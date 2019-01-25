ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Удивительные тюремные истории, тревоги НАТО о судьбах Нарвы. А также грядущий колотун!

На портале CVKeskus имеется объявление о работе. Разыскивают предсказательницу для удаленной работы по телефону. Надо предсказывать будущее.

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В Рапламаа волк перепрыгнул через высокий забор, загрыз одну собаку, другую — покусал, а потом испражнился под елью

Katrin Bortnik

На прошлой неделе в Рапламаа в деревне Паэ волк напал на собак. Не спас даже высокий сетчатый забор. Одну собаку он загрыз, вторую — покусал, пишет Maaleht.

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Родители школьников Харку жалуются: школьные автобусы технически неисправны и постоянно опаздывают

Foto: erakogu

Читатель Pere ja Kodu пишет, что сегодня (в четверг — прим. ред) утром многие дети одной из самых богатых волостей Эстонии — Харку — снова не добрались до школы на школьном автобусе, школьный автобус H2 просто отказал по дороге. Вдобавок поездка на школьных автобусах ATKO небезопасна, автобусы постоянно сломаны, и один даже ехал с открытой дверью. Мерзнущие на морозе на остановке дети ATKO тоже не интересуют.

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КТО НА ФОТО? Самурай, элитный район или человек с особыми потребностями? Министерство соцдел поставило на место жителей кейлаского ”элитного района”

Foto: Delfi lugeja

ТОП Британец на деньги EAS развивал приложение для путешествий: бронирования оказались поддельными, а мошенник сбежал с тысячами евро эстонских клиентов ФОТО: А вы уже видели? Гигантский дракон в центре Таллинна Он еще и двигается! Докладчик по РФ Сандра Калниете: в Европарламенте меняется отношение к России

В Кейла возле магазина Grossi читатель Delfi заметил рекламу, призывающую прохожих угадать, кто изображен на фотографии — самурай, житель элитного района, человек с особыми потребностями (инвалид) или кто-то еще.

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”Это пытки неоказанием медпомощи”. Мать подследственного — о его безотрадном тюремном быте

фото иллюстративное Foto: Rauno Volmar

Недавно на нашем портале была опубликована статья ”Забрали даже обувь, отказывают в медпомощи. Муж объявит голодовку”. Супруга заключенного — об условиях и обращении в тюрьме. Минюст опровергает”. С редакцией Delfi связалась Галина (имя изменено, настоящие имя и фамилия редакции известны), представившаяся матерью подследственного. Она подтвердила информацию автора письма из прошлой статьи, а также рассказала подробности пребывания в местах заключения ее собственного сына.

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Мужчину из Харьюмаа приговорили к 8 месяцам тюрьмы за просмотр порно с несовершеннолетними: наблюдал за мастурбацией 16-17-летних юношей

Netipervert Foto: Anni Õnneleid

54-летний житель Харьюского уезда приговорен к реальному лишению свободы сроком на 8 месяцев за неоднократное сознательное наблюдение посредством веб-камеры за людьми младше 18 лет в порнографических ситуациях и за хранение изображений, относящихся к категории детского порно, сообщает rus.err.ee.

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Atlantic: в НАТО опасаются повторения крымских событий в Эстонии, предполагая, что Нарва может стать эпицентром конфликта