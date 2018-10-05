ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Угроза взрывом автобусу Lux Express, страсти вокруг флага в Таллиннском горсобрании и 5 побед Тянака

- Страсти вокруг государственного флага в зале Таллиннского горсобрания накаляются. К делу был привлечен эксперт. - Следовавшему из Петербурга в Таллинн автобусу Lux Express угрожали взрывом. - Во второй день британского этапа чемпионата мира по авторалли гонщики преодолели на дорогах Уэльса 8 спецучастков, 5 из которых выиграл Отт Тянак ("Тойота")!
ВИДЕО: Страсти вокруг государственного флага в зале Таллиннского горсобрания накаляются. К делу был привлечен эксперт
Следовавшему из Петербурга в Таллинн автобусу Lux Express угрожали взрывом
Вчера в 18:35 в расположенную в Петербурге службу обслуживания клиентов Lux Express поступил звонок с сообщением о том, что в следующем направлением Петербург-Таллинн автобусе заложена бомба. Loe edasi...
ФОТО: Тянак-шоу на дорогах Уэльса. Эстонец выиграл 5 заездов за один день!
Во второй день британского этапа чемпионата мира по авторалли гонщики преодолели на дорогах Уэльса 8 спецучастков, 5 из которых выиграл Отт Тянак ("Тойота")! Loe edasi...
Из кольца за 299 евро выпал камень. Кто оказался виноват, и что пришлось делать?
В сентябре прошлого года покупатель приобрел в магазине Aleksi Kuld золотое кольцо с розовым кварцев за 299 евро. Loe edasi...
Палдиская погоня: предполагаемый угонщик авто сориентировался молниеносно. Но полиция тоже не дремала
В понедельник в районе полудня в Палдиски полиция задержала 38-летнего водителя, управлявшего угнанным авто Ford Focus. С большой долей вероятности, этот же мужчина пару часов назад и украл автомобиль. Loe edasi...
На яхте в Рижском заливе захватили заложника: судно штурмовали бойцы спецназа и армия
В минувшую среду в Госполицию поступило сообщение о том, что на борту яхты, которая находится в Балтийском море, в заложники взят гражданин Латвии. К операции по освобождения заложника незамедлительно приступило антитеррористический батальон "Омега", пограничники и Национальные вооруженные силы Латвии. В ходе масштабной операции общими усилиями удалось освободить заложника и задержать подозреваемого. Это первая в истории Латвии операция по освобождению заложника в море. Loe edasi...
ВИДЕО DELFI│ “Жить в стране и не знать языка — несерьезно”. Кузнецы из Украины рассказали, почему всей семьей переехали в Эстонию
Олександр и Олег Гижа — уроженцы Винницы. В Эстонию они переехали по работе. Они работают в таллиннской кузнице AES Triplex. Loe edasi...
ФОТО: В Таллинне на стройплощадке небоскреба Skyon обнаружены редкие старинные предметы
Компания Capital Mill возводит на улице Маакри небоскреб Skyon, на месте которого в настоящее время проводятся археологические раскопки. В течение пары недель удалось обнаружить редкие монеты, пряжки и кольца, а также пушечное ядро и кусок уникального печного кафеля. Loe edasi...
Сбив в Нарве 12-летнего мальчика, водитель отвез его в больницу и сказал не говорить родителям
30 сентября около 20 часов на регулируемом пешеходном переходе на перекрестке улиц Креэнхольми и Кересе автомобиль, предположительно Honda серого цвета, наехал на 12-летнего мальчика, который получил травмы. Loe edasi...
”Нам страшно, мы устали!” Есть ли у жителей Ласнамяэ надежда на безопасное пространство, или План по спасению рынка Паэ
Вечером в пятницу, 14 сентября, на ласнамяэском рынке Паэ мужчина средних лет в ходе ссоры выхватил нож и порезал троих своих собутыльников. По мнению местных жителей, это предсказуемая кульминация беспредела, который уже много лет творится на рынке и в его окрестностях. Loe edasi...