ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Уход из жизни Кобзона, выход из эстонской тюрьмы двух педофилов, эксперимент с поиском работы

Сегодняшняя новостная сводка напоминает подводку к телепередаче "600 секунд". Ну и денек! И так, сегодняшняя новость про то, что педофил из Ласнамяэ Артур Айбетов вышел на свободу и взялся за старое бьет все рекорды по перепосту в Facebook. Но, как стало сегодня известно, на свободу вышел еще один педофил по кличке "Животное".
Еще была и такая новость: "Друзья сына обещали меня изнасиловать и убить". Родители малолетних хулиганов: государство обвиняет нас, а само бессильно помочь. Ближе к вечеру пришло сообщение, что 22-летняя французская актриса обвинила актера Жерара Депардье в сексуальном насилии и изнасиловании.
И главная новость дня: скончался Иосиф Кобзон, лицо советской эстрады. В этой подборке вы также найдете эксперимент, как журналист искал работу.
Скончался Иосиф Кобзон, лицо советской эстрады
В московской больнице в возрасте 80 лет умер певец и депутат ГосдумыИосиф Кобзон, подтвердил Би-би-си представитель его жены. Пик славы Кобзона пришелся на 1970-80-е годы. Он был лицом советской эстрады и символом эпохи, уступая в популярности разве что Алле Пугачевой. Loe edasi...
ВИДЕО DELFI: “На машине президента можно совершать преступления”. Нарвитяне рассказали, как приезд Кальюлайд повлияет на развитие города
ФОТО: Педофил из Ласнамяэ Артур Айбетов вышел на свободу и взялся за старое?
Артур Айбетов (30), который отсидел тюремный срок за преступления сексуального характера против детей и хранение детского порно, вышел на свободу и взялся за старое. Мужчина пишет в соцсетях несовершеннолетним девочкам. Жительница Таллинна Анна стала свидетельницей того, что Айбетов встречался с девочками 11-13 лет и покупал им шоколадки. Более того, в соцсети "ВКонтакте" Айбетов выкладывает фото несовершеннолетних. Loe edasi...
Педофил по кличке ”Животное” после девяти лет за решеткой вышел на свободу
Вчера из тюрьмы вышел педофил Яанус Рохуметс по кличке ”Животное”. Ранее его признали виновным в совращении малолетних. Loe edasi...
ФОТО и ВИДЕООБЗОР | "И здесь мы обошли американцев". В России состоялась премьера лимузина для Путина
"Друзья сына обещали меня изнасиловать и убить". Родители малолетних хулиганов: государство обвиняет нас, а само бессильно помочь
По словам родителей, все учреждения признаются в своем бессилии в усмирении членов молодежных банд. Лийна и Мартин годами сами гонялись по улицам за своими сбежавшими детьми. Молодежная банда пообещала убить Лийну, если она не оставит своего сына в покое, пишет Eesti Päevaleht. Loe edasi...
Президент Кальюлайд колесила по Нарве на велосипеде, нарушая ПДД
Жительница Кейла жалуется, что в местной аптеке ее не стали обслуживать ни на русском языке, ни на английском
Читательница Delfi из Кейла обратилась в редакцию с проблемой, с которой она столкнулась во время посещения аптеки Apotheka в Keila Selver. По ее словам, аптекарь отказалась обслуживать ее на русском языке, но и на английском делать этого не захотела. Представитель сети аптек объясняет инцидент недопониманием. Loe edasi...
"Ищу работу! Все равно где, кем и за сколько". Эксперимент: реально ли в Таллинне трудоустроиться за сутки?
Сколько времени необходимо, чтобы найти работу? В среду в 14:33 я вошел в тынисмяэское Бюро обслуживания Кассы по безработице. Через 20 часов и 32 минуты рабочее место — найдено. Это было несложно. Loe edasi...