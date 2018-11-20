ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Уход Анвельта из политики и активизировавшиеся телефонные мошенники

Порнозвезда Сторми Дэниэлс имела связи с президентом США Дональдом Трампом. В связи с этим у них было заключено соглашение о молчании. Из-за этого Дэниэлс обратилась в суд и наняла адвоката Михаэля Авенатти. Эстонка 20 с лишним лет Марели Миниутти обвиняет Авенатти в домашнем насилии.

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Из ласнамяэского детского сада Arbu из-за задымления эвакуировали детей и работников

Foto: Madis Veltman

Дым был в вентиляционном помещении. На настоящий момент в здании безопасно.

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Касса по безработице отправила людей на курсы, но не факт, что потом они получат работу. "Ни трудовых договоров, ни стажа, ни медстраховки нам не светит"

Töötukassa, töötu Foto: Raido Vint

”Мы сейчас ходим на курсы от Кассы по безработице по специальности ”tugiisik”, — рассказывает группа обратившихся в редакцию "МК-Эстония" женщин. — То есть после их окончания мы будем опорными лицами для инвалидов. При этом только недавно выяснилось, что работу в Ида-Вирумаа по этой специальности найти очень сложно.

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В инфраструктуру приграничных районов Эстонии и России инвестируют 34 млн евро. В Ивангороде построят променад

Villu Jürjo, Narva Aleksandri koguduse õpetaja Foto: Priit Simson

В рамках ратифицированной накануне программы эстонско-российского приграничного сотрудничества будут вложены существенные средства в реконструкцию различных объектов в приграничных районах двух стран, сообщает rus.err.ee.

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Лишенная олимпийской медали российская красавица выступает в "Тондираба"

Anastasia Bryzgalova Foto: Vladimir Pesnya, Sputnik

ТОП Телефонные мошенники вновь активизировались! Ни в коем случае не принимайте звонки с этих номеров и не перезванивайте дополнено в 19:03 Скандально известный продавец автомобилей "держит марку": от покупателя утаили неполадку, ремонт которой стоит бешеных денег Выбираем радиатор: теплоотдача каких батарей выше

В ледовом холле "Тондираба" продолжается чемпионат Европы по керлингу. В сильнейшем дивизионе без поражений выступают женская сборная Швейцарии (6-0) и мужская сборная Швеции (6-0).

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Написавшая Путину письмо 14-летняя девочка покончила с собой

В городе Сафоново Смоленской области покончила с собой 14-летняя девочка, пожаловавшаяся Владимиру Путину на низкую зарплату своей мамы, пишет svoboda.org.

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ФОТО: В Ярвамаа столкнулись легковой автомобиль и перевозивший детей автобус

Õnnetus Järvamaal Foto: Kaspar Pokk

Сегодня в 16.30 на шоссе Тюри-Аркма в волости Тюри в Ярвамаа столкнулись легковой автомобиль и рейсовый автобус.

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Из-за многочисленных нарушений на въезде в Ивангород усилен пограничный контроль

По данным Службы в Сосновом Бору Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в последнее время участились случаи нарушения государственной границы Российской Федерации в Эстонскую Республику.

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Яна Тоом: правительственный кризис показывает, как пренебрежительно Кая Каллас относится к демократии

Foto: Tanel Meos

"Слава Богу, что я не стала членом фракции реформистов", — пишет Яна Тоом в отношении председателя Партии реформ Каи Каллас и ее заявлений.

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