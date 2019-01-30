30.01.2019, 21:54

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Уголовники в рядах Isamaa, а также внезапный и непонятный прилет в Нарву Олега Гросса и Эдгара Сависаара


rus.delfi.ee
EST
Edgar Savisaar lendab Hundisilmalt ära 30.01.2019
Edgar Savisaar lendab Hundisilmalt ära 30.01.2019Foto: Andres Putting

Среди членов партии Isamaa — 261 человек наказаны в уголовном порядке. Примерно у половины в данный момент имеется действующее наказание.

Олег Гросс и Эдгар Сависаар прилетели сегодня в Нарву на вертолете, но какого-то совместного заявления не сделали. Провели в приграничном городе около двух часов, и о цели визита остается только догадываться.

Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.

Женщина недоумевает: ”мне пришлось вернуть государству более 1000 евро детских пособий, хотя это была их ошибка!”

Rase naine Foto: Sven Arbet

В редакцию Naistekas обратилась Хелен, которой пришлось вернуть государству детское пособие, которое, как выяснилось, выплачивалось ей безосновательно. Женщина считает это несправедливым и отмечает, что ни в чем не виновата.
Loe edasi…

Уголовники в рядах Isamaa: убийство кирпичом, воровство электричества, побои соседа лопатой, выращивание конопли и прочие истории

Illustratsioon: Toom Tragel

Среди членов партии Isamaa — 261 человек наказан в уголовном порядке. Примерно у половины в данный момент имеется действующее наказание.
Loe edasi…

Убивший жену мусульманин отказался от уборки в тюрьме из-за Рамадана. Дело кончилось судами

Teet Malsroos

Тунисец Мохамед Хельми Ебнуни (Mohamed Helmi Jebnouni) отбывает наказание за убийство своей жены-эстонки. Недавно он обратился в суд ввиду того, что не желает работать уборщиком во время Рамадана, пишет Eesti Ekspress.
Loe edasi…

В Латвии ведомство по борьбе с коррупцией провели обыск в доме и кабинете мэра Риги Нила Ушакова

Foto: Ints Kalninš, REUTERS

В Латвии работники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией(БПБК) пришли в Рижскую думу и проводят процессуальные действия. Об этом сообщает латвийский Delfi со ссылкой на агентство LETA.
Loe edasi…

ФОТО | Всему виной снег: в Йыгевамаа съехал с дороги перевозивший химикаты грузовик

Pikknurme õnnetus Foto: Lõuna päästekesus

Вчера вечером в Лыунаский спасательный центр сообщили о ДТП в деревне Пиккнурме в Йыгевамаа, где съехал с дороги грузовик с полуприцепом.
Loe edasi…

Автобусный хаос в Таллинне продлится до двух месяцев: новые расписания, задержки и другие перемены

Tallinna Linnatranspordi AS esitles uusi busse Foto: Madis Veltman

ТОП

С пятницы Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) перенимает заключенный с MRP Linna Liinid договор, что из-за нехватки автобусов и водителей вызовет задержки в расписаниях.
Loe edasi…

Решившаяся на самоубийство при помощи врачей мать четырех детей: пожалуйста, давайте без драмы!

VEENDUNUD: Jane Paberit ei kahtle, et abistatud enesetapp on tema jaoks täielikult õige tee. Rauno Volmar

Страдающая от неизлечимой болезни бывшая учительница танцев Яне Паберит (47) выбрала ассистированное самоубийство, чтобы уберечь своих близких от необходимости ухаживать за ней, пишет Eesti Ekspress.
Loe edasi…

ФОТО И ВИДЕО: Эдгар Сависаар и Олег Гросс слетали в Нарву на вертолете

Около 13.30 предприниматель Олег Гросс, собственник сети магазинов Grossi, забрал на своем личном вертолете на хуторе Хундисильма основателя Центристской партии Эдгара Сависаара, отправившись вместе с ним в Нарву.
Loe edasi…

Налоговый департамент вернет людям 141 млн евро переплаченного подоходного налога

Hannes Udde ja Evelyn Liivamägi Foto: Rauno Volmar

По предварительным данным Налогово-таможенного департамента (MTA), люди, которые использовали меньше не облагаемого налогом дохода, чем предусмотрено, могут попросить вернуть в общей сложности 141 млн евро переплаченного подоходного налога.
Loe edasi…

Таллинн годами не выполняет решение суда. Разгневанный бизнесмен обещает устроить в Старом городе картофельное поле

Fotokollaaž

Таллиннская горуправа уже семь лет не выполняет решение суда, которое велит ей снести расположенные в Старом городе у церкви Нигулисте строения и их части. Их построил сам город, при этом самовольно и на чужой земле, пишет Eesti Ekspress.
Loe edasi…

Ансип: от чего же нужно спасать Эстонию?

Andrus Ansip Foto: Priit Simson

По словам вице-президента Еврокомиссии Андруса Ансипа, с дезинформацией следует бороться, чтобы демократия вообще сохранилась. К сожалению, у транслирующих месседжи Кремля твердая почва и в Эстонии.
Loe edasi…

Страдающий от тяжелого заболевания Яанно Пуусепп: в Эстонии нужно разрешить эвтаназию

Janno Puusepp Foto: Argo Ingver

Страдающей от муковисцидоза Яанно Пуусепп считает, что в Эстонии нужно разрешить эвтаназию, что позволило бы смертельно больным людям достойно уйти из жизни.
Loe edasi…

Эдгар Сависаар с Олегом Гроссом прилетев в Нарву на вертолете, пробыли в пограничном городе около двух часов. Ради солянки и ананасового сока?

Foto: Roman Vikulov, Delfi

Эдгар Сависаар, прилетев в Нарву в начале второго на личном вертолете Олега Гросса, пробыл в пограничном городе до 16.45. Зачем предприниматель и политик посетили Нарву, непонятно. Гросс и Сависсар говорят, что давно знакомы, и совместным визитом никакого заявления сделать не хотели.
Loe edasi…

Международная группа астрономов опровергла общепринятую модель Вселенной

41FP120203C725 Foto: AFP, AFP/Scanpix

Международная группа астрономов пришла к выводу, что плотность темной энергии, из-за которой Вселенная расширяется с ускорением, должна со временем увеличиваться. Статья ученых опубликована в журнале Nature Astronomy.
Loe edasi…

Скандально известный бизнесмен объявлен банкротом и взять с него нечего — гол как сокол

Fotomontaaž

”Специалист по урегулированию конфликтов” Меэлис Лао (52), несмотря на запрет на ведение бизнеса, скандальное прошлое и вступившее в декабре в силу банкротство хочет начать все с чистого листа, пишет Eesti Ekspress.
Loe edasi…

Читайте также: