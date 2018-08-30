ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Уход из жизни Кобзона, выход из эстонской тюрьмы двух педофилов, эксперимент с поиском работы

Этой осенью президент Эстонии Керсти Кальюлайд будет работать в Нарве три недели. Ее первая рабочая неделя началась 28 августа. В течение двух дней корреспонденты Delfi сопровождали президента в рамках ее официальных встреч в Нарве.

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ФОТО: Педофил из Ласнамяэ Артур Айбетов вышел на свободу и взялся за старое?

Artur Aibetov Foto: erakogu, Vkontakte

Артур Айбетов (30), который отсидел тюремный срок за преступления сексуального характера против детей и хранение детского порно, вышел на свободу и взялся за старое. Мужчина пишет в соцсетях несовершеннолетним девочкам. Жительница Таллинна Анна стала свидетельницей того, что Айбетов встречался с девочками 11-13 лет и покупал им шоколадки. Более того, в соцсети "ВКонтакте" Айбетов выкладывает фото несовершеннолетних.

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Педофил по кличке ”Животное” после девяти лет за решеткой вышел на свободу

Foto: Albert Truuväärt, Õhtuleht

Вчера из тюрьмы вышел педофил Яанус Рохуметс по кличке ”Животное”. Ранее его признали виновным в совращении малолетних.

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ФОТО и ВИДЕООБЗОР | "И здесь мы обошли американцев". В России состоялась премьера лимузина для Путина

На Московском автосалоне прошла мировая премьера российского бренда автомобилей класса "люкс" — Aurus. Лимузин Aurus для Владимира Путина превосходит "кадиллак" президента США Дональда Трампа по нескольким показателям, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

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"Друзья сына обещали меня изнасиловать и убить". Родители малолетних хулиганов: государство обвиняет нас, а само бессильно помочь

Kanuti aias 28.08.2018 Foto: Andres Putting

По словам родителей, все учреждения признаются в своем бессилии в усмирении членов молодежных банд. Лийна и Мартин годами сами гонялись по улицам за своими сбежавшими детьми. Молодежная банда пообещала убить Лийну, если она не оставит своего сына в покое, пишет Eesti Päevaleht.

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Президент Кальюлайд колесила по Нарве на велосипеде, нарушая ПДД

Jaanus Lensment

Во вторник президент Керсти Кальюлайд ездила на велосипеде по окрестностям Нарвы. При этом она нарушила несколько правил ПДД, пишет Õhtuleht.

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Они уходили, чтобы вернуться! Солдаты Одина — снова на улицах Таллинна

Foto: Andres Putting

Два года о них ничего не было слышно. Но они возродились как феникс из пепла. Солдаты Одина — отныне снова на улицах Таллинна.

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