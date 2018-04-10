ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Уход Саар с ETV+, откровения экс-полицейского, акция протеста против Rail Baltic

ФОТО и ВИДЕО: В Таллинне проходит очередная акция протеста против Rail Baltic

В Таллинне проходит конференция Rail Baltica Global Forum, поэтому на улице собрались протестующие.

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Экс-полицейский: довольствоваться пустым кошельком и из чувства справедливости рисковать жизнью? Спасибо, с меня хватит

В редакцию Delfi Naistekas написала Эге, которая в 2000-х выучилась на полицейского, преследуя благую цель — сделать Эстонию лучше. К настоящему моменту женщина сменила место работы.

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Молодая женщина два года испытывала страдания, а врачи не догадались проверить ее на ВИЧ

HIV-testi tegemist saab perearstilt ise küsida, ka on avatud anonüümsed kabinetid, kus testi teha võib. Foto: Hendrik Osula

Несмотря на то, что у женщины наблюдался ряд присущих для ВИЧ симптомов, ни один из обследовавших ее врачей не додумался до того, чтобы сделать ей соответствующий тест, пишет Eesti Päevaleht.

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ФОТО: До скорой встречи! Ласнамяэский магазин Lipo закрыт

Foto: Andres Putting

Сегодня фотограф Delfi посетил ласнамяэский магазин Lipo и обнаружил, что магазин переезжает.

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ФОТО: В финском магазине отдают бесплатно молоко с истекающим сроком годности

Tasuta jagatud piim möödunud neljapäeval Masala küla kaupluses. Foto: Igor Kärk

Пользователь группы ”Русские в Финляндии” на Facebook опубликовал фотографию, на которой видно, что в магазине K-Market близ Хельсинки клиенты могут бесплатно взять себе молоко с истекающим сроком годности, пишет Maaleht.

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Ратас: Rail Baltic — момент истины для балтийского сотрудничества

Rail Balticu Riia terminal Foto: www.railbaltica.org

Rail Baltic — это первый настолько масштабный коммерческий проект, который страны Балтии осуществляют совместными усилиями, и от его успеха зависит наш кредит доверия, заявил Юри Ратас, открывая конференцию Rail Baltica Global Forum.

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