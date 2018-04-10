ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Уход Саар с ETV+, откровения экс-полицейского, акция протеста против Rail Baltic

Сегодня портал Delfi писал о том, что главный редактор телеканала ETV+ Дарья Саар с 25 мая покидает свою должность. Также сегодня в Таллинне состоялась конференция Rail Baltica Global Forum, поэтому на улице собрались протестующие. Об этом, об откровении экс-полицейского о зарплате и других новостях читайте в нашей подборке.
Дарья Саар уходит с поста главреда ETV+
Главный редактор телеканала ETV+ Дарья Саар с 25 мая покидает свою должность. Временно ее обязанности будет исполнять член правления ERR Урмас Ору, сообщает rus.err.ee. Loe edasi...
ФОТО и ВИДЕО: В Таллинне проходит очередная акция протеста против Rail Baltic
Молодая женщина два года испытывала страдания, а врачи не догадались проверить ее на ВИЧ
Несмотря на то, что у женщины наблюдался ряд присущих для ВИЧ симптомов, ни один из обследовавших ее врачей не додумался до того, чтобы сделать ей соответствующий тест, пишет Eesti Päevaleht. Loe edasi...
ФОТО: До скорой встречи! Ласнамяэский магазин Lipo закрыт
Сегодня фотограф Delfi посетил ласнамяэский магазин Lipo и обнаружил, что магазин переезжает. Loe edasi...
ФОТО: В финском магазине отдают бесплатно молоко с истекающим сроком годности
Пользователь группы ”Русские в Финляндии” на Facebook опубликовал фотографию, на которой видно, что в магазине K-Market близ Хельсинки клиенты могут бесплатно взять себе молоко с истекающим сроком годности, пишет Maaleht. Loe edasi...
Ратас: Rail Baltic — момент истины для балтийского сотрудничества
Rail Baltic — это первый настолько масштабный коммерческий проект, который страны Балтии осуществляют совместными усилиями, и от его успеха зависит наш кредит доверия, заявил Юри Ратас, открывая конференцию Rail Baltica Global Forum. Loe edasi...
Олимпийская чемпионка найдена мертвой на озере
Победительница Олимпиады-1976 по академической гребле в составе сборной ГДР Бригитта Ахренхольц обнаружена мертвой недалеко от Вердера на озере Цернзее. Loe edasi...
Юлия Скрипаль выписана из больницы после отравления, ее отвезли в "безопасное место"
Россиянка Юлия Скрипаль, дочь бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, выписана из больницы в Солсбери, где ее лечили после отравления нервно-паралитическим веществом. Loe edasi...
Юные жители Кохтла-Ярве написали президенту по ее просьбе. ”Я бы увеличила зарплаты”
Выступая в канун 2018 года на площади Вабадузе, президент ЭР Керсти Кальюлайд призвала молодежь писать письма Эстонии, тем, кто ею управляет. ”Дорогая эстонская молодежь, пожалуйста, говорите с нами — с теми, кто сегодня принимает решения. Прошу, запишите свои мысли. Здесь и сейчас. Пишите Эстонии”, — обратилась Кальюлайд с молодым поколениям. Учащиеся Ярвеской русской гимназии Кохтла-Ярве прислушались и написали. Delfi предлагает вам подборку мыслей юных жителей Кохтла-Ярве, которыми они поделились с президентом. Loe edasi...
Издание: финны могут показать эстонским камерам скорости средний палец — за бесчинства на дорогах им ничего не будет
Финское издание Iltalehti пишет, что летний сезон начался, финны приезжают в Эстонию на отдых на своих автомобилях и могут совершенно безнаказанно бесчинствовать на местных дорогах, поскольку штрафы с них востребовать никто не будет. Loe edasi...