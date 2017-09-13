ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Участвовавший в захвате Кохвера контрабандист-шпион и помпезный памятник на могиле Таранкова

Сегодня, 13 сентября, мы опубликовали историю о Максиме Груздеве — об одном из пяти признанных виновными в шпионаже в пользу ФСБ, контрабандисте, сыгравшем ключевую роль в похищения Эстона Кохвера. Также в этот день мы писали о том, что могиле Николая Таранкова на таллиннском кладбище Сиселинна всего за месяц был возведен помпезный надгробный монумент из черного мрамора. Все самые важные новости этой среды читайте в нашей ежедневной подборке.

Как контрабандист-шпион помог России захватить Эстона Кохвера

Eston Kohver Pihkva kohtus Foto: Andres Putting

Максим Груздев — один из пяти признанных виновными в шпионаже в пользу ФСБ, контрабандист, сыгравший ключевую роль в похищения Эстона Кохвера. Его сотрудничество с российскими спецслужбами началось еще в 1994 году в Чечне.

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Участвующий в выборах молодой член EKRE симпатизирует экономической политике нацистcкой Германии и отрицает Холокост

Knut Thor Kaur Foto: erakogu

18-летний политик Кнут Тор Каур, присоединившийся в марте к Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) и баллотирующийся на местных выборах, положительно отзывается о Второй мировой войне и экономической политике нацисткой Германии и считает, что Холокоста в таком виде, в котором мы привыкли его рассматривать, не было.

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ФОТО с места происшествия: На стройплощадке Merko в Таллинне погиб рабочий

Merko ehitusel hukkus inimene Foto: Andres Putting

Сегодня на строительном объекте многоквартирного дома Стаапли, 3 в квартале Ноблесснер произошел несчастный случай на рабочем месте, в результате которого погиб человек.

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Минфин прогнозирует ускоренный рост экономики и среднюю зарплату в 1280 евро

Rahandsuminsiteeriumi majandusprognoosi tutvustus. Foto: Karin Kaljuläte

Министерство финансов повысило ожидаемый процент роста эстонской Экономики и считает, что в этом году он составит 4,3%, а в 2018 — 3,3%.

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ВИДЕО: "Дорожный извращенец“ преследует сотрудниц фирмы: одну уже год "провожает" на работу и с работы

IGA PÄEV KOHAL: Heidi töökoha turvameeskond on korduvalt Leoga rääkinud, kuid Leo ütleb, et tal on õigus bensiinijaamas olla ja keegi teda sealt ära ajada ei tohi. Kollaaž

”Серийный преследователь” Лео говорит, что не делает ничего плохого, а вот его жертвы придерживаются иного мнения, пишет Eesti Ekspress.

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Ольга Иванова остается во фракции Центристской партии

Tegus Tallinn ja Savisaare liit pressikonverents Foto: Andres Putting

Члены фракции Центристской партии в Рийгикогу решили, что Ольга Иванова продолжит работу во фракции, так как она пообещала поддерживать правительство и принимаемые им решения, а также что она будет придерживаться всех рабочих распоряжений, говорится в пресс-релизе фракции Центристской партии.

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"На нас давят". Избирательный союз Сависаара может стать партией

Savisaare protsess Foto: Rauno Volmar

Сегодня Эдгар Сависаар путем публичной рассылки выразил свое мнение относительно решения руководства Центристской партии об исключении из партии 32 человек. Помимо прочего, в письме Сависаар намекал на возможное создание новое партии.

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Суд над Сависааром: как безработный охранник пытался соблазнить партию материальной поддержкой

Edgar Savisaare ja Kalev Kallo palganumbrid on varsti tükk maad suuremad Foto: Ilmar Saabas

Слушания по делу Эдгара Сависаара продолжаются. Сегодня в суде показания дал не имеющий постоянного места работы охранник Виктор Тарасов. Он рассказал, как 30 ноября 2014 года они вместе со знакомым предпринимателем Станиславом Альтером встретились с Сависааром и Калевом Калло.

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ФОТО: На могиле Николая Таранкова установили памятник стоимостью 60 000 евро

Tarankovi hauamonumendi kerkimine Eesti Ekspress

На могиле Николая Таранкова на таллиннском кладбище Сиселинна быстро — всего за месяц — был возведен помпезный надгробный монумент из черного мрамора, пишет Eesti Ekspress.

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ФОТО: Нарисованную на фасаде Горхолла картину начали смывать

Foto: Andres Putting

В прошлую среду по инициативе бывшего директора школы, центриста Мярта Сультса на стенах Горхолла появились картины. Как выяснилось позднее, на них выделил 15 000 евро и город Таллинн.

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ФОТО: В Таллинне нашелся считавшийся потерянным орден Петра Первого

Foto: Madis Veltman

На XI Европейской конференции союзов фалеристов в Таллиннском музее рыцарских орденов было совершено открытие: орден из коллекции музея принадлежал Петру Первому.

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