ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Удивительные тюремные истории, тревоги НАТО о судьбах Нарвы. А также грядущий колотун!
Итак, итоги пятницы!
Итак, итоги пятницы!
На портале CVKeskus имеется объявление о работе. Разыскивают предсказательницу для удаленной работы по телефону. Надо предсказывать будущее.
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На прошлой неделе в Рапламаа в деревне Паэ волк напал на собак. Не спас даже высокий сетчатый забор. Одну собаку он загрыз, вторую — покусал, пишет Maaleht.
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Читатель Pere ja Kodu пишет, что сегодня (в четверг — прим. ред) утром многие дети одной из самых богатых волостей Эстонии — Харку — снова не добрались до школы на школьном автобусе, школьный автобус H2 просто отказал по дороге. Вдобавок поездка на школьных автобусах ATKO небезопасна, автобусы постоянно сломаны, и один даже ехал с открытой дверью. Мерзнущие на морозе на остановке дети ATKO тоже не интересуют.
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В Кейла возле магазина Grossi читатель Delfi заметил рекламу, призывающую прохожих угадать, кто изображен на фотографии — самурай, житель элитного района, человек с особыми потребностями (инвалид) или кто-то еще.
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Недавно на нашем портале была опубликована статья ”Забрали даже обувь, отказывают в медпомощи. Муж объявит голодовку”. Супруга заключенного — об условиях и обращении в тюрьме. Минюст опровергает”. С редакцией Delfi связалась Галина (имя изменено, настоящие имя и фамилия редакции известны), представившаяся матерью подследственного. Она подтвердила информацию автора письма из прошлой статьи, а также рассказала подробности пребывания в местах заключения ее собственного сына.
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54-летний житель Харьюского уезда приговорен к реальному лишению свободы сроком на 8 месяцев за неоднократное сознательное наблюдение посредством веб-камеры за людьми младше 18 лет в порнографических ситуациях и за хранение изображений, относящихся к категории детского порно, сообщает rus.err.ee.
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НАТО опасается, что русскоязычный город Нарва в Эстонии, который находится на границе с Россией, станет эпицентром нового конфликта, а значит и вызовом для военного альянса Запада, пишет The Atlantic.
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В связи с историей смертельно больной женщины, которая хочет совершить самоубийство с помощью врачей, Delfi опросил прохожих в центре Таллинна о том, стоит ли в Эстонии легализовать эвтаназию.
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На этой неделе законопроект о запрете звероферм на территории в Эстонии не прошел первое чтение в Рийгикогу — не хватило всего трех голосов. Победительница второго сезона эстонской "Битвы экстрасенсов" Алиса Верде хочет добиться того, чтобы парламент в ближайшее время пересмотрел свое решение.
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Delfi Kasulik сравнил цены на кофе на вынос в разных известных местах: кофейнях, заправках и магазинах. И хотя с точки зрения выбора и удобства выигрывают заправки и кофейни, но самы дешевый кофе в стаканчике можно купить в супермаркете.
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"Вчера я писал о том, что ATKO перевозит школьников на сломанном автобусе, и надеялся, что, может быть, общественное внимание изменит ситуацию. Нисколечко! Сегодня утром у отправленного ATKO на линию "нового" школьного автобуса даже не открывались двери. Вызванная на место полиция запретила перевозить детей на этом автобусе", — пишет читатель Pere ja Kodu.
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