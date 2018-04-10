10.04.2018, 21:17

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Уход Саар с ETV+, откровения экс-полицейского, акция протеста против Rail Baltic

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rus.delfi.ee
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ETV+
ETV+Foto: Priit Simson

Сегодня портал Delfi писал о том, что главный редактор телеканала ETV+ Дарья Саар с 25 мая покидает свою должность. Также сегодня в Таллинне состоялась конференция Rail Baltica Global Forum, поэтому на улице собрались протестующие. Об этом, об откровении экс-полицейского о зарплате и других новостях читайте в нашей подборке.

Дарья Саар уходит с поста главреда ETV+

Darja Saar Foto: Vallo Kruuser

Главный редактор телеканала ETV+ Дарья Саар с 25 мая покидает свою должность. Временно ее обязанности будет исполнять член правления ERR Урмас Ору, сообщает rus.err.ee.
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ФОТО и ВИДЕО: В Таллинне проходит очередная акция протеста против Rail Baltic

В Таллинне проходит конференция Rail Baltica Global Forum, поэтому на улице собрались протестующие.
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Экс-полицейский: довольствоваться пустым кошельком и из чувства справедливости рисковать жизнью? Спасибо, с меня хватит

Foto on illustratiivne Foto: Siim Lõvi

В редакцию Delfi Naistekas написала Эге, которая в 2000-х выучилась на полицейского, преследуя благую цель — сделать Эстонию лучше. К настоящему моменту женщина сменила место работы.
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ФОТО: До скорой встречи! Ласнамяэский магазин Lipo закрыт

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Сегодня фотограф Delfi посетил ласнамяэский магазин Lipo и обнаружил, что магазин переезжает.
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ФОТО: В финском магазине отдают бесплатно молоко с истекающим сроком годности

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Пользователь группы ”Русские в Финляндии” на Facebook опубликовал фотографию, на которой видно, что в магазине K-Market близ Хельсинки клиенты могут бесплатно взять себе молоко с истекающим сроком годности, пишет Maaleht.
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Ратас: Rail Baltic — момент истины для балтийского сотрудничества

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Rail Baltic — это первый настолько масштабный коммерческий проект, который страны Балтии осуществляют совместными усилиями, и от его успеха зависит наш кредит доверия, заявил Юри Ратас, открывая конференцию Rail Baltica Global Forum.
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Издание: финны могут показать эстонским камерам скорости средний палец — за бесчинства на дорогах им ничего не будет

Foto: Andres Putting

Финское издание Iltalehti пишет, что летний сезон начался, финны приезжают в Эстонию на отдых на своих автомобилях и могут совершенно безнаказанно бесчинствовать на местных дорогах, поскольку штрафы с них востребовать никто не будет.
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