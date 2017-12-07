ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Учебные сборы, пенсионная реформа и ”неправильный” флаг Эстонии

Итак, подведем итоги уходящего четверга. Что было сегодня интересного в стране и в мире?

Вчера правительство Эстонии объявило дополнительные плановые учебные сборы для 669 резервистов, которые пройдут с 7 до 10 декабря 2017 года.

Сегодня утром около 9:00 из-за ошибки флаг Эстонии на башне Длинный Герман несколько минут был перевернут.

Новая пенсионная реформа перевернет с ног на голову всю систему. Читайте, какие грядут изменения!

Президент, спикер Рийгикогу, премьер-министр и председатель Госсуда будут получать по 5200 евро

100 aastat Eesti Maanõukogu otsusest Foto: Andres Putting

Рийгикогу принял закон, который упорядочит систему зарплат высших должностных лиц и прокуроров. Зарплата высших должностных лиц будет зависеть от индекса потребительских цен и роста поступлений доли пенсионного страхования с социального налога. Зарплата прокуроров будет зависеть от дохода государственного генерального прокурора, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

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"Каждый житель Эстонии должен быть еще и финансистом". Таллиннцы — о грядущей реформе налогообложения

Наступающий 2018 год обещает быть богатым на изменения. Например, грядет масштабная реформа налогообложения. Многим жителям Эстонии она кажется сложной и запутанной.

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ФОТО И ВИДЕО: Наконец-то дома! Освобожденные из индийской тюрьмы судовые охранники прибыли в Таллинн

Эстонские судовые охранники, которые четыре года провели вдали от родины, 6 декабря в 23.45 прибыли в Таллинн.

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Лишившаяся из-за аварии машины пенсионерка из Ида-Вирумаа 10 лет не может добиться справедливости

15 августа 2007 года автомобиль, за рулем которого сидела пенсионерка из Ида-Вирумаа Татьяна Маркина, попал в аварию. Пострадали люди и машина. Полиция пришла к выводу, что виновна была женщина, однако пенсионерка с этим категорически была не согласна. Много лет дама судилась, прошла все инстанции, но ущерб за разбитую машину ей так никто и не компенсировал. Более того, она утверждает, что ее юрист повел себя нечестно, брал с нее деньги, а работу не выполнял. И поэтому она проиграла. В перипетиях этой непростой истории, которая длится уже более десяти лет, и разбиралась ”МК-Эстония”.

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ГРАФИК: В будущем для всех будет предусмотрено 18 пенсионных лет

Generatsioonid Foto: Andres Putting

Согласно новому законопроекту, пенсионный возраст впредь будет зависеть от ожидаемой продолжительности жизни, то есть при увеличении продолжительности жизни на столько же будет увеличиваться пенсионный возраст.

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ФОТО: Резервисты прибыли в Йыхви на дополнительные учебные сборы

Foto: Sergei Stepanov, NPA

Вчера правительство Эстонии объявило дополнительные плановые учебные сборы для 669 резервистов, которые пройдут с 7 до 10 декабря 2017 года. Повестки резервистам разослали Силы обороны.

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Южная Корея выделила деньги на уничтожение Ким Чен Ына

Kim Jong-un Foto: STR, AFP

Южная Корея создаст специальный отряд для ликвидации лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщает газета ”Коммерсантъ”.

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ФОТО: Дом Стенбока ”окрасился” в цвета флага Финляндии

Soome lipp Stenbocki majal Foto: Taavi Sepp

Вчера Финляндия праздновала 100 лет независимости. В качестве поздравления и признания Эстония украсила Дом Стенбока на Тоомпеа подсветкой в цветах финского флага.

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"Нет желания и интереса". Суд постановил, что Вяйно Пентус должен сам выплатить свои долги

Rain Rosimannus kohtus 21.10.2015 Foto: Karli Saul

Вчера Государственный суд оставил без рассмотрения ходатайство Вяйно Пентуса об освобождении от уплаты долгов.

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Осиновский: в Эстонии продолжается быстрый рост зарплат, это обусловлено нехваткой рабочей силы

Vene Delfi valimisdebatt Foto: Madis Veltman

Министерство социальных дел направило на согласование законопроект, благодаря которому с начала 2018 года минимальная заработная плата в Эстонии вырастет до 500 евро и минимальная часовая зарплата составит 2,97 евро.

