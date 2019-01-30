ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Уголовники в рядах Isamaa, а также внезапный и непонятный прилет в Нарву Олега Гросса и Эдгара Сависаара

Тунисец Мохамед Хельми Ебнуни (Mohamed Helmi Jebnouni) отбывает наказание за убийство своей жены-эстонки. Недавно он обратился в суд ввиду того, что не желает работать уборщиком во время Рамадана, пишет Eesti Ekspress.

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В Латвии ведомство по борьбе с коррупцией провели обыск в доме и кабинете мэра Риги Нила Ушакова

Foto: Ints Kalninš, REUTERS

В Латвии работники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией(БПБК) пришли в Рижскую думу и проводят процессуальные действия. Об этом сообщает латвийский Delfi со ссылкой на агентство LETA.

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ФОТО | Всему виной снег: в Йыгевамаа съехал с дороги перевозивший химикаты грузовик

Pikknurme õnnetus Foto: Lõuna päästekesus

Вчера вечером в Лыунаский спасательный центр сообщили о ДТП в деревне Пиккнурме в Йыгевамаа, где съехал с дороги грузовик с полуприцепом.

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Автобусный хаос в Таллинне продлится до двух месяцев: новые расписания, задержки и другие перемены

Tallinna Linnatranspordi AS esitles uusi busse Foto: Madis Veltman

ТОП Автобусный хаос в Таллинне продлится до двух месяцев: новые расписания, задержки и другие перемены Решившаяся на самоубийство при помощи врачей мать четырех детей: пожалуйста, давайте без драмы! ”Враги и разбойники = Россия!” Тут такое правило. Донбасс глазами эстонского журналиста ЭКСКЛЮЗИВ

С пятницы Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) перенимает заключенный с MRP Linna Liinid договор, что из-за нехватки автобусов и водителей вызовет задержки в расписаниях.

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Решившаяся на самоубийство при помощи врачей мать четырех детей: пожалуйста, давайте без драмы!

VEENDUNUD: Jane Paberit ei kahtle, et abistatud enesetapp on tema jaoks täielikult õige tee. Rauno Volmar

Страдающая от неизлечимой болезни бывшая учительница танцев Яне Паберит (47) выбрала ассистированное самоубийство, чтобы уберечь своих близких от необходимости ухаживать за ней, пишет Eesti Ekspress.

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ФОТО И ВИДЕО: Эдгар Сависаар и Олег Гросс слетали в Нарву на вертолете

Около 13.30 предприниматель Олег Гросс, собственник сети магазинов Grossi, забрал на своем личном вертолете на хуторе Хундисильма основателя Центристской партии Эдгара Сависаара, отправившись вместе с ним в Нарву.

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Налоговый департамент вернет людям 141 млн евро переплаченного подоходного налога

Hannes Udde ja Evelyn Liivamägi Foto: Rauno Volmar

По предварительным данным Налогово-таможенного департамента (MTA), люди, которые использовали меньше не облагаемого налогом дохода, чем предусмотрено, могут попросить вернуть в общей сложности 141 млн евро переплаченного подоходного налога.

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Таллинн годами не выполняет решение суда. Разгневанный бизнесмен обещает устроить в Старом городе картофельное поле