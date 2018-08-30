30.08.2018, 21:09

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Уход из жизни Кобзона, выход из эстонской тюрьмы двух педофилов, эксперимент с поиском работы


rus.delfi.ee
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Kobzon ja Putin
Kobzon ja PutinFoto: MISHA JAPARIDZE, AFP

Сегодняшняя новостная сводка напоминает подводку к телепередаче "600 секунд". Ну и денек! И так, сегодняшняя новость про то, что педофил из Ласнамяэ Артур Айбетов вышел на свободу и взялся за старое бьет все рекорды по перепосту в Facebook. Но, как стало сегодня известно, на свободу вышел еще один педофил по кличке "Животное".

Еще была и такая новость: "Друзья сына обещали меня изнасиловать и убить". Родители малолетних хулиганов: государство обвиняет нас, а само бессильно помочь. Ближе к вечеру пришло сообщение, что 22-летняя французская актриса обвинила актера Жерара Депардье в сексуальном насилии и изнасиловании.

И главная новость дня: скончался Иосиф Кобзон, лицо советской эстрады. В этой подборке вы также найдете эксперимент, как журналист искал работу.

Скончался Иосиф Кобзон, лицо советской эстрады

Jossif Kobzon Foto: Anton Denissov, Sputnik

В московской больнице в возрасте 80 лет умер певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон, подтвердил Би-би-си представитель его жены. Пик славы Кобзона пришелся на 1970-80-е годы. Он был лицом советской эстрады и символом эпохи, уступая в популярности разве что Алле Пугачевой.
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ВИДЕО DELFI: “На машине президента можно совершать преступления”. Нарвитяне рассказали, как приезд Кальюлайд повлияет на развитие города

Этой осенью президент Эстонии Керсти Кальюлайд будет работать в Нарве три недели. Ее первая рабочая неделя началась 28 августа. В течение двух дней корреспонденты Delfi сопровождали президента в рамках ее официальных встреч в Нарве.
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ФОТО: Педофил из Ласнамяэ Артур Айбетов вышел на свободу и взялся за старое?

Artur Aibetov Foto: erakogu, Vkontakte

Артур Айбетов (30), который отсидел тюремный срок за преступления сексуального характера против детей и хранение детского порно, вышел на свободу и взялся за старое. Мужчина пишет в соцсетях несовершеннолетним девочкам. Жительница Таллинна Анна стала свидетельницей того, что Айбетов встречался с девочками 11-13 лет и покупал им шоколадки. Более того, в соцсети "ВКонтакте" Айбетов выкладывает фото несовершеннолетних.
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Педофил по кличке ”Животное” после девяти лет за решеткой вышел на свободу

Foto: Albert Truuväärt, Õhtuleht

Вчера из тюрьмы вышел педофил Яанус Рохуметс по кличке ”Животное”. Ранее его признали виновным в совращении малолетних.
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ФОТО и ВИДЕООБЗОР | "И здесь мы обошли американцев". В России состоялась премьера лимузина для Путина

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"Друзья сына обещали меня изнасиловать и убить". Родители малолетних хулиганов: государство обвиняет нас, а само бессильно помочь

Kanuti aias 28.08.2018 Foto: Andres Putting

По словам родителей, все учреждения признаются в своем бессилии в усмирении членов молодежных банд. Лийна и Мартин годами сами гонялись по улицам за своими сбежавшими детьми. Молодежная банда пообещала убить Лийну, если она не оставит своего сына в покое, пишет Eesti Päevaleht.
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Президент Кальюлайд колесила по Нарве на велосипеде, нарушая ПДД

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Во вторник президент Керсти Кальюлайд ездила на велосипеде по окрестностям Нарвы. При этом она нарушила несколько правил ПДД, пишет Õhtuleht.
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Они уходили, чтобы вернуться! Солдаты Одина — снова на улицах Таллинна

Foto: Andres Putting

Два года о них ничего не было слышно. Но они возродились как феникс из пепла. Солдаты Одина — отныне снова на улицах Таллинна.
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Жительница Кейла жалуется, что в местной аптеке ее не стали обслуживать ни на русском языке, ни на английском

Apotheka apteek Foto: Hendrik Osula

Читательница Delfi из Кейла обратилась в редакцию с проблемой, с которой она столкнулась во время посещения аптеки Apotheka в Keila Selver. По ее словам, аптекарь отказалась обслуживать ее на русском языке, но и на английском делать этого не захотела. Представитель сети аптек объясняет инцидент недопониманием.
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"Ищу работу! Все равно где, кем и за сколько". Эксперимент: реально ли в Таллинне трудоустроиться за сутки?

Ekspress Meedia

Сколько времени необходимо, чтобы найти работу? В среду в 14:33 я вошел в тынисмяэское Бюро обслуживания Кассы по безработице. Через 20 часов и 32 минуты рабочее место — найдено. Это было несложно.
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Tallinn Hockey weekend
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Скончался Иосиф Кобзон, лицо советской эстрады

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