ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Угроза взрывом автобусу Lux Express, страсти вокруг флага в Таллиннском горсобрании и 5 побед Тянака

Во второй день британского этапа чемпионата мира по авторалли гонщики преодолели на дорогах Уэльса 8 спецучастков, 5 из которых выиграл Отт Тянак ("Тойота")!

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Из кольца за 299 евро выпал камень. Кто оказался виноват, и что пришлось делать?

В сентябре прошлого года покупатель приобрел в магазине Aleksi Kuld золотое кольцо с розовым кварцев за 299 евро.

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Палдиская погоня: предполагаемый угонщик авто сориентировался молниеносно. Но полиция тоже не дремала

фото иллюстративное Foto: Karli Saul

В понедельник в районе полудня в Палдиски полиция задержала 38-летнего водителя, управлявшего угнанным авто Ford Focus. С большой долей вероятности, этот же мужчина пару часов назад и украл автомобиль.

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На яхте в Рижском заливе захватили заложника: судно штурмовали бойцы спецназа и армия

В минувшую среду в Госполицию поступило сообщение о том, что на борту яхты, которая находится в Балтийском море, в заложники взят гражданин Латвии. К операции по освобождения заложника незамедлительно приступило антитеррористический батальон "Омега", пограничники и Национальные вооруженные силы Латвии. В ходе масштабной операции общими усилиями удалось освободить заложника и задержать подозреваемого. Это первая в истории Латвии операция по освобождению заложника в море.

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ВИДЕО DELFI│ “Жить в стране и не знать языка — несерьезно”. Кузнецы из Украины рассказали, почему всей семьей переехали в Эстонию

Олександр и Олег Гижа — уроженцы Винницы. В Эстонию они переехали по работе. Они работают в таллиннской кузнице AES Triplex.

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ФОТО: В Таллинне на стройплощадке небоскреба Skyon обнаружены редкие старинные предметы

Skyon väljakaevamised Foto: Urmas Kamdron

ТОП ”Нам страшно, мы устали!” Есть ли у жителей Ласнамяэ надежда на безопасное пространство, или План по спасению рынка Паэ ФОТО и ВИДЕО ВИДЕО DELFI│ “Жить в стране и не знать языка — несерьезно”. Кузнецы из Украины рассказали, почему всей семьей переехали в Эстонию зарплата — выше средней по ЭР Продавец, годами торгующий вместо нормальных автомобилей ”корытами”, безнаказанно продолжает свою деятельность

Компания Capital Mill возводит на улице Маакри небоскреб Skyon, на месте которого в настоящее время проводятся археологические раскопки. В течение пары недель удалось обнаружить редкие монеты, пряжки и кольца, а также пушечное ядро и кусок уникального печного кафеля.

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Сбив в Нарве 12-летнего мальчика, водитель отвез его в больницу и сказал не говорить родителям

Pommikahtlus Narva mnt 13 juures Foto: Madis Veltman

30 сентября около 20 часов на регулируемом пешеходном переходе на перекрестке улиц Креэнхольми и Кересе автомобиль, предположительно Honda серого цвета, наехал на 12-летнего мальчика, который получил травмы.

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”Нам страшно, мы устали!” Есть ли у жителей Ласнамяэ надежда на безопасное пространство, или План по спасению рынка Паэ

Вечером в пятницу, 14 сентября, на ласнамяэском рынке Паэ мужчина средних лет в ходе ссоры выхватил нож и порезал троих своих собутыльников. По мнению местных жителей, это предсказуемая кульминация беспредела, который уже много лет творится на рынке и в его окрестностях.

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