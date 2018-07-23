ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Уход Урве Пало с поста министра и начало строительства Рейди теэ

Сегодня, 23 июля, стало известно, что министр предпринимательства и инфотехнологий Урве Пало вышла из Социал-демократической партии и покидает свой пост. Также в этот день в Таллинне началось строительство Рейди теэ. Об этих и других событиях этого понедельника — в нашей традиционной подборке новостей.
Урве Пало вышла из Социал-демократической партии и уходит с поста министра
По данным коммерческого регистра, министр Урве Пало покинула Социал-демократическую партию вчера, 22 июля.
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ФОТО: "Это ее личное дело, несправедливо связывать это с разногласиями в партии". Евгений Осиновский объяснил отставку Урве Пало