25.01.2019, 21:00

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Удивительные тюремные истории, тревоги НАТО о судьбах Нарвы. А также грядущий колотун!


rus.delfi.ee
EST
loomaaias
фото иллюстративноеFoto: Siim Lõvi

Итак, итоги пятницы!

  • ”Это пытки неоказанием медпомощи”. Мать подследственного — о его безотрадном тюремном быте
  • Мужчину из Харьюмаа приговорили к 8 месяцам тюрьмы за просмотр порно с несовершеннолетними: наблюдал за мастурбацией 16-17-летних юношей
  • Atlantic: в НАТО опасаются повторения крымских событий в Эстонии, предполагая, что Нарва может стать эпицентром конфликта
  • Taxify заблокировала телефонные номера МуПо. Ведомство не может проверить деятельность их водителей
  • ВИДЕО: ”Она сама так под гору разогналась!” Суд назначил превышавшему скорость российскому туристу 6 дней ареста
  • Прогноз погоды: последние январские выходные будут по-настоящему зимними!
  • Ведьма Алиса объявила голодовку, чтобы Рийгикогу изменил решение по вопросу звероферм

Объявление на портале CVKeskus: требуется гадалка по телефону. Работа на дому, зарплата — до 1500 евро. Пожилые и инвалиды приветствуются!

Tarot kaardid Foto: Priit Simson

На портале CVKeskus имеется объявление о работе. Разыскивают предсказательницу для удаленной работы по телефону. Надо предсказывать будущее.
Loe edasi...

В Рапламаа волк перепрыгнул через высокий забор, загрыз одну собаку, другую — покусал, а потом испражнился под елью

Katrin Bortnik

На прошлой неделе в Рапламаа в деревне Паэ волк напал на собак. Не спас даже высокий сетчатый забор. Одну собаку он загрыз, вторую — покусал, пишет Maaleht.
Loe edasi...

Родители школьников Харку жалуются: школьные автобусы технически неисправны и постоянно опаздывают

Foto: erakogu

Читатель Pere ja Kodu пишет, что сегодня (в четверг — прим. ред) утром многие дети одной из самых богатых волостей Эстонии — Харку — снова не добрались до школы на школьном автобусе, школьный автобус H2 просто отказал по дороге. Вдобавок поездка на школьных автобусах ATKO небезопасна, автобусы постоянно сломаны, и один даже ехал с открытой дверью. Мерзнущие на морозе на остановке дети ATKO тоже не интересуют.
Loe edasi...

КТО НА ФОТО? Самурай, элитный район или человек с особыми потребностями? Министерство соцдел поставило на место жителей кейлаского ”элитного района”

Foto: Delfi lugeja

ТОП

В Кейла возле магазина Grossi читатель Delfi заметил рекламу, призывающую прохожих угадать, кто изображен на фотографии — самурай, житель элитного района, человек с особыми потребностями (инвалид) или кто-то еще.
Loe edasi...

”Это пытки неоказанием медпомощи”. Мать подследственного — о его безотрадном тюремном быте

фото иллюстративное Foto: Rauno Volmar

Недавно на нашем портале была опубликована статья ”Забрали даже обувь, отказывают в медпомощи. Муж объявит голодовку”. Супруга заключенного — об условиях и обращении в тюрьме. Минюст опровергает”. С редакцией Delfi связалась Галина (имя изменено, настоящие имя и фамилия редакции известны), представившаяся матерью подследственного. Она подтвердила информацию автора письма из прошлой статьи, а также рассказала подробности пребывания в местах заключения ее собственного сына.
Loe edasi...

Мужчину из Харьюмаа приговорили к 8 месяцам тюрьмы за просмотр порно с несовершеннолетними: наблюдал за мастурбацией 16-17-летних юношей

Netipervert Foto: Anni Õnneleid

54-летний житель Харьюского уезда приговорен к реальному лишению свободы сроком на 8 месяцев за неоднократное сознательное наблюдение посредством веб-камеры за людьми младше 18 лет в порнографических ситуациях и за хранение изображений, относящихся к категории детского порно, сообщает rus.err.ee.
Loe edasi...

Atlantic: в НАТО опасаются повторения крымских событий в Эстонии, предполагая, что Нарва может стать эпицентром конфликта

Narva linnus Foto: Pressifoto

НАТО опасается, что русскоязычный город Нарва в Эстонии, который находится на границе с Россией, станет эпицентром нового конфликта, а значит и вызовом для военного альянса Запада, пишет The Atlantic.
Loe edasi...

ВИДЕО: "Смерть — личное дело каждого, а не общественности". Поддерживают ли жители Таллинна легализацию эвтаназии в стране?

В связи с историей смертельно больной женщины, которая хочет совершить самоубийство с помощью врачей, Delfi опросил прохожих в центре Таллинна о том, стоит ли в Эстонии легализовать эвтаназию.
Loe edasi...

"Я не потерплю в моей стране варварства из прошлого века". Ведьма Алиса объявила голодовку, чтобы Рийгикогу изменил решение по вопросу звероферм

Alisa Ushla Foto: Kristjan Lepp

На этой неделе законопроект о запрете звероферм на территории в Эстонии не прошел первое чтение в Рийгикогу — не хватило всего трех голосов. Победительница второго сезона эстонской "Битвы экстрасенсов" Алиса Верде хочет добиться того, чтобы парламент в ближайшее время пересмотрел свое решение.
Loe edasi...

СРАВНЕНИЕ ЦЕН: Решили очнуться и не пить кофе за три евро? Где можно купить самый дешевый кофе на вынос

Topsid Foto: Taavi Sepp

Delfi Kasulik сравнил цены на кофе на вынос в разных известных местах: кофейнях, заправках и магазинах. И хотя с точки зрения выбора и удобства выигрывают заправки и кофейни, но самы дешевый кофе в стаканчике можно купить в супермаркете.
Loe edasi...

"Даже не открывались двери!" Обещанный "новый" школьный автобус в Харку оказался ничем не лучше старых

Foto: erakogu

"Вчера я писал о том, что ATKO перевозит школьников на сломанном автобусе, и надеялся, что, может быть, общественное внимание изменит ситуацию. Нисколечко! Сегодня утром у отправленного ATKO на линию "нового" школьного автобуса даже не открывались двери. Вызванная на место полиция запретила перевозить детей на этом автобусе", — пишет читатель Pere ja Kodu.
Loe edasi...

Читайте также: