ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Уход Урве Пало с поста министра и начало строительства Рейди теэ

Урве Пало сегодня сообщила однопартийцам и общественности, что уходят в отставку с поста министра предпринимательства и инфотехнологий и покидает Социал-демократическую партию. После 16 часов перед офисом партии председатель партии Евгений Осиновский дал разъяснения представителям СМИ, в это же время встретилась с журналистами и Урве Пало.

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ВИДЕО: Урве Пало о причинах ухода из политики: хочу вернуться в частный сектор

По словам Урве Пало, которая сегодня сообщила об уходе из Социал-демократической партии и с поста министра предпринимательства и инфотехнологий, за ее решением стоит желание вернуться в частный сектор. Недавно возникшие разногласия между лидерами соцдемов, по ее словам, в ее уходе существенной роли не сыграли.

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Началось строительство улицы Рейди

Raepress

Сегодня в Таллинне началось строительство приморской улицы Рейди, призванной не только облегчить транспортную ситуацию в центре города, но и предложить горожанам возможность прогулок вдоль морского берега. Строительство рассчитано на 550 дней.

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ВИДЕО: Зюлейха Измайлова о Рейди теэ: это не лучшее решение для зеленых, но мы сделали все возможное

Хотя MTÜ Eesti Roheline Liikumine пыталось остановить проект Рейди теэ, но безуспешно, на сегодняшнем мероприятии по случаю начала строительства присутствовала и вице-мэр Таллинна и председатель партии "Зеленые Эстонии" Зюлейха Измайлова.

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Кубитс: морализаторская позиция Эстонии раздражает все больше. У восточных партнеров есть чему поучиться