ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Уход Анвельта из политики и активизировавшиеся телефонные мошенники

Сегодня министр внутренних дел Андрес Анвельт объявил об уходе с поста министра и из политики в целом. А телефонные мошенники вновь активизировались — на этот раз у эстонозеельцев хотят выманить деньги мошенники из Тонга в Полинезии. Что еще интересного произошло сегодня — читайте в нашей подборке!
ФОТО и ВИДЕО: Андрес Анвельт уходит с поста министра внутренних дел и покидает политику
Телефонные мошенники вновь активизировались! Ни в коем случае не принимайте звонки с этих номеров и не перезванивайте
На этот раз у эстонозеельцев хотят выманить деньги мошенники из Тонга в Полинезии. Если вы ответите на звонок, или же вам придет в голову им перезвонить, то результатом станет большой телефонный счет. Loe edasi...
Трамп имел связь с порнозвездой. Они судились. Теперь актриса-эстонка обвиняет адвоката порнозвезды в насилии
Порнозвезда Сторми Дэниэлс имела связи с президентом СШАДональдом Трампом. В связи с этим у них было заключено соглашение о молчании. Из-за этого Дэниэлс обратилась в суд и наняла адвоката Михаэля Авенатти. Эстонка 20 с лишним лет Марели Миниутти обвиняет Авенатти в домашнем насилии. Loe edasi...
Из ласнамяэского детского сада Arbu из-за задымления эвакуировали детей и работников
Дым был в вентиляционном помещении. На настоящий момент в здании безопасно. Loe edasi...
Касса по безработице отправила людей на курсы, но не факт, что потом они получат работу. "Ни трудовых договоров, ни стажа, ни медстраховки нам не светит"
”Мы сейчас ходим на курсы от Кассы по безработице по специальности ”tugiisik”, — рассказывает группа обратившихся в редакцию "МК-Эстония" женщин. — То есть после их окончания мы будем опорными лицами для инвалидов. При этом только недавно выяснилось, что работу в Ида-Вирумаа по этой специальности найти очень сложно. Loe edasi...
В инфраструктуру приграничных районов Эстонии и России инвестируют 34 млн евро. В Ивангороде построят променад
В рамках ратифицированной накануне программы эстонско-российского приграничного сотрудничества будут вложены существенные средства в реконструкцию различных объектов в приграничных районах двух стран, сообщает rus.err.ee. Loe edasi...
Лишенная олимпийской медали российская красавица выступает в "Тондираба"
ФОТО: В Ярвамаа столкнулись легковой автомобиль и перевозивший детей автобус
Сегодня в 16.30 на шоссе Тюри-Аркма в волости Тюри в Ярвамаа столкнулись легковой автомобиль и рейсовый автобус. Loe edasi...
Из-за многочисленных нарушений на въезде в Ивангород усилен пограничный контроль
По данным Службы в Сосновом Бору Пограничного управления ФСБРоссии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в последнее время участились случаи нарушения государственной границы Российской Федерации в Эстонскую Республику. Loe edasi...
Яна Тоом: правительственный кризис показывает, как пренебрежительно Кая Каллас относится к демократии
Финская таможня подозревает эстонских контрабандистов в поставке 5 тонн снюса
Финская таможня подозревает, что эстонские контрабандисты в 2018 году перевезли в Финляндию примерно 5 000 килограммов снюса (Снюс — вид табачного изделия. Представляет собой измельченный увлажненный табак, который помещают между верхней (реже — нижней) губой и десной на длительное время — от 30 до 60 минут — прим. ред.). Loe edasi...
ФОТО: У одного столичного гуру монтажа — свой особый взгляд на пожарную безопасность
Ныммеская спасательная команда в одном таллиннском доме обнаружила датчик дыма, привинченный к потолку прямо в упаковке. Loe edasi...
Топливная разведка: журналистская рота обнаружила в Таллинне ”дешевый” бензин и картографировала для вас свою операцию!
Журналисты Eesti Ekspress изучили стоимость 95 бензина на 80 столичных заправках. На 47 из них топливо стоило одинаково. Разница же между самым дешевым и самым дорогим литром составляла 6,5 центов. Loe edasi...
ВИДЕО: Смотрите, как маардуский боксер победил бывшего чемпиона мира
Главным событием бойцовского представления Warrior Fight 5, состоявшегося на минувшей неделе в Таллинне, был бой в полусреднем весе маардуского боксера Павла Семенова с бывшим чемпионом мира по версии IBF Кассимом Оума (Уганда). Loe edasi...
ФОТО и ВИДЕО: Погибшими в пожаре в Вильяндимаа оказались 97-летняя женщина и ее сыновья. Местные описывают их как приветливых и спокойных людей
В понедельник вечером в деревне Кыйдама в Вильяндимаа погибли 97-летняя женщина и два ее сына. Возгорание началось с кухни. По предварительным данным, из-за неполадок в электросистеме плиты. Loe edasi...