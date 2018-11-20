20.11.2018, 22:00

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Уход Анвельта из политики и активизировавшиеся телефонные мошенники


rus.delfi.ee
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Уход Анвельта из политики и активизировавшиеся телефонные мошенники
Foto: Ilmar Saabas

Сегодня министр внутренних дел Андрес Анвельт объявил об уходе с поста министра и из политики в целом. А телефонные мошенники вновь активизировались — на этот раз у эстонозеельцев хотят выманить деньги мошенники из Тонга в Полинезии. Что еще интересного произошло сегодня — читайте в нашей подборке!

ФОТО и ВИДЕО: Андрес Анвельт уходит с поста министра внутренних дел и покидает политику

Andres Anvelt astub tagasi Foto: Ilmar Saabas

Министр внутренних дел Андрес Анвельт (Социал-демократическая партия) срочно созвал к 16:00 пресс-конференцию. На пресс-конференции он объявил об уходе с поста министра и из политики в целом.
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Телефонные мошенники вновь активизировались! Ни в коем случае не принимайте звонки с этих номеров и не перезванивайте

Oneplus 6 Foto: Hendrik Osula

На этот раз у эстонозеельцев хотят выманить деньги мошенники из Тонга в Полинезии. Если вы ответите на звонок, или же вам придет в голову им перезвонить, то результатом станет большой телефонный счет.
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Трамп имел связь с порнозвездой. Они судились. Теперь актриса-эстонка обвиняет адвоката порнозвезды в насилии

Trump ja Daniels Foto: MANDEL NGAN, ETHAN MILLER, AFP

Порнозвезда Сторми Дэниэлс имела связи с президентом США Дональдом Трампом. В связи с этим у них было заключено соглашение о молчании. Из-за этого Дэниэлс обратилась в суд и наняла адвоката Михаэля Авенатти. Эстонка 20 с лишним лет Марели Миниутти обвиняет Авенатти в домашнем насилии.
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Из ласнамяэского детского сада Arbu из-за задымления эвакуировали детей и работников

Foto: Madis Veltman

Дым был в вентиляционном помещении. На настоящий момент в здании безопасно.
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Касса по безработице отправила людей на курсы, но не факт, что потом они получат работу. "Ни трудовых договоров, ни стажа, ни медстраховки нам не светит"

Töötukassa, töötu Foto: Raido Vint

”Мы сейчас ходим на курсы от Кассы по безработице по специальности ”tugiisik”, — рассказывает группа обратившихся в редакцию "МК-Эстония" женщин. — То есть после их окончания мы будем опорными лицами для инвалидов. При этом только недавно выяснилось, что работу в Ида-Вирумаа по этой специальности найти очень сложно.
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В инфраструктуру приграничных районов Эстонии и России инвестируют 34 млн евро. В Ивангороде построят променад

Villu Jürjo, Narva Aleksandri koguduse õpetaja Foto: Priit Simson

В рамках ратифицированной накануне программы эстонско-российского приграничного сотрудничества будут вложены существенные средства в реконструкцию различных объектов в приграничных районах двух стран, сообщает rus.err.ee.
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Лишенная олимпийской медали российская красавица выступает в "Тондираба"

Anastasia Bryzgalova Foto: Vladimir Pesnya, Sputnik

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В ледовом холле "Тондираба" продолжается чемпионат Европы по керлингу. В сильнейшем дивизионе без поражений выступают женская сборная Швейцарии (6-0) и мужская сборная Швеции (6-0).
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Написавшая Путину письмо 14-летняя девочка покончила с собой

фото иллюстративное Foto: Ester Vaitmaa

В городе Сафоново Смоленской области покончила с собой 14-летняя девочка, пожаловавшаяся Владимиру Путину на низкую зарплату своей мамы, пишет svoboda.org.
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ФОТО: В Ярвамаа столкнулись легковой автомобиль и перевозивший детей автобус

