ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Уголовники в рядах Isamaa, а также внезапный и непонятный прилет в Нарву Олега Гросса и Эдгара Сависаара

Среди членов партии Isamaa — 261 человек наказаны в уголовном порядке. Примерно у половины в данный момент имеется действующее наказание.
Олег Гросс и Эдгар Сависаар прилетели сегодня в Нарву на вертолете, но какого-то совместного заявления не сделали. Провели в приграничном городе около двух часов, и о цели визита остается только догадываться.
Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.
Женщина недоумевает: ”мне пришлось вернуть государству более 1000 евро детских пособий, хотя это была их ошибка!”
В редакцию Naistekas обратилась Хелен, которой пришлось вернуть государству детское пособие, которое, как выяснилось, выплачивалось ей безосновательно. Женщина считает это несправедливым и отмечает, что ни в чем не виновата. Loe edasi…
Уголовники в рядах Isamaa: убийство кирпичом, воровство электричества, побои соседа лопатой, выращивание конопли и прочие истории
Среди членов партии Isamaa — 261 человек наказан в уголовном порядке. Примерно у половины в данный момент имеется действующее наказание. Loe edasi…
Убивший жену мусульманин отказался от уборки в тюрьме из-за Рамадана. Дело кончилось судами
В Латвии ведомство по борьбе с коррупцией провели обыск в доме и кабинете мэра Риги Нила Ушакова
ВЛатвии работники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией(БПБК) пришли в Рижскую думу и проводят процессуальные действия. Об этом сообщает латвийский Delfi со ссылкой на агентство LETA. Loe edasi…
ФОТО | Всему виной снег: в Йыгевамаа съехал с дороги перевозивший химикаты грузовик
Вчера вечером в Лыунаский спасательный центр сообщили о ДТП в деревне Пиккнурме в Йыгевамаа, где съехал с дороги грузовик с полуприцепом. Loe edasi…
Автобусный хаос в Таллинне продлится до двух месяцев: новые расписания, задержки и другие перемены
Решившаяся на самоубийство при помощи врачей мать четырех детей: пожалуйста, давайте без драмы!
Страдающая от неизлечимой болезни бывшая учительница танцев Яне Паберит (47) выбрала ассистированное самоубийство, чтобы уберечь своих близких от необходимости ухаживать за ней, пишет Eesti Ekspress. Loe edasi…
ФОТО И ВИДЕО: Эдгар Сависаар и Олег Гросс слетали в Нарву на вертолете
Около 13.30 предприниматель Олег Гросс, собственник сети магазинов Grossi, забрал на своем личном вертолете на хуторе Хундисильма основателя Центристской партии Эдгара Сависаара, отправившись вместе с ним в Нарву. Loe edasi…
Налоговый департамент вернет людям 141 млн евро переплаченного подоходного налога
По предварительным данным Налогово-таможенного департамента (MTA), люди, которые использовали меньше не облагаемого налогом дохода, чем предусмотрено, могут попросить вернуть в общей сложности 141 млн евро переплаченного подоходного налога. Loe edasi…
Таллинн годами не выполняет решение суда. Разгневанный бизнесмен обещает устроить в Старом городе картофельное поле
По словам вице-президента ЕврокомиссииАндруса Ансипа, с дезинформацией следует бороться, чтобы демократия вообще сохранилась. К сожалению, у транслирующих месседжи Кремля твердая почва и в Эстонии. Loe edasi…
Страдающий от тяжелого заболевания Яанно Пуусепп: в Эстонии нужно разрешить эвтаназию
Страдающей от муковисцидоза Яанно Пуусепп считает, что в Эстонии нужно разрешить эвтаназию, что позволило бы смертельно больным людям достойно уйти из жизни. Loe edasi…
Эдгар Сависаар с Олегом Гроссом прилетев в Нарву на вертолете, пробыли в пограничном городе около двух часов. Ради солянки и ананасового сока?
Эдгар Сависаар, прилетев в Нарву в начале второго на личном вертолете Олега Гросса, пробыл в пограничном городе до 16.45. Зачем предприниматель и политик посетили Нарву, непонятно. Гросс и Сависсар говорят, что давно знакомы, и совместным визитом никакого заявления сделать не хотели. Loe edasi…
Международная группа астрономов опровергла общепринятую модель Вселенной
Международная группа астрономов пришла к выводу, что плотность темной энергии, из-за которой Вселенная расширяется с ускорением, должна со временем увеличиваться. Статья ученых опубликована в журнале Nature Astronomy. Loe edasi…
Скандально известный бизнесмен объявлен банкротом и взять с него нечего — гол как сокол
”Специалист по урегулированию конфликтов” Меэлис Лао (52), несмотря на запрет на ведение бизнеса, скандальное прошлое и вступившее в декабре в силу банкротство хочет начать все с чистого листа, пишет Eesti Ekspress. Loe edasi…