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ФОТО: Бело-черно-синий? При поднятии флага на башне Длинный Герман произошла ошибка

Pika Hermanni torn Foto: Lugeja foto

Сегодня утром около 9:00 из-за ошибки флаг Эстонии на башне Длинный Герман несколько минут был перевернут.

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Совершившая смертельное переливание медсестра получила условный срок

Сегодня Харьюский уездный суд признал 56-летнюю Надежду Соосаар виновной в причинении смерти по неосторожности и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на полтора года с испытательным сроком в 3 года.

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ВИДЕО: в Лос-Анджелесе установили самый высокий в истории уровень опасности из-за пожаров

Власти округа Лос-Анджелес (штат Калифорния, США) установили самый высокий когда-либо зафиксированный в регионе уровень опасности из-за природных пожаров, передает в четверг CNN. В городе Лос-Анджелес введен режим ЧП.

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Организатор пикета у посольства РФ: Путин — дьявол, и Украина нуждается в нас

IRLi rahvuslaste meeleavaldus Venemaa saatkonna ees Foto: Andres Putting

Член волостного собрания Виймси (Свободная партия) Антс Эрм рассуждает на страницах Eesti Päevaleht о пикете, который пройдет сегодня у посольства РФ в Таллинне и одним из идейных вдохновителей которого он является.

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ФОТО: Двое эстонцев вскарабкались на памятник Свободы в Риге

Foto: Riia munitsipaalpolitsei

В ночь на 7 декабря центр видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции (РМП) засек двух мужчин, пытавшихся вскарабкаться на Милду. На место происшествия оперативно прибыл экипаж РМП.

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Резервный фонд России подошел к концу

Anton Siluanov Foto: Scanpix, Sputnik

Средства Резервного фонда России в 2017 году будут исчерпаны, из Фонда национального благосостояния (ФНБ) будет потрачено 662 миллиарда рублей. Об этом в четверг, 7 декабря, заявил министр финансов Антон Силуанов, сообщает пресс-служба правительства.

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Сийм Каллас: Партия реформ должна провести новые выборы руководства

Siim Kallas, Viimsi vallavanem Foto: Sven Arbet

Партия реформ не может идти на выборы с разногласиями внутри партии, поэтому летом следующего года следует провести выборы руководства партии, считает ее почетный председатель Сийм Каллас, передает rus.err.ee.

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Экспертиза установила: найденный в Тарту мертвым студент утонул

Politsei palub abi 20-aastase Renet Joosepi leidmisel Foto: Politsei- ja Piirivalveamet

Судебно-медицинское вскрытие показало, что причиной смерти найденного 28 октября в районе Раади в Тарту 20-летнего студента Ренета Йоозепа стало утопление.

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Министерство культуры Эстонии подарило послу КНР часы, что по китайскому поверью предвещает смерть

Kultuuriministeeriumi Facebook

Министерство культуры Эстонии подарило покидающему должность послу КНР Цюй Чжэ часы, дарение которых в китайской культуре предвещает смерть, пишет Eesti Ekspress.

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Зачем на рынках Таллинна продают мертвых пчел?

Shutterstock

На рынках (и, скорее всего, не только) Таллинна продаются мертвые пчелы. Коробочка подмора стоит три евро, пишет Eesti Ekspress.

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Допинг-случай Шмигун-Вяхи не позволяет раскрыть результаты 500 допинг-проб

Kristina Šmigun-Vähi 2 Foto: Eesti Päevaleht

На пресс-брифинге МОК, который состоялся 5 декабря в Лозанне, был затронут допинг-случай эстонской лыжницы Кристины Шмигун-Вяхи, завоевавшей на Олимпиаде-2006 в Турине две золотые медали. Поскольку юридический спор по ее делу до сих пор так и не завершен, это не позволяет раскрыть результаты повторной перепроверки еще 500 допинг-проб.

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Подешевела ли недвижимость на Ситси из-за пункта обмена шприцев?

Süstlavahetuspunkt Sitsi 28 Foto: Priit Simson

20 сентября этого года в столичном районе Пыхья-Таллинн по адресу Ситси, 28 открылся пункт обмена шприцев. Еще задолго до его появления ситуация вызвала бурю негодования у жителей района. Помимо прочего, некоторые владельцы переживали, что их недвижимость упадет в цене. Мы выяснили, оправдались ли их переживания.

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После пенсионной реформы пенсии будут привязаны к стажу, а не к зарплате

фото иллюстративное Foto: Tiit Blaat

Новая пенсионная реформа перевернет с ног на голову всю систему, передает rus.err.ee.

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