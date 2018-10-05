05.10.2018, 21:45

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Угроза взрывом автобусу Lux Express, страсти вокруг флага в Таллиннском горсобрании и 5 побед Тянака


rus.delfi.ee
EST 2
TOPSHOT-AUTO-RALLY-TUR
TOPSHOT-AUTO-RALLY-TURFoto: OZAN KOSE, AFP

- Страсти вокруг государственного флага в зале Таллиннского горсобрания накаляются. К делу был привлечен эксперт.
- Следовавшему из Петербурга в Таллинн автобусу Lux Express угрожали взрывом.
- Во второй день британского этапа чемпионата мира по авторалли гонщики преодолели на дорогах Уэльса 8 спецучастков, 5 из которых выиграл Отт Тянак ("Тойота")!

ВИДЕО: Страсти вокруг государственного флага в зале Таллиннского горсобрания накаляются. К делу был привлечен эксперт

Вопрос о том, что в зале для заседаний Таллиннского горсобрания на постоянной основе должен находиться большой флаг Эстонии, был поднят еще летом, но решения пока не получил.
Loe edasi...

Следовавшему из Петербурга в Таллинн автобусу Lux Express угрожали взрывом

Lux Expressi buss, pilt on illustratiivne Foto: Ilmar Saabas

Вчера в 18:35 в расположенную в Петербурге службу обслуживания клиентов Lux Express поступил звонок с сообщением о том, что в следующем направлением Петербург-Таллинн автобусе заложена бомба.
Loe edasi...

ФОТО: Тянак-шоу на дорогах Уэльса. Эстонец выиграл 5 заездов за один день!

Walesi ralli 2018 Foto: McKlein, Toyota Gazoo Racing WRC

Во второй день британского этапа чемпионата мира по авторалли гонщики преодолели на дорогах Уэльса 8 спецучастков, 5 из которых выиграл Отт Тянак ("Тойота")!
Loe edasi...

Из кольца за 299 евро выпал камень. Кто оказался виноват, и что пришлось делать?

Foto: Ilmar Saabas

В сентябре прошлого года покупатель приобрел в магазине Aleksi Kuld золотое кольцо с розовым кварцев за 299 евро.
Loe edasi...

Палдиская погоня: предполагаемый угонщик авто сориентировался молниеносно. Но полиция тоже не дремала

фото иллюстративное Foto: Karli Saul

В понедельник в районе полудня в Палдиски полиция задержала 38-летнего водителя, управлявшего угнанным авто Ford Focus. С большой долей вероятности, этот же мужчина пару часов назад и украл автомобиль.
Loe edasi...

На яхте в Рижском заливе захватили заложника: судно штурмовали бойцы спецназа и армия

Foto: rus.DELFI.lv

В минувшую среду в Госполицию поступило сообщение о том, что на борту яхты, которая находится в Балтийском море, в заложники взят гражданин Латвии. К операции по освобождения заложника незамедлительно приступило антитеррористический батальон "Омега", пограничники и Национальные вооруженные силы Латвии. В ходе масштабной операции общими усилиями удалось освободить заложника и задержать подозреваемого. Это первая в истории Латвии операция по освобождению заложника в море.
Loe edasi...

ВИДЕО DELFI│ “Жить в стране и не знать языка — несерьезно”. Кузнецы из Украины рассказали, почему всей семьей переехали в Эстонию

Олександр и Олег Гижа — уроженцы Винницы. В Эстонию они переехали по работе. Они работают в таллиннской кузнице AES Triplex.
Loe edasi...

ФОТО: В Таллинне на стройплощадке небоскреба Skyon обнаружены редкие старинные предметы

Skyon väljakaevamised Foto: Urmas Kamdron

ТОП

Компания Capital Mill возводит на улице Маакри небоскреб Skyon, на месте которого в настоящее время проводятся археологические раскопки. В течение пары недель удалось обнаружить редкие монеты, пряжки и кольца, а также пушечное ядро и кусок уникального печного кафеля.
Loe edasi...

Сбив в Нарве 12-летнего мальчика, водитель отвез его в больницу и сказал не говорить родителям

Pommikahtlus Narva mnt 13 juures Foto: Madis Veltman

30 сентября около 20 часов на регулируемом пешеходном переходе на перекрестке улиц Креэнхольми и Кересе автомобиль, предположительно Honda серого цвета, наехал на 12-летнего мальчика, который получил травмы.
Loe edasi...

”Нам страшно, мы устали!” Есть ли у жителей Ласнамяэ надежда на безопасное пространство, или План по спасению рынка Паэ

Pae turg Foto: Ilmar Saabas

Вечером в пятницу, 14 сентября, на ласнамяэском рынке Паэ мужчина средних лет в ходе ссоры выхватил нож и порезал троих своих собутыльников. По мнению местных жителей, это предсказуемая кульминация беспредела, который уже много лет творится на рынке и в его окрестностях.
Loe edasi...

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Угроза взрывом автобусу Lux Express, страсти вокруг флага в Таллиннском горсобрании и 5 побед Тянака

05.10.2018
- Страсти вокруг государственного флага в зале Таллиннского горсобрания накаляются. К делу был привлечен эксперт.
- Следовавшему из Петербурга в Таллинн автобусу Lux Express угрожали взрывом.
- Во второй день британского этапа чемпионата мира по авторалли гонщики преодолели на дорогах Уэльса 8 спецучастков, 5 из которых выиграл Отт Тянак ("Тойота")!
Подробнее


Студия DELFI | Новый интернет-журнал RUS.EDASI.ORG - кому и зачем?

05.10.2018
Нынешняя осень в общественной жизни Эстонии выдалась довольно активной. Появляются новые политические движения, а также новые средства информации на русском языке. Да, впервые за несколько лет в нашей стране не закрыли, а наоборот, открыли, новое серьезное печатное онлайн-издание. Речь идет об интернет-журнале "для интеллекта и духа" rus.edasi.org, главный редактор которого Иван Лаврентьев сегодня в нашей студии.
Подробнее


МНЕНИЕ: Теневое правительство — добавим свежести в эстонскую политику

05.10.2018
Eesti Päevaleht и Delfi начали журналистский эксперимент, предоставив трибуну политическому движению “Ээсти 200” в форме теневого правительства. Нами движет желание освежить политический ландшафт, сделать его более содержательным и добавить элемент игры.
Подробнее

Meeste käekell Daniel Wellington DW00100009
189,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100052
169,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100038
169,- €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper York Silver DW00100089
219,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106782001
117,90 €
70,74 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
371,07 €

Британский министр назвал Россию государством-изгоем

05.10.2018
Великобритания считает Россию "государством-изгоем" в свете сообщений британских и нидерландских разведведомств, обвинивших Москву в кибератаках. Об этом, как пишет Deutsche Welle, заявил британский министр обороны Гэвин Уильямсон в ходе визита в ФРГ.
Подробнее




ВИДЕО: Параллельный мир наркозависимости. ”Приличные наркоманы” — кто они?

05.10.2018
Обычно, когда речь заходит о наркоманах, представление рисует опустившихся людей, глухие трущебы и шприцы. Но существует и параллельный мир, в котором люди употребляют наркотики более осознанно и продуманно.
Подробнее