Õnnetus Järvamaal Foto: Kaspar Pokk

Сегодня в 16.30 на шоссе Тюри-Аркма в волости Тюри в Ярвамаа столкнулись легковой автомобиль и рейсовый автобус.
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Из-за многочисленных нарушений на въезде в Ивангород усилен пограничный контроль

фото иллюстративное Foto: Ilmar Saabas

По данным Службы в Сосновом Бору Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в последнее время участились случаи нарушения государственной границы Российской Федерации в Эстонскую Республику.
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Яна Тоом: правительственный кризис показывает, как пренебрежительно Кая Каллас относится к демократии

Foto: Tanel Meos

"Слава Богу, что я не стала членом фракции реформистов", — пишет Яна Тоом в отношении председателя Партии реформ Каи Каллас и ее заявлений.
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Финская таможня подозревает эстонских контрабандистов в поставке 5 тонн снюса

Foto: OLIVIER MORIN, AFP/Scanpix

Финская таможня подозревает, что эстонские контрабандисты в 2018 году перевезли в Финляндию примерно 5 000 килограммов снюса (Снюс — вид табачного изделия. Представляет собой измельченный увлажненный табак, который помещают между верхней (реже — нижней) губой и десной на длительное время — от 30 до 60 минут — прим. ред.).
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ФОТО: У одного столичного гуру монтажа — свой особый взгляд на пожарную безопасность

Nõmme päästekomando

Ныммеская спасательная команда в одном таллиннском доме обнаружила датчик дыма, привинченный к потолку прямо в упаковке.
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Топливная разведка: журналистская рота обнаружила в Таллинне ”дешевый” бензин и картографировала для вас свою операцию!

фото иллюстративное Foto: erakogu

Журналисты Eesti Ekspress изучили стоимость 95 бензина на 80 столичных заправках. На 47 из них топливо стоило одинаково. Разница же между самым дешевым и самым дорогим литром составляла 6,5 центов.
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Главным событием бойцовского представления Warrior Fight 5, состоявшегося на минувшей неделе в Таллинне, был бой в полусреднем весе маардуского боксера Павла Семенова с бывшим чемпионом мира по версии IBF Кассимом Оума (Уганда).
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ФОТО и ВИДЕО: Погибшими в пожаре в Вильяндимаа оказались 97-летняя женщина и ее сыновья. Местные описывают их как приветливых и спокойных людей

В понедельник вечером в деревне Кыйдама в Вильяндимаа погибли 97-летняя женщина и два ее сына. Возгорание началось с кухни. По предварительным данным, из-за неполадок в электросистеме плиты.
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ФОТО и ВИДЕО: Андрес Анвельт уходит с поста министра внутренних дел и покидает политику

20.11.2018
Министр внутренних дел Андрес Анвельт (Социал-демократическая партия) срочно созвал к 16:00 пресс-конференцию. На пресс-конференции он объявил об уходе с поста министра и из политики в целом.
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Телефонные мошенники вновь активизировались! Ни в коем случае не принимайте звонки с этих номеров и не перезванивайте

20.11.2018
На этот раз у эстонозеельцев хотят выманить деньги мошенники из Тонга в Полинезии. Если вы ответите на звонок, или же вам придет в голову им перезвонить, то результатом станет большой телефонный счет.
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Топливная разведка: журналистская рота обнаружила в Таллинне ”дешевый” бензин и картографировала для вас свою операцию!

20.11.2018
Журналисты Eesti Ekspress изучили стоимость 95 бензина на 80 столичных заправках. На 47 из них топливо стоило одинаково. Разница же между самым дешевым и самым дорогим литром составляла 6,5 центов.
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Трамп имел связь с порнозвездой. Они судились. Теперь актриса-эстонка обвиняет адвоката порнозвезды в насилии

20.11.2018
Порнозвезда Сторми Дэниэлс имела связи с президентом США Дональдом Трампом. В связи с этим у них было заключено соглашение о молчании. Из-за этого Дэниэлс обратилась в суд и наняла адвоката Михаэля Авенатти. Эстонка 20 с лишним лет Марели Миниутти обвиняет Авенатти в домашнем насилии.
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