеров, которые начинаются на +685.
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Скорее всего, скоро обладатели прав категории B смогут ездить и на мотоцикле

Sujuvat liiklusvoogu kägistavate autovoogude asemel võiks rohkem vurada kaherattalised, arvab Mart Mikk. Foto: Taavi Sepp

Более месяца назад активист мотодвижения Март Микк обратился к Министерству экономики и коммуникации с предложением о поправке к закону, согласно которой все обладатели прав категории B могли бы автоматически наделяться правом вождения мотоцикла, пишет Eesti Päevaleht.
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Приехавшие в Эстонию работать строителями украинцы остались с носом

Tööõnnetus Foto: Anni Õnneleid

Весной прошлого года в Пярну началось строительство производственного здания Metsä Woodi и Wendre, и для Виталя Баюка это первый опыт работы в Европе, пишет Äripäev.
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Тоом о заявлении Маррана об агентах влияния России: если у них есть имена, то пусть назовут их

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Генеральный директор Департамента внешней разведки Эстонии Микк Марран сказал в пятницу в США на Форуме безопасности в Аспене, что среди общественных деятелей, таких как журналисты, дипломаты, бизнесмены и политики, обнаружены люди, в лице которых, предположительно, речь идет об агентах влияния России.
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Foto: Andres Putting

На днях авиакомпания Nordica отменила рейсы в Мюнхен, Варшаву и Киев, поскольку более 20 работников фирмы взяли больничный. По словам Мариуса Стонкуса, директора предприятия Skycop, которое занимается взысканием компенсация для пассажиров, заявление о компенсации морального вреда должны все пассажиры, чьи планы были нарушены из-за сложившейся ситуации.
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В социальных сетях распространяется видео, как пляж Валгеранна под Пярну заполонили божьи коровки. Часть насекомых уже погибла в воде.
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Карьер Румму. Июль 2018. Фото автора.

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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Уход Урве Пало с поста министра и начало строительства Рейди теэ

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