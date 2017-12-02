ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Учения в Копли и замужество Ладынской

В Копли проходят учения Кайтселийта, а в Subway снова вызвали полицию. Виктория Ладынская вышла замуж за Меэлиса Кубитса. Читайте также, какой банк предоставляет самые дешевые банковские услуги, и смотрите интервью с Евгением Плющенко!

КНДР отказалась от участия в зимней Олимпиаде-2018 в Корее

Pyeongchang 2018 Foto: Ahn Young-joon, AP

Спортсмены из КНДР не будут выступать на Олимпиаде-2018 в корейском Пхенчхане.

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ФОТО: В Subway снова вызвали полицию, чтобы усмирить несовершеннолетних посетителей

Alaealiste läbiotsimine Subways Foto: Taavi Sepp

Фотограф Delfi заметил, что в кафе фастфуда Subway рядом с торговым центром Solaris в центре Таллинна около 22:00 находился полицейский патруль.

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ВИДЕО: ТОП-5 сокрушительных неудач, которые потерпела HKScan в последнее время

В последнее время Раквереский мясокомбинат и материнскую фирму HKScan Tallegg преследуют неудачи. Представляем вашему внимания топ главных проблем, с которыми столкнулся в этому году концерн.

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СРАВНЕНИЕ ЦЕН: Какой банк предоставляет самые дешевые банковские услуги?

Foto: Anni Õnneleid

При желании открыть счет в каком-то банке глаза разбегаются — как выбрать между десятками пакетов и клиентских программ в разных банках? Delfi Kasulik сравнение расценок пяти главных банков Эстонии.

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ФОТО DELFI: В Копли проходят учения Кайтселийта

Kaitseliidu õppused Foto: Priit Simson

С пятницы по субботу в Пыхья-Таллинне проходят совместные учения бойцов Кайтселийта и Департамента полиции и погранохраны "Полярная звезда", где отрабатываются обеспечение безопасности объектов и битва в городских условиях.

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Душевно нестабильный человек на Вабадузе: можно ли было его успокоить разговором?

Küünlad Vabaduse väljakul 31.10.2017 Foto: Andres Putting

После случившегося 31 октября, когда полиция застрелила при попытке нападения на стражей порядка предположительно душевно нездорового 33-летнего мужчину, многие говорили, что стражи порядка сами спровоцировали его на нападение. Мол, не нужно было ему кричать, нужно было подойти к нему и спокойно поговорить. Возможно, трагедии удалось бы избежать.

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Культура широко закрытых глаз: сексуальному насилию подвергаются и эстонские подростки

Ahistamine, foto on illustratiivne Foto: Argo Ingver

15 октября актриса Алисса Милано написала в Твиттере: ”Если бы все женщины, когда-либо подвергшиеся сексуальному насилию, опубликовали в своем статусе хештэг #МеняТоже, то общими усилиями им удалось бы донести до людей реальный масштаб проблемы”. Школьный психолог Геа Григорьев пишет в ”Учительской газете”, что реакция на этот твит была лавинообразной — к воззванию присоединились как известные, так и неизвестные люди по ту и эту сторону океана. Продолжать отводить взгляд было уже просто невозможно. Да-да, и в Эстонии тоже.

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ФОТО и ВИДЕО: В ДТП близ озера Харку пострадали шесть человек, трое из них - дети

В Таллинне на Палдиски маантеэ вблизи озера Харку произошло ДТП, в котором пострадали шесть человек. Трое пострадавших — дети.

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Эксперт рассказывает: какие виды ущерба покрывает страхование каско, а за что придется расплачиваться самому?

Foto: Rauno Volmar

Эксперт в сфере страхования отвечает на самые распространенные вопросы, которые могут возникнуть у людей в связи со страхованием каско.

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ФОТО и ГРАФИК: В аэропорту курсы валют значительно выше, чем в самом Таллинне

Foto: Lugeja pilt

Как видно на сделанной 30 ноября в Таллиннском аэропорту фотографии, курсы валют значительно завышены для пребывающих в столицу пассажиров.

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Горько! Виктория Ладынская вышла замуж за Меэлиса Кубитса

Ekspress Meedia

Депутат Рийгикогу и член партии IRL Виктория Ладынская (36) и специалист по связям с общественностью и культурной дипломатии Меэлис Кубитс (43) поженились в пятницу вечером в Таллинне.

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Эксклюзив! Евгений Плющенко: в Тарту я готовился к Олимпийским играм

Евгений Плющенко представляет: 2 декабря и 3 декабря в ледовом холле Tondiraba состоится сказочное шоу для детей и взрослых “Снежный король”. Принимают ли участие в шоу эстонские спортсмены и в каком эстонском городе Плющенко готовился к Олимпиаде? Ответы на эти вопросы — в интервью Бублика.

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